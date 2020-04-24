Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского, применив 120- и 82-мм минометы, ранен боец, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечется, что защитники Украины осуществляли адекватные оборонительные действия, применяя дежурные огневые средства.

В частности, вооруженные формирования РФ, в очередной раз сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения, дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов: "После 5:45 утра, в течение часа, от Золотого-5 из минометов 120-мм калибра оккупанты выпустили 20 мин по нашим защитникам Орехово. С 06:15 с направления от оккупированного села Сосновское враг выпустил 23 мины 82-мм калибра по защитникам Павлополя.После 7:40 от Саханки оккупанты нарушили режим тишины из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Лебединского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС

Подразделения Объединенных сил решительно подавляли вражескую вооруженную активность.

"По имеющейся информации, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение. Защитник эвакуирован в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.