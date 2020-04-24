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Новости Коронавирус и карантин
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Больные COVID-19 медики не могут оформить больничные по профзаболеванию: их отправляют в отпуск, - глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Александрин

Больные COVID-19 медики не могут оформить больничные по профзаболеванию: их отправляют в отпуск, - глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Александрин

После внесения изменений в Налоговый кодекс в части больничных листов медицинских сотрудников, Министерство здравоохранения до сих пор не утвердило необходимых подзаконных актов.

В результате заболевшие на COVID19 медики вынуждены уходить в отпуска из-за невозможности оформить профзаболевание, а соответственно - и получить компенсацию, рассказал в эфире программы "Право на власть" врач-эпидемиолог, глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Внесены изменения в Налоговый кодекс в части больничных листов медицинских сотрудников, которые заболели коронавирусной инфекцией. А изменения в инструкцию №455, которая регулирует порядок выдачи больничных листов, до сих пор Министерство здравоохранения не утвердило. И, соответственно, мы видим картину, что медицинские работники, которые непосредственно заболели коронавирусной инфекцией, их руководство отправляет или просто в отпуск, или они уходят по собственному желанию", - заявил Александрин.

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Он также подчеркнул, что невозможность оформить больничный приводит к тому, что заболевшие медики не получают соответствующих компенсаций.

"Даже те медики, которые заболели, сегодня не могут получить компенсацию за профзаболевание", - подчеркнул он.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) больничный (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Ви зробили це разом!
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24.04.2020 13:57 Ответить
+9
Больные COVID-19 медики не могут оформить больничные по профзаболеванию: их отправляют в отпуск, - глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Александрин - Цензор.НЕТ 5132
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24.04.2020 14:03 Ответить
+8
Нє,нє, це лютий барига продолжає іздівацця над мудрим нарідом.
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24.04.2020 14:01 Ответить
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Ви зробили це разом!
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24.04.2020 13:57 Ответить
Нє,нє, це лютий барига продолжає іздівацця над мудрим нарідом.
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24.04.2020 14:01 Ответить
Бри́тва Хэ́нлона - презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий должны прежде всего предполагаться человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь - чьи-то сознательные злонамеренные действия. Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
Обычная бюрократия Верховная рада принимает закон, юстиция не успевает утвердить министерство не успевает принять акты
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24.04.2020 14:44 Ответить
Вы меня извините, но даже если отбросить злые умыслы (чисто теоретически ), в зекоманде верховенство дилетанства, что предполагает тупость в принятии и реализации решений. Что и было продемонстрировано в очередной раз.
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24.04.2020 16:00 Ответить
А как же "золотые горы" от бубочки? Все, кина не будет, деньги кончились совсем?
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24.04.2020 14:02 Ответить
Даже когда (если) инструкцию утвердят...главврачи будут упираться рогами до края - потому как профзаболевание -это совсем другая история...акты на минтруда расследование и никаких так любимых премий...
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24.04.2020 14:02 Ответить
Больные COVID-19 медики не могут оформить больничные по профзаболеванию: их отправляют в отпуск, - глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Александрин - Цензор.НЕТ 5132
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24.04.2020 14:03 Ответить
Негодяи погорелого шапито, только звиздеть умеют хорошо! Что ни слово ,то брехня !
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24.04.2020 14:04 Ответить
Как хорошо шо в Африке не понимают по-российски и по-нашему, а то бы уже засмеяли

