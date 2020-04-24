Очередная партия наемников, а также 20 единиц бронетехники и 30 грузовиков с боеприпасами прибыли из РФ на Донбасс, - разведка

Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с начала апреля с.г. из РФ доставлен в 20 единиц бронированной техники, более 30 грузовых автомобилей с боеприпасами и около 5 тыс. горючего.

"Несмотря на осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, не прекращается ротация кадровых офицеров на командных должностях в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. При этом, продолжает расти количество наемников, прибывающих из РФ для прохождения военной службы в составе соединений и частей противника", - сказано в сообщении.

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