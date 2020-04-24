Киевский форум по безопасности: Главные проблемы защиты Украины от российской агрессии. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 15.00 состоится трансляция дискуссии Киевского форума по безопасности при участии послов Курта Волкера, Джона Хербста, Стивена Пайфера, Уильяма Тейлора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Развал Советского Союза произошел после более десяти лет низких цен на нефть. Понимает ли сегодня хоть кто-то в Москве, что пора остановить агрессию против Украины?

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст во время онлайн дискуссии Киевского форума, посвященной состоянию и перспективам мирного процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

В центре внимания разговора высокопоставленных американских и украинских государственных деятелей и дипломатов были главные проблемы защиты Украины от российской агрессии, восстановление нашей территориальной целостности и установления долгосрочного мира в Восточной Европе.

Участие в дискуссии приняли также Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и киевского форума, а также Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину".

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