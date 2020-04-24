Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законом это требование исключается.

Упрощенный порядок получения гражданства теперь будет распространен на жителей Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

Также с трех до одного года снижается требование о продолжительности трудовой деятельности при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России и получивших после 1 июля 2002 года образование по основным программам в образовательных или научных организациях РФ, имеющих госаккредитацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнуление Путина: как Украину тянут в фашистское СССР 2.0. ВИДЕО