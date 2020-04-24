Анонимность 12 свидетелей по делу MH17 сохранят, одного - рассекретят, - решение суда Гааги

Один из подозреваемых по делу о трагедии лайнера Boeing рейса МН17, россиянин Олег Пулатов, оспаривал через адвокатов анонимность 13 свидетелей.

Личности 12 свидетелей по делу об уничтожении российским ЗРК Бук пассажирского лайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014 году не рассекретят, как того требовали в апелляции адвокаты подозреваемого по этому делу россиянина Олега Пулатова. Об этом пишет пресс-служба районного суда Гааги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Поскольку апелляция была подана по 13 свидетелям, анонимность одного могут не оставить в силе: суд посчитал, что решение об этом было принято с процедурными нарушениями.

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"Когда следственный судья принимал решение о статусе свидетеля, которому угрожают, подозреваемому должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Этого не произошло в случае этого конкретного свидетеля - ни до, ни после того, как решение было принято... и следственный судья не смог учесть его взгляды в своей оценке", - пояснили в Гааге.

Это решение принято судьями, отличными от тех, которые назначены для заслушивания по существу дела MH17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.