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Новости Коронавирус и карантин
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Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн. 90% медпрепаратов есть в медучреждениях столицы, - Кличко

Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн. 90% медпрепаратов есть в медучреждениях столицы, - Кличко

Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн, что зависит от степени тяжести протекания болезни, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тыс. грн в сутки лечения. Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах - получают их бесплатно", - подчеркнул Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кличко также подчеркнул, что люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за свой счет.

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Также мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения КГГА за средства резервного фонда бюджета города закупил 17 наименований медпрепаратов, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, на что город выделил 101 млн грн.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25673) Кличко Виталий (4652) финансирование (1809) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Виталий Портников: «После кризиса мы можем не увидеть ни Путина, ни Зеленского»- Владимир Зеленский уже продемонстрировал некомпетентность и неспособность действующей власти управлять экономикой. Еще до начала пандемии украинский бюджет недобирал миллиарды гривен - об этом сказал сам президент, когда настаивал на смене своего правительства. Даже если бы не было никакого коронавируса, уже через пару месяцев Украина столкнулась бы с критическим кризисом неплатежей: бюджет пришлось бы секвестировать, у государства появились бы задолженности по зарплатам, пенсиям, социальным выплатам. Не коронавирус загнал экономику Украины в пропасть.

...... Я не думаю, что Владимир Зеленский перепуган - просто потому, что не очень хорошо понимает реальность, в которой находится. Кстати, и Путин уже, похоже, давно оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверенными на самом деле. Мало ли мы видели уверенных людей: Виктор Янукович излучал уверенность до самого своего бегства в Ростов.
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24.04.2020 12:40 Ответить
+9
лучше пусть расскажет с каких гундяевских тварей со всей Украины свозят в Александровскую больницу насморк лечить, ещё и под чужими паспортами..
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24.04.2020 13:01 Ответить
+8
молодци, быстро среагировали. 10 дне наад сумма была 300- 1500. апетит растет, а главное что хрен провериш. короче еще пара островов и виллы с яхтами гарантированы
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24.04.2020 12:48 Ответить
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начало выхода из рабства
https://www.facebook.com/100050388431573/videos/110804753942472/

просыпайся, Украина
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24.04.2020 12:35 Ответить
Он был занят - прыгал на мосту
Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн. 90% медпрепаратов есть в медучреждениях столицы, - Кличко - Цензор.НЕТ 9160
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24.04.2020 12:39 Ответить
Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы.Источник: https://censor.net/n3191270

--
Очень интересно будет узнать у пациентов- получают ли они в больницах более 90% лекарств бесплатно!
Ибо как говорится, трындеть - не плуга перити!
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24.04.2020 12:37 Ответить
Ну смотря кто?!, попы , госпитализированные в александровскую больницу аж из почаевской лавры наверняка получают. Не на свои же им лечиться, в самом деле
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24.04.2020 13:01 Ответить
Виталий Портников: «После кризиса мы можем не увидеть ни Путина, ни Зеленского»- Владимир Зеленский уже продемонстрировал некомпетентность и неспособность действующей власти управлять экономикой. Еще до начала пандемии украинский бюджет недобирал миллиарды гривен - об этом сказал сам президент, когда настаивал на смене своего правительства. Даже если бы не было никакого коронавируса, уже через пару месяцев Украина столкнулась бы с критическим кризисом неплатежей: бюджет пришлось бы секвестировать, у государства появились бы задолженности по зарплатам, пенсиям, социальным выплатам. Не коронавирус загнал экономику Украины в пропасть.

