Саакашвили - "слугам народа": Идти на местные выборы осенью не собираюсь, если и пойду, то вместе с вами

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что не намерен принимать участие в местных выборах осенью 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании фракции "Слуга народа" в пятницу.

"Я не собираюсь идти ни на какие выборы никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами", - заявил Саакашвили.

Среди прочего, он отметил, что за много лет в украинской политике еще не видел "такой классной команды".

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