И что делать на месте медика? Да я ***л такую жизнь(пишет заяву "по собственному")
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24.04.2020 14:04 Ответить
Примерно так и будет. Немного погодя. Когда глупый народ Германии или, скажем ,Италии захочет иметь у себя квалифицированных и мотивированных медицинских работников в достаточном количестве.
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24.04.2020 14:07 Ответить
Глупыми народы, захватившие пол-мира, называть как-то зашкварно.
И да - сколькими "глупостями"(изобретениями, даже словами ихними) мы пользуемся, и сколькими они - нашими?
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24.04.2020 14:30 Ответить
Я полагаю что это была ирония.
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24.04.2020 14:38 Ответить
На секунду представил себя одним из 73%. Какой же мудрий нарид будет просто так платить зарплаты в пару тысяч евро своим медикам? Зачем? У мудрого нарида есть только две болезни: фигня и звиздец! Фигня сама проходит а звиздец не излечим...
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24.04.2020 14:39 Ответить
😇
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24.04.2020 14:37 Ответить
Ану зєлєбарани пробекайте про Супрун.
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24.04.2020 14:08 Ответить
а страхування як війскових СН забанив... нехай ідуть в відпустку..і тихесенько помирають
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24.04.2020 14:09 Ответить
А лікарняний в смартфоні теж ніяк?
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24.04.2020 14:10 Ответить
У нас все так. Так же, как и с 1 апреля интернам не будут платить ни копейки. Это, кстати, по реформе Супрун. Фас, спамьтне!
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24.04.2020 14:10 Ответить
Як скажеш.
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24.04.2020 14:14 Ответить
https://censor.net/user/27028 Я запам"ятаю.
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24.04.2020 15:48 Ответить
Просіть і буде дано вам.(Біблія)
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24.04.2020 17:59 Ответить
"Око за око зуб за зуб". (Біблія)
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24.04.2020 18:13 Ответить
Не волнуйтесь, хуже не будет...
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24.04.2020 14:12 Ответить
З профзахворюваннями завжди були проблеми.
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24.04.2020 14:12 Ответить
"Соціальна держава" і "бесплатная медицина"...)))) Йдемо в Європу)))
Граждане! Минимизируйте уплату налогов ворам/социалистам/поппулистам...
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24.04.2020 14:14 Ответить
Не буде " профзаболевание". Характеристика робочого місця, припис від санстанції. Тільки ХНДІ профпатології встановлює " профзахворювання". Тоді роботодавець виплачує великі суми, одноразові та щомісячні. Кількість процентів працевтрати відповідає кількості місячних зарплат. Наприклад, сорок процентів і ІІІ група, то роботодавець ( не держава!) виплачує сорок зарплат та щомісячно сорок проц. від ставки, а держава- пенсію по групі. Але не можна формально довести, що заразився на роботі, міг же і в транспорті і де інде. ідприємство несе відповідальність велику за встановлення профзахворювання, приписи, штрафи. І, крім того, це у випадку хронічних захворювань.
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24.04.2020 14:15 Ответить
Встановлення профзахворювання одному - двом працівникам здатне " завалити ", невелике підприємство, адже 1-2 п'ятирічні зарплати виплатити одноразово не кожне з них потягне ( у випадку, наприклад 60 відсотків, потрібно виплатити одноразово 60 місячних зарплат) , та ще штрафи за порушення безпеки праці на робочому місці. Це можуть собі дозволити великі піприємства, шахти, видобувні підприємства. А тут - лікарня. І не така вже й вина у виникненні захворювання іменно лікарні, юридично не завжди доказане. Та і від людини залежить, від його попереднього стану залежить, від його опірності інфекціям.
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24.04.2020 14:37 Ответить
Якась дивна історія про лікарняні листки для медичних працівників. Цей лікар-епідеміолог, Александрін чомусь вважає, що, якщо лікар захворів, то це обов'язково професійне захворювання. Або журналіст не зрозумів. Із цієї новини ми узнали, що всі лікарі, що захворіли, вимагають (або повинні вимагати) оформлення не просто листка тимчасової непрацездатності, а висновок про професійне захворювання. Більше того, замість того, щоб просто оформити лікарняний, вони від ньго відмовляються і беруть відпустку за свій рахунок.
