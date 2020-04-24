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Нефьодов рассказал о новом гербе Таможни, которым так заинтересовались СБУ и ГБР во время вчерашних обысков. ФОТО

Нефьодов рассказал о новом гербе Таможни, которым так заинтересовались СБУ и ГБР во время вчерашних обысков. ФОТО

Вчера сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели обыски в Гостаможслужбе. Правоохранители заинтересовались новым гербом Таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Невозможно не рассказать о новом гербе Таможни, когда им интересуются правоохранительные органы - СБУ и ГБР, которые вчера к нам приходили с обысками по закупке новой символики за 30 тыс. грн (включает в себя не только герб). Пока ждем его утверждения, в том числе Президентом, расскажем о концепции его создания.

Перед вами - герб в форме щита сапфирово-синего цвета, в центре - Золотые ворота, главные ворота Киевской Руси. Первые представления о Таможне появились именно тогда: торговый договор еще в 911 году между киевским князем Олегом и византийским императором содержал упоминание о пошлинах. "Руська правда" Ярослава Мудрого - весомый сборник древнего права Руси, регулирующего отношения Руси с соседними народами в XI-XII вв., - также содержала положения о пошлинах и таможенных тарифах", - написал он.

Нефьодов рассказал о новом гербе Таможни, которым так заинтересовались СБУ и ГБР во время вчерашних обысков 01

Также Нефьодов отметил, что Золотые ворота считались главным местом дислокации таможни времен Киевской Руси: "В описаниях часто фигурирует понятие "таможенные кладовые". Ворота на гербе символизируют надежную защиту таможенной территории государства, перекрещенные ключи, открывают и закрывают Ворота, - въездную и выездную пошлину, а трезубец - знак княжеского государства Владимира Великого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Также Нефьодов добавил, что принимая во внимание, что нынешний герб Гостаможслужбы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского Союза элементы, Новая таможня инициировала разработку нового герба, флага и форменной одежды для своих сотрудников.

"Мы убеждены, что с символикой, которая впитывает в себя национальные традиции, у нас есть больше шансов сплотить людей - как внутри Службы, так и за ее пределами, - чтобы воплотить положительные изменения на Таможне. Реформа продолжается", - резюмировал он.

Нефьодов рассказал о новом гербе Таможни, которым так заинтересовались СБУ и ГБР во время вчерашних обысков 02

герб (117) обыск (1904) СБУ (20038) таможня (1962) Нефьодов Максим (236) ГБР (3047)


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Топ комментарии
+17
дно - зеленое дно - пипец
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24.04.2020 14:45 Ответить
+15
Рояль буде?
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24.04.2020 14:45 Ответить
+14
Буратинистый герб какой то. Два золотых ключика и дверь в каморке у папы Карло. Это, если кто забыл, сказка про рейдерский захват кукольного театра. Обосрали директора, украли ключи, вломились собакой и всё - новое акционерное общество.
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24.04.2020 14:48 Ответить
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Рояль буде?
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24.04.2020 14:45 Ответить
дно - зеленое дно - пипец
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24.04.2020 14:45 Ответить
А почему? Там должен быть томагавк и вигвам?
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24.04.2020 15:00 Ответить
Действительно как-то по дэбильному нарисовали. Особенно буратинские ключи
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24.04.2020 14:46 Ответить
все ок, ключ открывает, ворота-занавес подымаются ..... и ..... Каждый вечер наступает вдруг..............
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24.04.2020 14:51 Ответить
хороший бізнес герби малювати 30000 штука)
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24.04.2020 14:47 Ответить
считаешь дорого???
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24.04.2020 14:48 Ответить
дивлячись яка частка тій сумі "відкат".
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24.04.2020 14:51 Ответить
блин, ну куда из 30-ки еще откат, смешно. было бы пару млн я б согласился а тут
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24.04.2020 14:52 Ответить
На лбу тавро ввиде герба выбить этому клоунскому ворюге.
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24.04.2020 14:47 Ответить
честнейшие Дубинский и Бужанский, т.е. Беня так же считают,что Нефедов ворюга
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24.04.2020 15:34 Ответить
1. Ударим символикой по бездорожью и разгильдяйству! Это почему у таможне все плохо было? Потому герб плохой!
2. Террористы? Не, страшно, стреляют! Герб за 30-ку? Да, оно, уж покажем супостату!!!!
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24.04.2020 14:48 Ответить
Буратинистый герб какой то. Два золотых ключика и дверь в каморке у папы Карло. Это, если кто забыл, сказка про рейдерский захват кукольного театра. Обосрали директора, украли ключи, вломились собакой и всё - новое акционерное общество.
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24.04.2020 14:48 Ответить
Деревянная кукла есть, каламойша-карабас есть, так что герб в тему
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24.04.2020 14:49 Ответить
У бородатого сироты всё отожмут? Даже карабинеры-полиция не помогут?
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24.04.2020 15:02 Ответить
наша "таможня " - СЛОГАН : ЦІНА ПИТАННЯ...- і все ...
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24.04.2020 14:48 Ответить
О, новый герб таможни!? Это круто! Ещьо и как нельзя к стати и вовремя! Дайош каждому таможеннику по гербу!
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24.04.2020 14:52 Ответить
Лучше по гОрбу. Дубиной.
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24.04.2020 14:55 Ответить
Нефьодов рассказал о новом гербе Таможни, которым так заинтересовались СБУ и ГБР во время вчерашних обысков - Цензор.НЕТ 7829
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24.04.2020 15:00 Ответить
А без герба, таможня не возможна.
Как Святой Владимер без креста.
Это ж новости для прессы

