Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн. 90% медпрепаратов есть в медучреждениях столицы, - Кличко
Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн, что зависит от степени тяжести протекания болезни, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тыс. грн в сутки лечения. Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах - получают их бесплатно", - подчеркнул Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кличко также подчеркнул, что люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за свой счет.
Также мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения КГГА за средства резервного фонда бюджета города закупил 17 наименований медпрепаратов, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, на что город выделил 101 млн грн.
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просыпайся, Украина
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Очень интересно будет узнать у пациентов- получают ли они в больницах более 90% лекарств бесплатно!
Ибо как говорится, трындеть - не плуга перити!
...... Я не думаю, что Владимир Зеленский перепуган - просто потому, что не очень хорошо понимает реальность, в которой находится. Кстати, и Путин уже, похоже, давно оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверенными на самом деле. Мало ли мы видели уверенных людей: Виктор Янукович излучал уверенность до самого своего бегства в Ростов.
что по чем и сколько?
ибо, извините за мой французский - ДО&УЯ!!!
с учетом того, что действенного лекарства до сих пор - нет.
или вы колете "все что попало", лишь бы подороже?
ну да, наверное неликвидов "от малярии" много завалялось?
Стеклянный мост обошелся киевлянам в 4 раза дороже первоначальной сметы, Шулявка вообще бездонное и бессрочное произведение искусств в исполнении мастера клинча. https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40 Китайцы проект подобный Шулявке за 43 часа делают , дебилы. Учитесь у Кличко как бабки делать!
Самое интересное, что https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 Кличко умудрился вывести 95% финансирования метро на Виноградарь в офшоры и теперь фирмы подрядчиков оформляют в настоящее время банкротство! А он спокойно развешивает лапшу киевлянам, что все идет по плану!
А вы ржали. В приемной кстати где меня отравили домой Так как я уже получала лечение.. Доктор сказал что я все правильно сделала.. Ну и мне идущий на поправку нежелательно сталкиваться с новыми вирусами
Но это еще не конец.. Ковид нет.. Но есть последствия. .. Я должна была выходить сегодня на работу..ночью было плохо.. Скорая не пр ехала.. Темп нет.. Я уже не удивляюсь. В общем надо топаТЬ к врачу.. Которая будет ой как рада меня видеть