Зовсім дурні, чи що? Наче лікарняний потім не дасть їм оформити профзахворювання, якщо таке трапиться. А як раніше лікарі ходили на лікарняний і це не вважалося профзахворюванням? Так усі лікарі вважалися б профхворими, бо хоча б раз хворіли на ГРЗ.
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24.04.2020 15:35 Ответить
Медики масово будуть звільнятись та їхати в Польщу чи іншу Країну бо Зеленим шулірам вірить не можна і я їх розумію закінчиться карантин всі по тікають і малий бізнес теж
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24.04.2020 14:28 Ответить
Ще раз: лише Харківський науково - дослідний інститут профпатології та профзахворювання має виключне право, дослідивши купу матеріалів, встановити діагноз " профзахворювання" не потрібно кидатись спеціальними термінами.лікарняни вони отримають, 300 відсотків заробітної плати.
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24.04.2020 14:56 Ответить
Вдихання кремнієвого си вугільного пилу в кар'єрі чи в шахті приводить до профзахворювання антракозу. У транспорті чи дома немає кремнієвого чи вугільного пилу, тому підприємство, що порушує технік безпеки праці, несе відповідальність. Вірус можна отримати в магазині, від сусіда, було кого, червоною ниткою не промовив, де отримано.
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24.04.2020 15:26 Ответить
Ну не совсем корректно использован термин профзаболевание .тут вообще одним термином не отделаться. С одной стороны это можно рассматривать как производственная травма(болезнь) а в случае -магазин-базар -болезнь препятствующая выполнению работ...даже если она в легкой форме.....например для всех насморк это ни о чем, для водолаза это лист нетрудоспособности..
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24.04.2020 18:23 Ответить
Ну при чому тут " виробнича травма"??? У випадку травми на виробництві складається "Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом" ф. Н-1 у 4-х екземплярах за підписом відповідальних осіб в тому.ч. інженера з техніки безпеки. Ступінь втрати працездатності називається " трудове каліцтво" і призначаються ( МСЕКом) групі і проценти, або лише проценти. І ту ж величезну відповідальність несе виробництво за кожен факт такої травми і ті ж виплати і штрафи. Великі, ті ж сорок, приміром, місячних зарплат при 40 процентах втрати працездатності ( для інженера з ТБ це кошмар!! ).
Критерії для встановлення факту тимчасової втрати працездатності ( лікарняний лист) однаковісінькі для водолаза, вчителя чи прибиральниці, нема у відповідній інструкції критеріїв видачі стосовно професії. Будь ласка, найдіть ці інструкції, читайте, не кидайтесь якими попало термінами.
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24.04.2020 19:10 Ответить
Я эти буквы изучал, когда вы наверное еще читать не умели...Вам простые примеры -шахтер, маляр, сварщик надышались токсичных газов и получили отравление требующее госпитализации и длительного лечения...Чем эти случаи отличаются от врача надышавшегося вирусом? И у тех и у других - заболевание...И да, ни один главврач не пойдет на составления акта Н-1...потому как звиздец всем премиям очень надолго. А вируса он спокойно может хватануть и от своего коллеги халатно размывшегося при переходе из грязной зоны в чистую. и это тупик. А выход один (человеческий) на время пандемии платить ВСЕМ заболевшим врачам как заболевшим на производстве, что бы не унижать их сбором доказательств...Но чиновники всегда думают о себе и СВОЕЙ зарплате
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24.04.2020 21:50 Ответить
От, коли б лікарі були застрахованими, тоді інша справа, вони отримували б виплати, як отримують зараз військові, наприклад. За висновком МСЕКу
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24.04.2020 19:31 Ответить
Після таких новин кількість хворих COVID'ом медиків стрімко зменшиться
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24.04.2020 15:25 Ответить
круто, должны по зарплате и эти 300% только будет апрельская. как говорят многие глав врачи своим, нет чего то, покупайте в аптеке, не согласны на..........й, на ваше место есть люди! Интересно какие люди и где? Не понятно или не выделили сверху или крадут на местах или все два варианта одновременно.
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24.04.2020 15:29 Ответить
 
 