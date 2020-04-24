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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +9
- Дарницкий - +2
- Деснянский - +9
- Днепровский - +9
- Оболонский - +8
- Печерский - + 5
- Подольский - +4
- Святошинский - +7
- Соломенский - + 6
- Шевченковский - +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве у 111 медиков выявили коронавирус, 217 пациентов с COVID-19 госпитализированы, 39 из них в тяжелом состоянии, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 271. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 112 случаев коронавируса, в Дарницком - 166, в Шевченковском - 89, Голосеевском - 109, Оболонском - 67, Подольском - 53, Днепровском - 92, Деснянском - 96, Святошинском - 67.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах 01
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах 02

карантин (16729) Киев (25673) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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начало выхода из рабства
просыпайся, Украина
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24.04.2020 12:37 Ответить
Кацапский провокатор на денежки *****
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24.04.2020 12:52 Ответить
есть доказательства? или просто пустословишь?
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24.04.2020 12:57 Ответить
Хрень какая-то.
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24.04.2020 13:56 Ответить
тебя никто не трогает, сиди в будке и жуй лигусмеха
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24.04.2020 15:10 Ответить
згоден.
Маніпулюють поняттями "юридичне лице" та "адміністративний устрій" закликаючи до громадської непокори.
Проте проблема у забезпеченні існування громадян на карантині дійсно існує.
З іншого боку всі ці морди дуже схожі на відвідувачів РПЦвУ (МП) на завданні по провокації заворушень
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26.04.2020 13:13 Ответить
можна б було хоча б прожитковий мінімум сплачувати тим хто на карантині
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26.04.2020 13:14 Ответить
саме цікаве з -9:00
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26.04.2020 14:46 Ответить
 
 