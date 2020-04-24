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Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться

Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что Украине нельзя подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в теперешнем виде, так как это негативно повлияет на украинскую легкую промышленность.

"Сейчас мы подписываем договор о свободной торговле с Турцией. Нельзя его в этом виде подписывать. Мы же должны отстаивать свои интересы. Как только мы подпишем, и это вступит в силу – с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться навсегда. Турки же очень умные, они знают, что нам политически это очень нужно. Я хороший друг Эрдогана, я знаю его, у нас хороший опыт сотрудничества, но у них свои интересы и он очень крутой в отстаивании своих интересов", - сказал Саакашвили на заседанием фракции "Слуга народа" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в свое время допустил такую же ошибку в Грузии, подписав такое соглашение.

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"Я не советую делать такую же ошибку. Нельзя слепо ничего подписывать", - подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, он отметил то, как Европейский Союз защищают свой рынок. "Особенно сейчас, в эпоху кризиса, вы увидите, какой это будет протекционизм", - добавил Саакашвили.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Турция (3500) ЗСТ (539) протекционизм (1)


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Топ комментарии
+14
Б-же, какой молодец! Ещё официально никто, а уже переживает за украинскую лёгкую промышленность! Вот всем бы так! Саакашвили в президенты!
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24.04.2020 12:14 Ответить
+10
Пропал дом
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24.04.2020 12:13 Ответить
+8
Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться - Цензор.НЕТ 2522
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24.04.2020 12:20 Ответить
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Пропал дом
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24.04.2020 12:13 Ответить
зрада???
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24.04.2020 12:14 Ответить
Та нє, пірімога Бубачкі.
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24.04.2020 12:19 Ответить
так для вас кожна перемога Зеленського - це і є Зрада!
що за протиріччя?
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24.04.2020 12:23 Ответить
Человек нормально мыслит и у него не дырявая память.Вспомните время,когда в Стамбул ходили корабли и приходили назад,загруженные тюками под завязку. Это была мануфактура из Турции,рубашки мешками продавали.
Потом "анализаторы" и пророки рассказывали о том как Украина поняла лёгкую промышленность Турции. Примерьте это на нынешнюю ситуацию и у вас появится новый взгляд на слова Саакашвили
Так что ,5 копійок,ваша острота- пальцем в небо.
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24.04.2020 12:39 Ответить
Саакашвілі про угоду щодо ЗВТ із Туреччиною: Не можна її в цьому вигляді підписувати, інакше з українською легкою промисловістю можна буде розпрощатися - Цензор.НЕТ 8284
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24.04.2020 13:06 Ответить
Ниочем.

Весь Мир завален дешевой китайчатиной, но с легкой промышленностью попрощались только лузеры.
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24.04.2020 12:14 Ответить
Это вы не вникли внутрь проблемы! А вот Европа и Трамп имеют к экономике Китая!
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24.04.2020 12:23 Ответить
США с Европой и создали их экономику. Делали это они конечно в расчете, что китайцы перестанут к ним лезть через все щели, но в итоге вырастили монстра.
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24.04.2020 12:36 Ответить
еще не взяли на довольствие, а он уже дает советы космического масштаба
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24.04.2020 12:14 Ответить
А должен был пройти мимо проблемы с "думкой": моя хата с краю? Дохатаскрайничались уже, трусы в стране некому шить.
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24.04.2020 12:44 Ответить
Всё, Миша. Теперь ты и туркам не нравишься.
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24.04.2020 12:14 Ответить
Б-же, какой молодец! Ещё официально никто, а уже переживает за украинскую лёгкую промышленность! Вот всем бы так! Саакашвили в президенты!
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24.04.2020 12:14 Ответить
Да в палату #6 до Наполеона.
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24.04.2020 12:18 Ответить
так що ж ви х...ла обираєте, навіть строк обнулили, обирайте Сцикашвілю.
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24.04.2020 15:50 Ответить
Кто это "вы"? ***** выбирают кацапы. Малоросы выбирают ***********. А настоящие украинцы выбырают красавца-джигита! Саакашвили в президенты!
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24.04.2020 17:45 Ответить
українці всяких зайд і пройдисвітів не обирають, можете забирати того аферюгу , Україні і українцям він не потрібен.
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24.04.2020 19:45 Ответить
Я хороший друг Эрдогана, остальное можно не читать...
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24.04.2020 12:15 Ответить
Интересно, Эрдоган в курсе?
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24.04.2020 12:22 Ответить
Саака ,не грузи их заумными фразами,лучше скажи какую-то шутку, может тогда оценят
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24.04.2020 12:15 Ответить
Украинцы!!! Вам нельзя ничего!!! Можно только то, что я, бежавший уголовник скажу!!
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24.04.2020 12:16 Ответить
коли почалася перебудова і почалася активна торгівля з закордонними країнами,ми жили в Тюмені.Все місто ходило в шубах та шкіряних виробах з Туреччини.Вони там швидко набудували фабрик і завалили росію своїм одягом.Навіть ''Книгу о вкусной и полезной еде'' знайома привезла з Турції,надрукована російською.
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24.04.2020 14:24 Ответить
Обухов, хватит кормить россию!

Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться - Цензор.НЕТ 419
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24.04.2020 12:17 Ответить
продавати можна майже все особливо туалетний папір ....доречі щось не чути вашого крику про те що титанову руду та циркон вивозять у росію ...а це не туалетний папір це стратегічна сировина ...чому про це тиша ...чому українську титанову руду збираються вивозити до Ізраїлю (там під її побудували "заводік) підписали з жидами зону вільної торгівлі якраз і з цього приводу також ...
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24.04.2020 12:25 Ответить
ну все Міхо ...точно не візьмуть ...
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24.04.2020 12:18 Ответить
правильно.
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24.04.2020 12:18 Ответить
и с другими странами все закрыть...
нужно поддерживать отечественного производителя...
будем одеваться, ездить, питаться и тд.. тем что наши сварганят...
Конкуренцию нах....
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24.04.2020 12:21 Ответить
А внутренняя конкуренция вам чем не угодила?
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24.04.2020 12:48 Ответить
для внутренней конкуренции нужен внутренний потребитель-а средний украинец с зарплатой 10 тыс таковым не является....вы небось забыли что у нас экспортно ориентированная экономика
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24.04.2020 14:20 Ответить
Вообще то в нормальной стране надо уметь делать всё необходимое для автономной жизни. Может хотя бы короновирус научит надеяться только на себя.
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24.04.2020 16:07 Ответить
Шо правільно? А на чому буде зелень барижити?
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24.04.2020 12:22 Ответить
В ненышнем соглашении нет нишы для Саакашвили. Нужны переговоры с начала и перераспределения потоков с кешем для Великого уголовника. И все будет ОК.
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24.04.2020 12:19 Ответить
почалося.
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24.04.2020 12:20 Ответить
Михо, вперёд, тебя в Грузии ждут!
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24.04.2020 12:20 Ответить
А тебя в якутии
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24.04.2020 13:20 Ответить
Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться - Цензор.НЕТ 2522
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24.04.2020 12:20 Ответить
Довго він там не протримається. Наладять під сраку коліном.
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24.04.2020 12:20 Ответить
нє дождьотєсь!!!
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24.04.2020 12:24 Ответить
аж полетит
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24.04.2020 12:31 Ответить
у квартального клоуна даже на дебилов дефицит: уже у грузинов побираются...Авакову пора тренироваться метать стаканы, а лучше графины...и не обязательно с водичкой...
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24.04.2020 12:27 Ответить
когда сферы интересов поделены они под Хабенского и его "стаканчики" - так хорошо обсуждают и решают свои делишки и мутняки - и со стаканами и графинами...., что ....- а на ТВ - это для лохов....
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24.04.2020 12:40 Ответить
Я же говорю- сулугуни агент хйла. Давайте ещё с эрдоганом разосремся и тогда все - прощай навсегда Крым и выход к чёрному морю
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24.04.2020 12:34 Ответить
Ну тут собственно выбор невелик: либо извиниться перед Эрдоганом либо потерять собственные рабочие места.
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24.04.2020 12:52 Ответить
неужели так сложно научиться шить трусы???
целый бином ньтона ))))
вы там пошарьте у карлсона во дворе. модет у него швейная фабрика припрятана..)))
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24.04.2020 13:25 Ответить
с закупленной импортной ткани на таких же швейных машинках-вы называете это украинской легкой промышленностью-потому что у швеи фамилия украинская?
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24.04.2020 14:23 Ответить
ГДЕ в моей реплике слово "промышленность" и слово "легкая"
может тебе меньше пить надо?
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24.04.2020 17:21 Ответить
тема новости -легкая промышленность...тема твоей реплики х з ...может хочешь научить нас пошиву трусов из бинома ?
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24.04.2020 17:57 Ответить
тема новости - сказки от карлсона..))) где ты там нашел легкую промышленность, не в сказках а в новости? )))) бросайпить
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24.04.2020 22:54 Ответить
наглядный пример того ,что такое упоротость...c алкоголем проблемы?
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25.04.2020 18:09 Ответить
кто бы мог подумать что ты НАСТОЛЬКО самокритичен )))
у тебя таки есть шанс вылечиться ))
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25.04.2020 20:41 Ответить
Михо - ты еще не "вступил" а уже КОНФЛИКТ интересов с зЭ...- он же Эрдогану все подпишет....
Не забудь также и об АгроСекторе сказать....- ато скоро в Украине и ни Картошка, ни Буряка, ни Цыбули теж не будет своей - окромя у "Бабушек"....- все Турция и ....
А реально можем ВСЮ Европу "кормить"....
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24.04.2020 12:37 Ответить
Ага, вже відчизняний автопром підтримуємо майже 30 років і нічого кращого як складати китайські авто, з агрегатів, не спромоглись
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24.04.2020 12:48 Ответить
Та взагалі не можна ніяких зон вільної торгівлі ні з ким укладати, бо у нас взагалі так не буде ніякої промисловості, ні легкої, ні важкої! І безвіза нам не треба, ні ЄС, ні НАТО, з ****** та *********** нам тільки треба діло мати!
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24.04.2020 12:54 Ответить
Ещё даже не санитар в украине, а уже "командирский голос вырабатывает""
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24.04.2020 13:02 Ответить
какая такая легкая промышленность? где он тут ее нашел?
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24.04.2020 13:15 Ответить
гугл в поміч, каца
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24.04.2020 13:57 Ответить
может кто-то в гугле и одевается...но последние 20 лет не сталкивался с отечественным...
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24.04.2020 14:16 Ответить
А в Украине она(эта легкая...) есть? КАРЛ, ГДЕ?
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24.04.2020 13:16 Ответить
Не знаю як в Сурінамі, а в Україні є.
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24.04.2020 13:56 Ответить
Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла из Украины на фоне разговоров о вероятном назначении Саакашвили
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24.04.2020 14:07 Ответить
золотые слова
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24.04.2020 14:41 Ответить
 
 