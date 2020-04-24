Нефьодов рассказал о новом гербе Таможни, которым так заинтересовались СБУ и ГБР во время вчерашних обысков. ФОТО

Вчера сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели обыски в Гостаможслужбе. Правоохранители заинтересовались новым гербом Таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Невозможно не рассказать о новом гербе Таможни, когда им интересуются правоохранительные органы - СБУ и ГБР, которые вчера к нам приходили с обысками по закупке новой символики за 30 тыс. грн (включает в себя не только герб). Пока ждем его утверждения, в том числе Президентом, расскажем о концепции его создания.

Перед вами - герб в форме щита сапфирово-синего цвета, в центре - Золотые ворота, главные ворота Киевской Руси. Первые представления о Таможне появились именно тогда: торговый договор еще в 911 году между киевским князем Олегом и византийским императором содержал упоминание о пошлинах. "Руська правда" Ярослава Мудрого - весомый сборник древнего права Руси, регулирующего отношения Руси с соседними народами в XI-XII вв., - также содержала положения о пошлинах и таможенных тарифах", - написал он.

Также Нефьодов отметил, что Золотые ворота считались главным местом дислокации таможни времен Киевской Руси: "В описаниях часто фигурирует понятие "таможенные кладовые". Ворота на гербе символизируют надежную защиту таможенной территории государства, перекрещенные ключи, открывают и закрывают Ворота, - въездную и выездную пошлину, а трезубец - знак княжеского государства Владимира Великого".

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Также Нефьодов добавил, что принимая во внимание, что нынешний герб Гостаможслужбы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского Союза элементы, Новая таможня инициировала разработку нового герба, флага и форменной одежды для своих сотрудников.

"Мы убеждены, что с символикой, которая впитывает в себя национальные традиции, у нас есть больше шансов сплотить людей - как внутри Службы, так и за ее пределами, - чтобы воплотить положительные изменения на Таможне. Реформа продолжается", - резюмировал он.