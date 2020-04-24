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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве у 111 медиков выявили коронавирус, 217 пациентов с COVID-19 госпитализированы, 39 из них в тяжелом состоянии, - Кличко

В Киеве у 111 медиков выявили коронавирус, 217 пациентов с COVID-19 госпитализированы, 39 из них в тяжелом состоянии, - Кличко

Среди заболевших COVID-19 в Киеве почти 10 процентов - медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал, всего - 111 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я хочу поблагодарить наших врачей, которые спасают здоровье и жизни киевлян. Ежедневно они, рискуя собой, выходят на бой с невидимым врагом. Почти 10 процентов из тех, кто заболел в Киеве, - это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, по его словам, на коронавирус заразились 111 медиков, 16 из них - лечатся в стационарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 63 новых случая COVID-19, среди них трое медиков и 9 священнослужителей, всего 1122 заболевших, - Кличко

Мэр также сообщил, что в целом, на сегодняшний день в стационарах столичных медучреждений лечатся 217 больных коронавирусом. 39 взрослых - в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 57 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19.

Кличко напомнил, что в столице подготовлены уже 14 больниц первой и второй волны для приема больных коронавирус. Это - более 1700 коек. Также в больницах столицы сегодня 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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карантин (16729) Киев (25673) Кличко Виталий (4652) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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из-за 217-х 3 миллиона не могут нормально жить. педаля - гениальный мэр!Ё
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24.04.2020 12:29 Ответить
аж видно как обеспечили медицину, поток больных не большой как в Европе, а медиков попало много. Короче ни х..я не обеспечили, только частично и редко
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24.04.2020 12:44 Ответить
Долго ещё ждать открытия уголовного дела по Радуцкому СКАЛЕЦКОЙ и Емцу?

И могут украинцы узнать ФИО того кто разрешил из ГОСРЕЗЕРВА отпустить маски и защитные костюмы?
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24.04.2020 12:47 Ответить
Два человека в 5000000 городе на ИВЛ! Интересно, в обычное время сколько?
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24.04.2020 13:34 Ответить
Кличко, что там с метро на Виноградарь? Почему https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 95% денег оказалось в офшорах тех же лиц, что получили от тебя деньги и теперь эти лица оформляют банкротство!?
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24.04.2020 14:42 Ответить
 
 