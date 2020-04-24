COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +9

- Дарницкий - +2

- Деснянский - +9

- Днепровский - +9

- Оболонский - +8

- Печерский - + 5

- Подольский - +4

- Святошинский - +7

- Соломенский - + 6

- Шевченковский - +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве у 111 медиков выявили коронавирус, 217 пациентов с COVID-19 госпитализированы, 39 из них в тяжелом состоянии, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 271. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 112 случаев коронавируса, в Дарницком - 166, в Шевченковском - 89, Голосеевском - 109, Оболонском - 67, Подольском - 53, Днепровском - 92, Деснянском - 96, Святошинском - 67.



