Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что Украине нельзя подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в теперешнем виде, так как это негативно повлияет на украинскую легкую промышленность.
"Сейчас мы подписываем договор о свободной торговле с Турцией. Нельзя его в этом виде подписывать. Мы же должны отстаивать свои интересы. Как только мы подпишем, и это вступит в силу – с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться навсегда. Турки же очень умные, они знают, что нам политически это очень нужно. Я хороший друг Эрдогана, я знаю его, у нас хороший опыт сотрудничества, но у них свои интересы и он очень крутой в отстаивании своих интересов", - сказал Саакашвили на заседанием фракции "Слуга народа" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в свое время допустил такую же ошибку в Грузии, подписав такое соглашение.
"Я не советую делать такую же ошибку. Нельзя слепо ничего подписывать", - подчеркнул Саакашвили.
Кроме того, он отметил то, как Европейский Союз защищают свой рынок. "Особенно сейчас, в эпоху кризиса, вы увидите, какой это будет протекционизм", - добавил Саакашвили.
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що за протиріччя?
Потом "анализаторы" и пророки рассказывали о том как Украина поняла лёгкую промышленность Турции. Примерьте это на нынешнюю ситуацию и у вас появится новый взгляд на слова Саакашвили
Так что ,5 копійок,ваша острота- пальцем в небо.
Весь Мир завален дешевой китайчатиной, но с легкой промышленностью попрощались только лузеры.
нужно поддерживать отечественного производителя...
будем одеваться, ездить, питаться и тд.. тем что наши сварганят...
Конкуренцию нах....
целый бином ньтона ))))
вы там пошарьте у карлсона во дворе. модет у него швейная фабрика припрятана..)))
может тебе меньше пить надо?
у тебя таки есть шанс вылечиться ))
Не забудь также и об АгроСекторе сказать....- ато скоро в Украине и ни Картошка, ни Буряка, ни Цыбули теж не будет своей - окромя у "Бабушек"....- все Турция и ....
А реально можем ВСЮ Европу "кормить"....