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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского, применив 120- и 82-мм минометы, ранен боец, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского, применив 120- и 82-мм минометы, ранен боец, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечется, что защитники Украины осуществляли адекватные оборонительные действия, применяя дежурные огневые средства.

В частности, вооруженные формирования РФ, в очередной раз сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения, дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов: "После 5:45 утра, в течение часа, от Золотого-5 из минометов 120-мм калибра оккупанты выпустили 20 мин по нашим защитникам Орехово. С 06:15 с направления от оккупированного села Сосновское враг выпустил 23 мины 82-мм калибра по защитникам Павлополя.После 7:40 от Саханки оккупанты нарушили режим тишины из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Лебединского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС

Подразделения Объединенных сил решительно подавляли вражескую вооруженную активность.

"По имеющейся информации, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение. Защитник эвакуирован в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.

обстрел (27820) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Одужання, нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі
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24.04.2020 14:02 Ответить
+3
Найшвидшого одужання бійцям. Бережи вас Боже!
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24.04.2020 14:09 Ответить
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Одужання, нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі
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24.04.2020 14:02 Ответить
Найшвидшого одужання бійцям. Бережи вас Боже!
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24.04.2020 14:09 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 00:33 Ответить
 
 