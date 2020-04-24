COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +9
- Дарницкий - +2
- Деснянский - +9
- Днепровский - +9
- Оболонский - +8
- Печерский - + 5
- Подольский - +4
- Святошинский - +7
- Соломенский - + 6
- Шевченковский - +4
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 271. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 112 случаев коронавируса, в Дарницком - 166, в Шевченковском - 89, Голосеевском - 109, Оболонском - 67, Подольском - 53, Днепровском - 92, Деснянском - 96, Святошинском - 67.
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Маніпулюють поняттями "юридичне лице" та "адміністративний устрій" закликаючи до громадської непокори.
Проте проблема у забезпеченні існування громадян на карантині дійсно існує.
З іншого боку всі ці морди дуже схожі на відвідувачів РПЦвУ (МП) на завданні по провокації заворушень