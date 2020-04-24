В Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19, - Кличко
В медицинских учреждениях столицы, где принимают больных с коронавирусом, сегодня уже 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
Также Кличко сообщил, что в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных коронавирусом.
"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще около 100 коек, - сказал Кличко. - Но мы с самого начала говорили, что город готовится к разным сценариям. В Киеве сегодня уже определены 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных коронавирусом. В целом это более 1700 коек, где можно разместить больных коронавирусом. В случае плохого сценария - город может развернуть до 7000 коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет".
Мэр столицы отметил, что в медучреждениях города, где принимают больных коронавирусом, сегодня уже 400 аппаратов ИВЛ.
Он также поблагодарил меценатов, которые на днях передали медикам Александровской больницы портативную изолированную палату.
"Это - герметичная капсула, которая имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом между корпусами больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", - отметил Кличко.
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Это за март, с 13 числа. В апреле - сумма больше.
Приемное отделение должно быть обеспечено ими полностью. Более того сейчас есть пульоксиметры прищепки с передачей по блю тусу на смартфон врачу. Именно такие модели должны быть в приемном отделении.!!!!! .....Много.. для пандемии.
А может вообще ввести не только температурный скрининг, а еще и мониторинг уровня кислорода в крови пациента...массово!!! Дело в том, что заболевшие иногда даже не чувствуют, что уровень кислорода у них снижен.
ак, к примеру, Президент США предложил просветить тело больных на коронавирус мощным ультрафиолетовым излучением, а также в виде эксперимента попробовать ввести внутривенно!!!! пациентам с коронавиусной инфекцией дезинфектор. Круто, да??? Вот это през-дезинфектор!!!
Врачи немного озадачены предложениями президента Трампа и настоятельно просят американцев в случае недомогания обращаться за помощью к медикам и следовать традиционной терапии. Поскольку советы Дональда Трампа способны нанести непоправимый вред здоровью.