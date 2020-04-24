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Киевский форум по безопасности: Главные проблемы защиты Украины от российской агрессии. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности: Главные проблемы защиты Украины от российской агрессии. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 15.00 состоится трансляция дискуссии Киевского форума по безопасности при участии послов Курта Волкера, Джона Хербста, Стивена Пайфера, Уильяма Тейлора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Развал Советского Союза произошел после более десяти лет низких цен на нефть. Понимает ли сегодня хоть кто-то в Москве, что пора остановить агрессию против Украины?

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст во время онлайн дискуссии Киевского форума, посвященной состоянию и перспективам мирного процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

В центре внимания разговора высокопоставленных американских и украинских государственных деятелей и дипломатов были главные проблемы защиты Украины от российской агрессии, восстановление нашей территориальной целостности и установления долгосрочного мира в Восточной Европе.

Участие в дискуссии приняли также Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и киевского форума, а также Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину".

Также читайте: Киевский форум по безопасности: Как защитить энергетическую независимость Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Тейлор Уильям (166) Форум (179) Яценюк Арсений (8011) Хербст Джон (124) Волкер Курт (628)


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Какойто скушный и унылый сходняк. Где Сивоха? Где этот светоч мира и прощения???
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24.04.2020 15:02 Ответить
преЗЕдент и его команда слабоумных
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24.04.2020 15:07 Ответить
"Я НЕ РОЗУМІЮ, ЩО ВІН СКАЗАВ" - БЕЗСМЕРТНИЙ РОЗКРИТИКУВАВ ЗАЯВУ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЩОДО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ

https://www.5.ua/polityka/ya-ne-rozumiiu-shcho-vin-skazav-bezsmertnyi-rozkrytykuvav-zaiavu-zelenskoho-shchodo-zakinchennia-viiny-213419.html

Киевский форум по безопасности: Главные проблемы защиты Украины от российской агрессии - Цензор.НЕТ 6787
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24.04.2020 15:19 Ответить
Киевский форум по безопасности: Главные проблемы Украины от российской агрессии- -это ********** марионетка Зе-леное Фуйло
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24.04.2020 16:50 Ответить
 
 