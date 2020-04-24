Рада создала ВСК по расследованию коррупционных действий должностных лиц органов госвласти
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующий проект постановления №3358 проголосовало 324 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, создание ВСК позволит расследовать обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц, а в случае подтверждения информации – возвратить "утраченные" доходы государственного бюджета.
В пояснительной записке напоминается об информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).
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