Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 370 человек, в том числе у 24 детей

По состоянию на 11.00 часов 24.04.2020 года на территории области зарегистрировано 609 подозрений на COVID-19. В 370 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 24 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Лабораторно подтвержденные случаи заболевания коронавирусом у детей зарегистрированы в Виннице - 14, в Гайсинском районе - 4, Винницком, Калиновском, Литинском, Томашпольском, Тростянецком, Черновицком районах по 1 ребенку).

Зарегистрировано три летальных случая от коронавирусной инфекции у взрослых.

Выздоровел 51 человек, что подтверждено двумя отрицательными результатами лабораторных исследований.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях (город Винница - 161, Калиновский район - 71, Винницкий район - 18, Тростянецкий район - 16, Погребищенкий район - 12, Гайсинский район - 11 Казатинский, Барский районы - по 9, Жмеринский, Немировский районы - по 8, Литинский район - 6, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5, Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4, Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3, Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тивровский районы - по 2, город Ладыжин один случай).

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По состоянию на 23 апреля 2020 в лабораториях ОЛЦ исследовано 5848 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре в наличии есть 5 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.