...... Я не думаю, что Владимир Зеленский перепуган - просто потому, что не очень хорошо понимает реальность, в которой находится. Кстати, и Путин уже, похоже, давно оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверенными на самом деле. Мало ли мы видели уверенных людей: Виктор Янукович излучал уверенность до самого своего бегства в Ростов.
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24.04.2020 12:40 Ответить
Степанов говорил что лечит за 300 гривен.
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24.04.2020 12:41 Ответить
молодци, быстро среагировали. 10 дне наад сумма была 300- 1500. апетит растет, а главное что хрен провериш. короче еще пара островов и виллы с яхтами гарантированы
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24.04.2020 12:48 Ответить
1000%
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24.04.2020 13:46 Ответить
да, там как раз остров турки продают. ВСЕГО 15 ЛЯМОВ
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24.04.2020 12:49 Ответить
Чем их, извините, лечат на 5 тыс.в сутки? Если пациент не на ИВЛ, то я не понимаю, куда тратятся деньги и что это за супер лекарства по цене крыла самолёта.
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24.04.2020 12:54 Ответить
В протоколе почитай - те же хинины.
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24.04.2020 13:09 Ответить
наверное степанова жена взялась за дело. и хоп в 10 раз
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24.04.2020 12:56 Ответить
10000%,😉
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24.04.2020 13:48 Ответить
лучше пусть расскажет с каких гундяевских тварей со всей Украины свозят в Александровскую больницу насморк лечить, ещё и под чужими паспортами..
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24.04.2020 13:01 Ответить
Хотелось увидеть расшифровку этих самых "5000-15000 грн в сутки":
что по чем и сколько?
ибо, извините за мой французский - ДО&УЯ!!!
с учетом того, что действенного лекарства до сих пор - нет.
или вы колете "все что попало", лишь бы подороже?
ну да, наверное неликвидов "от малярии" много завалялось?
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24.04.2020 13:07 Ответить
Так они же еще завезли недавно, надо всьо скормить - уплОчено
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24.04.2020 13:10 Ответить
Лопирамидки Гондона и клизмы Мавроди стоят не одну тысячу...
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24.04.2020 13:23 Ответить
Учитывая что две дозы интерферона по 3млн единиц стоят гривен 160, неизвестно откуда такие суммы
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24.04.2020 13:30 Ответить
Через 5-15 лет почитаем.
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24.04.2020 14:02 Ответить
https://24tv.ua/health/ru/do_10_000_griven_v_den_v_minzdrave_rasskazali_skolko_stoit_lechenie_ot_koronavirusa_n1329285 Лечение от коронавируса в больницах Украины стоит государству от 300 до 10 тысяч гривен на пациента в сутки - в зависимости от состояния госпитализированных. Причем от 20 до 30 процентов госпитализированных нуждаются в интенсивной терапии, то есть их лечение - дороже. Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак рассказала 19 апреля в эфире "ТСН.Тиждень". https://24tv.ua/health/ru/do_10_000_griven_v_den_v_minzdrave_rasskazali_skolko_stoit_lechenie_ot_koronavirusa_n1329285
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24.04.2020 13:19 Ответить
Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 9986
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24.04.2020 13:20 Ответить
Распил идет!!! 5000 в сутки мля! Какую тут реформу можно сделать? В нашей стране ни страховая медицина, ни платная, ни бесплатная не сможет работать при таких калькуляциях. Только гибридная- типа бесплатная с попилом бюджета и заносам врачам.
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24.04.2020 13:28 Ответить
ща зеля попісяє "святою" сиклею і вилікуються одразу Усі...
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24.04.2020 13:55 Ответить
У Кличко все в 4 раза дороже!
Стеклянный мост обошелся киевлянам в 4 раза дороже первоначальной сметы, Шулявка вообще бездонное и бессрочное произведение искусств в исполнении мастера клинча. https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40 Китайцы проект подобный Шулявке за 43 часа делают , дебилы. Учитесь у Кличко как бабки делать!
Самое интересное, что https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 Кличко умудрился вывести 95% финансирования метро на Виноградарь в офшоры и теперь фирмы подрядчиков оформляют в настоящее время банкротство! А он спокойно развешивает лапшу киевлянам, что все идет по плану!
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24.04.2020 15:15 Ответить
от 5 тысяч до 15 тысяч..в сутки??)) это золотом лечат..или серебром? я понимаю что сей час время мародеров, но не настолько же!
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24.04.2020 16:24 Ответить
даже если кататься на тахи от одной больницы к другой, когда доблестные медики для показателей футболят по пять раз, будет много меньше 5 шт. или в расценки включили гонорар главного военного оркестра штатов с перелетом, которым ковидян будут встречать у крыльца не отказавшегося приемного отделения?
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24.04.2020 17:20 Ответить
А Те кто дома лечился? ПО симптоматике... А пЦр пришел в аккурат на 8 день
А вы ржали. В приемной кстати где меня отравили домой Так как я уже получала лечение.. Доктор сказал что я все правильно сделала.. Ну и мне идущий на поправку нежелательно сталкиваться с новыми вирусами
Но это еще не конец.. Ковид нет.. Но есть последствия. .. Я должна была выходить сегодня на работу..ночью было плохо.. Скорая не пр ехала.. Темп нет.. Я уже не удивляюсь. В общем надо топаТЬ к врачу.. Которая будет ой как рада меня видеть
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16.11.2020 11:22 Ответить
 
 