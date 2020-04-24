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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Очередная партия наемников, а также 20 единиц бронетехники и 30 грузовиков с боеприпасами прибыли из РФ на Донбасс, - разведка

Очередная партия наемников, а также 20 единиц бронетехники и 30 грузовиков с боеприпасами прибыли из РФ на Донбасс, - разведка

Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с начала апреля с.г. из РФ доставлен в 20 единиц бронированной техники, более 30 грузовых автомобилей с боеприпасами и около 5 тыс. горючего.

"Несмотря на осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, не прекращается ротация кадровых офицеров на командных должностях в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. При этом, продолжает расти количество наемников, прибывающих из РФ для прохождения военной службы в составе соединений и частей противника", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты активно минируют местность на Донбассе, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, - разведка

Минобороны (9421) разведка (4193) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+9
так что там наш Чепушила увидел в глазах путина...?
Желание мира, да?
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24.04.2020 13:38 Ответить
+5
Треба сівуху повідомити.Нехай він стане на свою платформу примирення,та "Hello,Dolly" заспіває.
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24.04.2020 13:45 Ответить
+3
А шо чмырь-зиленский ? Посасывает молча у путлера? Продолжает?
А шо сабакав, которому барыга мешал бамбас зачитстить и выйти к границе за один день? Доедает путлеровскую промежность после зиленского ?
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24.04.2020 13:48 Ответить
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так что там наш Чепушила увидел в глазах путина...?
Желание мира, да?
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24.04.2020 13:38 Ответить
Треба сівуху повідомити.Нехай він стане на свою платформу примирення,та "Hello,Dolly" заспіває.
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24.04.2020 13:45 Ответить
А шо чмырь-зиленский ? Посасывает молча у путлера? Продолжает?
А шо сабакав, которому барыга мешал бамбас зачитстить и выйти к границе за один день? Доедает путлеровскую промежность после зиленского ?
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24.04.2020 13:48 Ответить
Прибыло свежее пополнение в двухсотую бригаду
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24.04.2020 13:49 Ответить
Зеленски и так не поверит,у нас крепкий мир и точка,а все остальное провокации.
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24.04.2020 14:14 Ответить
Пнх.
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24.04.2020 14:27 Ответить
Вот и весь разговор. У тебя вообще свое мнение есть как остановить войну?
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24.04.2020 14:33 Ответить
Есть.Только победа!Свобода доставшаяся без потерь не ценится.
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24.04.2020 14:36 Ответить
Сказать по правді, то і наші генерали спішать звільняти той бамбас-лугандон, як жид на вОйну.
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24.04.2020 15:26 Ответить
Сподіваюся всі приперлися з короною?
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24.04.2020 14:23 Ответить
жрать уже нефиг, скоро пол. рашки в наемники пойдут за кредиты и еду.
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24.04.2020 14:28 Ответить
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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25.04.2020 00:35 Ответить
 
 