Фракция "ЕС" настаивает на принятии законопроекта о страховании медиков, борющихся с COVID-19, - Геращенко
Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на принятии на внеочередной сессии парламента законопроекта об обязательном страховании медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
"Мы настаивали, чтобы наша политическая сила получила подписные листы, собрала подписи, апеллировала к коллегам для того, чтобы принять немедленно закон об обязательном страховании всего медперсонала, работающего с больными коронавирусом", - отметила она.
Геращенко отметила, что медики до сих пор остаются незащищенными в условиях эпидемии.
"В Украине сейчас 7,5 тыс инфицированных, из них каждый пятый - это врач или медицинский сотрудник, то есть более 1400 больных - это медики, заболевшие COVID-19- 19, это означает, что они остаются незащищенными. Нет элементарного - костюмов, масок, дезинфекторов, перчаток. Президент и его команда встречают уже миллионный самолет откуда, но почему врачи остаются незащищенными? Очень важно, чтобы врачи, которые сегодня на передовой в борьбе с пандемией, были защищены как украинские военные. В случае, если медик был инфицирован, они получили страховку 100 тыс грн, не дай Бог в случае смерти медработника - чтобы его семья получила около 2,5 млн грн. Таким было наше предложение", - добавила нардеп.
Геращенко отметила, что "Европейская Солидарность" будет требовать поставить на повестку дня свой законопроект о страховании медиков.
"Мы видим, что нам начинают рассказывать, что это невозможно, что есть регламент, требуется дополнительное время. Блокировать работу страны - не требуется дополнительное время, защитить медика - уже два месяца мы не можем это сделать", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что нардепы фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали законопроект, направленный на дополнительную защиту медицинских работников.
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2917213968344116 1 год ·
Великий бізнес в Україні ніколи не належав українцям. Це природньо.
Нині, за допопмогою карантину, українців позбавляють середнього і дрібного бізнесу. Це ми вже проходили після 1917 й після 1929-го.
Зеленський потроху вичищає решту українців з усіх органів центральної влади. Це позбавить нас решти ілюзій.
Далі, за допомогою капітуляції та нового економічного законодавства зеленський зможе те, чого не вдалося сталіну - очистити від українців Україну.
Хіба що раніше ми встигнемо очистити Україну від зеленських.
https://www.facebook.com/Oleksandr.Rd?comment_id=Y29tbWVudDoyOTE3MjEzOTY4MzQ0MTE2XzI5MTcyMzA1MzE2NzU3OTM%3D Олександр Рд - Велиий бізнес був у руках українців: Яхненки, Терещенки, Симиренки, Чикаленко, Харитоненко і багато інших доки не був встановлений семітський червоний сатанізм.
«Антикоронавирусные ограничения не могут и не будут продолжаться два-три месяца. Они должны и будут продолжаться часы...
...мы обеспечим медицину, и это будет первым приоритетом. Врач, который борется с пандемией, - там реформаторов не будет, там будут волонтеры - будет получать 1000 гривен в день. Его жизнь и здоровье будут застрахованы на один миллион гривен»