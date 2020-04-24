РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11865 посетителей онлайн
Новости
1 586 7

Рада создала ВСК по расследованию коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

Рада создала ВСК по расследованию коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий проект постановления №3358 проголосовало 324 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, создание ВСК позволит расследовать обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц, а в случае подтверждения информации – возвратить "утраченные" доходы государственного бюджета.

В пояснительной записке напоминается об информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК и правоохранители должны помешать футбольным функционерам нагревать руки на строительстве полей, - журналист Франков

Автор: 

ВР (29285) ВСК (460) коррупция (8576)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это правильно. Каждому чиновнику - по антикоррупционному органу.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:25 Ответить
Що там таке раптом в Раді сталося?? Хтось чи не наврочив....
показать весь комментарий
24.04.2020 14:26 Ответить
на всякого продажного клоуна найдется фонарный столб.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:27 Ответить
А почему несоздают комиссию для выявления приведению к наказанию тех кто надает олигархам миллиардные кредиты пот гарантию страны?Кредиты которые не возвращаются олигархами а выплачивает их государство.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:37 Ответить
Ща выйдут сами на себя 🤡😂
показать весь комментарий
24.04.2020 15:28 Ответить
Да...Да....
Помнится комитет по Илловайску, по Гонзюк....
ИТОГО?
показать весь комментарий
24.04.2020 15:37 Ответить
А зачем ГБР создавали? Вроде для того же самого? Только вот занимаются они чем-то не тем... Как бы и с этой комиссией так же не получилось
показать весь комментарий
24.04.2020 17:29 Ответить
 
 