Фракция "ЕС" настаивает на принятии законопроекта о страховании медиков, борющихся с COVID-19, - Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на принятии на внеочередной сессии парламента законопроекта об обязательном страховании медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Мы настаивали, чтобы наша политическая сила получила подписные листы, собрала подписи, апеллировала к коллегам для того, чтобы принять немедленно закон об обязательном страховании всего медперсонала, работающего с больными коронавирусом", - отметила она.

Геращенко отметила, что медики до сих пор остаются незащищенными в условиях эпидемии.

"В Украине сейчас 7,5 тыс инфицированных, из них каждый пятый - это врач или медицинский сотрудник, то есть более 1400 больных - это медики, заболевшие COVID-19- 19, это означает, что они остаются незащищенными. Нет элементарного - костюмов, масок, дезинфекторов, перчаток. Президент и его команда встречают уже миллионный самолет откуда, но почему врачи остаются незащищенными? Очень важно, чтобы врачи, которые сегодня на передовой в борьбе с пандемией, были защищены как украинские военные. В случае, если медик был инфицирован, они получили страховку 100 тыс грн, не дай Бог в случае смерти медработника - чтобы его семья получила около 2,5 млн грн. Таким было наше предложение", - добавила нардеп.

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Геращенко отметила, что "Европейская Солидарность" будет требовать поставить на повестку дня свой законопроект о страховании медиков.

"Мы видим, что нам начинают рассказывать, что это невозможно, что есть регламент, требуется дополнительное время. Блокировать работу страны - не требуется дополнительное время, защитить медика - уже два месяца мы не можем это сделать", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что нардепы фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали законопроект, направленный на дополнительную защиту медицинских работников.

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