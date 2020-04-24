РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9390 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 399 2

За сутки в Киеве 63 новых случая COVID-19, среди них трое медиков и 9 священнослужителей, всего 1122 заболевших, - Кличко

За сутки в Киеве 63 новых случая COVID-19, среди них трое медиков и 9 священнослужителей, всего 1122 заболевших, - Кличко

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них - медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - рассказал он.

Среди заболевших 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. Также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время выздоровели 53 жителя Киева.

"Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской Лавры. Трое - из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек - из женского монастыря Святого Пантелеймона", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем пика заболеваемости коронавирусом в Киеве в начале мая, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25673) Кличко Виталий (4652) церковь (1325) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на хрена тернопольских попов импортировал, педаля?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:11 Ответить
https://strana.ua/news/263319--23-aprelja-ukraintsy-poleteli-v-finljandiju-sobirat-klubniku.html В четверг, 23 апреля, украинские заробитчане полетели спецрейсом в Финляндию. Это первый чартер, который страна организовала по просьбе местных фермеров. Полетело около 200 украинцев. Все они будут собирать клубнику. Об этом говорится в выпуске ТСН. Обычно в Европе на сезонных работах работали украинцы. Однако из-за карантина делать это сейчас никому. И вот карантинное исключение - украинцы отправились спецрейсом в Финляндию.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:13 Ответить
 
 