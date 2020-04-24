Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что Украине нельзя подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в теперешнем виде, так как это негативно повлияет на украинскую легкую промышленность.

"Сейчас мы подписываем договор о свободной торговле с Турцией. Нельзя его в этом виде подписывать. Мы же должны отстаивать свои интересы. Как только мы подпишем, и это вступит в силу – с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться навсегда. Турки же очень умные, они знают, что нам политически это очень нужно. Я хороший друг Эрдогана, я знаю его, у нас хороший опыт сотрудничества, но у них свои интересы и он очень крутой в отстаивании своих интересов", - сказал Саакашвили на заседанием фракции "Слуга народа" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в свое время допустил такую же ошибку в Грузии, подписав такое соглашение.

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"Я не советую делать такую же ошибку. Нельзя слепо ничего подписывать", - подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, он отметил то, как Европейский Союз защищают свой рынок. "Особенно сейчас, в эпоху кризиса, вы увидите, какой это будет протекционизм", - добавил Саакашвили.