За сутки в Киеве 63 новых случая COVID-19, среди них трое медиков и 9 священнослужителей, всего 1122 заболевших, - Кличко

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них - медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - рассказал он.

Среди заболевших 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. Также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время выздоровели 53 жителя Киева.

"Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской Лавры. Трое - из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек - из женского монастыря Святого Пантелеймона", - добавил Кличко.

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