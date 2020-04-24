РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9607 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 298 10

В Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19, - Кличко

В Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19, - Кличко

В медицинских учреждениях столицы, где принимают больных с коронавирусом, сегодня уже 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Также Кличко сообщил, что в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных коронавирусом.

"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще около 100 коек, - сказал Кличко. - Но мы с самого начала говорили, что город готовится к разным сценариям. В Киеве сегодня уже определены 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных коронавирусом. В целом это более 1700 коек, где можно разместить больных коронавирусом. В случае плохого сценария - город может развернуть до 7000 коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн. 90% медпрепаратов есть в медучреждениях столицы, - Кличко

Мэр столицы отметил, что в медучреждениях города, где принимают больных коронавирусом, сегодня уже 400 аппаратов ИВЛ.

Он также поблагодарил меценатов, которые на днях передали медикам Александровской больницы портативную изолированную палату.

"Это - герметичная капсула, которая имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом между корпусами больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (25673) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
РПЦшних попів з усіх усюд позвозять на лікування?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:47 Ответить
+2
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/3009745-stolicnye-vraci-polucili-17-tysac-griven-doplaty-klicko.html

Это за март, с 13 числа. В апреле - сумма больше.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:58 Ответить
+1
Педалик, так что там с виппалатами ? Они таки существуют или это все гЭлитнЫе больные все на тебя наговаривают???
показать весь комментарий
24.04.2020 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Педалик, так что там с виппалатами ? Они таки существуют или это все гЭлитнЫе больные все на тебя наговаривают???
показать весь комментарий
24.04.2020 12:45 Ответить
Без тебя разберутся, зебил. Ты лучше скажи что там с выплатами врачам по всей Украине.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:50 Ответить
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/3009745-stolicnye-vraci-polucili-17-tysac-griven-doplaty-klicko.html

Это за март, с 13 числа. В апреле - сумма больше.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:58 Ответить
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 В Киеве коронавирус нашли в очередном монастыре
показать весь комментарий
24.04.2020 12:46 Ответить
РПЦшних попів з усіх усюд позвозять на лікування?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:47 Ответить
400 аппаратов? Хммм....а сколько пульсоксиметров? Сколько именно пульсоксиметров в приемном отделении, которые показывают уровень насыщения кислородом крови??
Приемное отделение должно быть обеспечено ими полностью. Более того сейчас есть пульоксиметры прищепки с передачей по блю тусу на смартфон врачу. Именно такие модели должны быть в приемном отделении.!!!!! .....Много.. для пандемии.
А может вообще ввести не только температурный скрининг, а еще и мониторинг уровня кислорода в крови пациента...массово!!! Дело в том, что заболевшие иногда даже не чувствуют, что уровень кислорода у них снижен.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:28 Ответить
Ну и наконец..... о продвинутых рекомендациях.....продвинутых клоунов!!!!

ак, к примеру, Президент США предложил просветить тело больных на коронавирус мощным ультрафиолетовым излучением, а также в виде эксперимента попробовать ввести внутривенно!!!! пациентам с коронавиусной инфекцией дезинфектор. Круто, да??? Вот это през-дезинфектор!!!
Врачи немного озадачены предложениями президента Трампа и настоятельно просят американцев в случае недомогания обращаться за помощью к медикам и следовать традиционной терапии. Поскольку советы Дональда Трампа способны нанести непоправимый вред здоровью.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:33 Ответить
велкам, народ...
показать весь комментарий
24.04.2020 14:08 Ответить
 
 