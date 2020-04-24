Поддержка Саакашвили на пост вице-премьера среди "слуг народа" после встречи снизилась, - нардеп Потураев

После встречи кандидата на пост вице-премьер-министра Украины экс-президента Грузии Михеила Саакашвили с народными депутатами фракции "Слуга народа" поддержка его кандидатуры среди парламентариев снизилась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Я был на встрече. Кандидатуру Саакашвили поддерживаю, но по результатам встречи его поддержка во фракции уменьшилась. Я еще не знаю причин изменения позиции тех коллег, которые изначально были "за", поскольку был вынужден уехать раньше на заседание своего комитета", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган