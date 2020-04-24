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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законом это требование исключается.

Упрощенный порядок получения гражданства теперь будет распространен на жителей Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

Также с трех до одного года снижается требование о продолжительности трудовой деятельности при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России и получивших после 1 июля 2002 года образование по основным программам в образовательных или научных организациях РФ, имеющих госаккредитацию.

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Автор: 

гражданство (1316) путин владимир (31560) россия (96169)


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Топ комментарии
+7
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 5844
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24.04.2020 12:55 Ответить
+6
Дамбасята дружною толпою рвонуть в Бурятію на ПМЖ.
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4271
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24.04.2020 13:00 Ответить
+4
А НАМ НЕОБХОДИМ ЗАКОН О НЕМЕДЛЕННОЙ ДЕПОРТАЦИИ УКРАИНЦЕВ ИМЕЮЩИХ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ !!!
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24.04.2020 13:15 Ответить
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 5844
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24.04.2020 12:55 Ответить
Вина бывает не только в действии, но также в бездействии. Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання - Цензор.НЕТ 8919 Он виновен по обоим пунктам.
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24.04.2020 13:26 Ответить
іванов, рос.свиням слова не давали, рило забрало і пнх
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24.04.2020 12:58 Ответить
Ти не прав. Він добре сказав - українцям рішення ***** пох, а хохлам радість. Ти ж себе до кого відносиш - Українець, чи хохол?
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24.04.2020 13:02 Ответить
да пусть собирает свою падаль , парашке чем то подпитываться надо ...
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24.04.2020 13:04 Ответить
Хочет восполнить ряды рабов после эпидемии.
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24.04.2020 12:57 Ответить
Хочет чтоб Петя со сватами воссоединился в Ленинграде
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24.04.2020 16:01 Ответить
Гражданство рашистской ********* превращается в полный отстой. Даже в Африке голожопые людоеды не дошли до такого убожества.
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24.04.2020 12:59 Ответить
Дамбасята дружною толпою рвонуть в Бурятію на ПМЖ.
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4271
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24.04.2020 13:00 Ответить
Вата! Запоребрик - бегом - марш!!!
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24.04.2020 13:01 Ответить
Насколько я помню, ЗЕ приобрел в уже оккупированном Крыму недвиж. Значит вид на жительство в Роисе у него есть.

Проблем с гражданством на Роисе у ЗЕ быть не должно.
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24.04.2020 13:04 Ответить
Путин - он ЕпАнутый!!!!
Борис Немцов!!!! - и точнее не скажешь!
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24.04.2020 13:09 Ответить
А НАМ НЕОБХОДИМ ЗАКОН О НЕМЕДЛЕННОЙ ДЕПОРТАЦИИ УКРАИНЦЕВ ИМЕЮЩИХ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ !!!
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24.04.2020 13:15 Ответить
И лишения гражданства и всех прав на территории Украины!
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24.04.2020 13:18 Ответить
Чекаємо, коли очистять українську землю любителі Пу!
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24.04.2020 13:16 Ответить
Кацапье затихорившееся пуйло как вас ждет на исторической родине! Бистро чемоданы собирайте и нах москва!
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24.04.2020 13:18 Ответить
На москва занято. Їх туди поближче до китайців, щоб хоч якось загніздити місце, бо там "русским духом" давно не воняє. Там живуть одні китайці.
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24.04.2020 13:22 Ответить
Оно понимает что скоро нефть обнулится и рашка станет парашкой, а так хоть рабов наберут брюкву копать да валежник собирать.
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24.04.2020 13:20 Ответить
В законе ни слова про украинцев. Заголовок намеренное искажение информации.
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24.04.2020 13:24 Ответить
Їх же позбавлять, автоматично, українського громадянства? Правда
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24.04.2020 13:33 Ответить
Даунбасити атжигают:

Город Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти".
Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями - памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", переименовав город Луганск в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет "превращаться" в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из "документа", под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли шансы воплотить в жизнь обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции.
https://comments.ua/news/society/accidents/651372-v-dnr-pridumali-vtoroe-nazvanie-dlya-donecka.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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24.04.2020 13:33 Ответить
чемодан-вокзал-и-пОдсрач
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24.04.2020 13:42 Ответить
Флаг им в руки и барабан за спину.
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24.04.2020 14:02 Ответить
Нехай акуратно зверне його в трубочку,та засуне собі в сра-ку.
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24.04.2020 14:23 Ответить
Это типа,как покупать билет на Титанник,зная,що он утонет.Дурных нема
Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання - Цензор.НЕТ 1808
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24.04.2020 14:46 Ответить
С таким же успехом Зеленский может подписать указ об упрощении получения гражданства Украины для украинцев и россиян проживающих на Кубани. Тем более, что Кубань исконно украинская территория и еще тоже придет время и ее необходимо будет возвращать Украине.
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24.04.2020 15:21 Ответить
Места сбылась пороха с семьей сватов воссоединится теперь в Ленинграде
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24.04.2020 16:00 Ответить
ну и куда свистит тот лапотный паспорт? это надо быть реально упоротым чтобы поменять украинский паспорт со свободой перемещения на кацапский
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24.04.2020 16:07 Ответить
Путин всё упрощает и упрощает, манит и манит российским пряником -паспортом, А в сраную россию всё равно никто жить идти не хочет!!
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24.04.2020 16:50 Ответить
 
 