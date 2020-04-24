До сих пор нет министров науки и образования, энергетики и экологии, а тут вдруг появляется новая должность, - "Голос" о возможном назначении Саакашвили вице-премьером

Фракция "Голос" определится с голосованием за кандидатуру Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам после встречи с ним, заявляет заместитель главы фракции Ярослав Железняк.

"Еще на самом деле нет официального представления. Во-вторых, мы пригласим господина Саакашвили к себе на фракцию… Очень было бы желательно понять, чем вообще будет заниматься вице-премьер по реформам… После этого фракция "Голос", как всегда профессионально, примет свое решение о голосовании или не голосовании за Саакашвили", - сказал Железняк журналистам перед началом внеочередного пленарного заседания в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Железняк высказал удивление, что в Украине нет до сих пор министров науки и образования, культуры, энергетики и экологии, "а тут вдруг появляется новая должность в правительстве".

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