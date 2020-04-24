Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законом это требование исключается.
Упрощенный порядок получения гражданства теперь будет распространен на жителей Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.
Также с трех до одного года снижается требование о продолжительности трудовой деятельности при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России и получивших после 1 июля 2002 года образование по основным программам в образовательных или научных организациях РФ, имеющих госаккредитацию.
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Проблем с гражданством на Роисе у ЗЕ быть не должно.
Борис Немцов!!!! - и точнее не скажешь!
Город Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти".
Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями - памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", переименовав город Луганск в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет "превращаться" в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из "документа", под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли шансы воплотить в жизнь обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции.
https://comments.ua/news/society/accidents/651372-v-dnr-pridumali-vtoroe-nazvanie-dlya-donecka.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more