Это ж хлебные места.
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24.04.2020 15:31 Ответить
тому гаману нєфьодову пейсі бракує, а він гербом переймається
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24.04.2020 15:01 Ответить
Герб як герб, та справа не в ньому, а в тому чи коштує стільки, щоб його намалювати.
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24.04.2020 15:03 Ответить
Цікаво, тендер був? І який відкат.
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24.04.2020 15:32 Ответить
"Граніца на замкє. Ключ у прапорщіка Сідорова." (с)
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24.04.2020 15:07 Ответить
Упоминание о мытарях было еще 2020 лет назад. Там Матвей отсвечивал. Покаялся, кстати.
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24.04.2020 15:17 Ответить
Гербом по контрабанді
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24.04.2020 15:27 Ответить
Какой таможенник такой и герб.Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків - Цензор.НЕТ 5007
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24.04.2020 15:38 Ответить
https://censor.net/user/52374 Он что, в бродячем цирке работал?
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24.04.2020 15:51 Ответить
Да лбу тавро ему ввиде герба сделать, ворюге.
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24.04.2020 15:38 Ответить
Ключи от таможни, где деньги лежат. И ворота чуть-чуть приоткрыты, чтобы, кто-надо, просочился.
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24.04.2020 15:38 Ответить
Цвет ворот кайфовый, с намёком про золото
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24.04.2020 15:40 Ответить
Ворота слишком на гильотину смахивают.
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24.04.2020 16:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LgiX2W_2MrI
Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків - Цензор.НЕТ 8647
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24.04.2020 16:18 Ответить
с его слов следует понимать , че золотые ворота на гербе (на он нужен ) таможни из
чистого Au . или с новой геральдикой таможня взятки перестанет брать
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24.04.2020 16:28 Ответить
Представляю какие бабки крутятся в таможне, если разработка сраного герба стоит 30 000 грн.
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24.04.2020 17:04 Ответить
этот небритый хрен нефьюдов, ни хрена не делает по борьбе с контрабандой на таможнях и границах государства, а может даже и сам эту контрабанду и возглавляет, зато ему нужен сраный герб таможни. Как -будто герба украины им мало! Сволочи!! Ни хрена за год своего правления не сделали, как и наш президент!! Зато одни пустые обещания, разговоры и розовые мечты!! Нефьюдов , где обещанные дополнительные 40-50 млрд грн поступления в казну государства???
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24.04.2020 18:52 Ответить
Ну и?А де бараны?
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24.04.2020 20:43 Ответить
нормальный герб.
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24.04.2020 23:21 Ответить
 
 