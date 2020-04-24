Больные COVID-19 медики не могут оформить больничные по профзаболеванию: их отправляют в отпуск, - глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Александрин
После внесения изменений в Налоговый кодекс в части больничных листов медицинских сотрудников, Министерство здравоохранения до сих пор не утвердило необходимых подзаконных актов.
В результате заболевшие на COVID19 медики вынуждены уходить в отпуска из-за невозможности оформить профзаболевание, а соответственно - и получить компенсацию, рассказал в эфире программы "Право на власть" врач-эпидемиолог, глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.
"Внесены изменения в Налоговый кодекс в части больничных листов медицинских сотрудников, которые заболели коронавирусной инфекцией. А изменения в инструкцию №455, которая регулирует порядок выдачи больничных листов, до сих пор Министерство здравоохранения не утвердило. И, соответственно, мы видим картину, что медицинские работники, которые непосредственно заболели коронавирусной инфекцией, их руководство отправляет или просто в отпуск, или они уходят по собственному желанию", - заявил Александрин.
Он также подчеркнул, что невозможность оформить больничный приводит к тому, что заболевшие медики не получают соответствующих компенсаций.
"Даже те медики, которые заболели, сегодня не могут получить компенсацию за профзаболевание", - подчеркнул он.
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Обычная бюрократия Верховная рада принимает закон, юстиция не успевает утвердить министерство не успевает принять акты
И что делать на месте медика? Да я ***л такую жизнь(пишет заяву "по собственному")
И да - сколькими "глупостями"(изобретениями, даже словами ихними) мы пользуемся, и сколькими они - нашими?
Граждане! Минимизируйте уплату налогов ворам/социалистам/поппулистам...
Зовсім дурні, чи що? Наче лікарняний потім не дасть їм оформити профзахворювання, якщо таке трапиться. А як раніше лікарі ходили на лікарняний і це не вважалося профзахворюванням? Так усі лікарі вважалися б профхворими, бо хоча б раз хворіли на ГРЗ.
Критерії для встановлення факту тимчасової втрати працездатності ( лікарняний лист) однаковісінькі для водолаза, вчителя чи прибиральниці, нема у відповідній інструкції критеріїв видачі стосовно професії. Будь ласка, найдіть ці інструкції, читайте, не кидайтесь якими попало термінами.