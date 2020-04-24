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Поддержка Саакашвили на пост вице-премьера среди "слуг народа" после встречи снизилась, - нардеп Потураев

Поддержка Саакашвили на пост вице-премьера среди

После встречи кандидата на пост вице-премьер-министра Украины экс-президента Грузии Михеила Саакашвили с народными депутатами фракции "Слуга народа" поддержка его кандидатуры среди парламентариев снизилась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Я был на встрече. Кандидатуру Саакашвили поддерживаю, но по результатам встречи его поддержка во фракции уменьшилась. Я еще не знаю причин изменения позиции тех коллег, которые изначально были "за", поскольку был вынужден уехать раньше на заседание своего комитета", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Слуга народа (2636) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+33
Наш Боливар двух клоунов не вынесет.
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24.04.2020 14:53 Ответить
+30
- Ваші плани на посаді?
- Бе-бе-бе, мууууу, абырвалг, барыги..........................
- Дякую!
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24.04.2020 14:53 Ответить
+27
очкують ?
ну звісно ...
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24.04.2020 14:52 Ответить
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очкують ?
ну звісно ...
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24.04.2020 14:52 Ответить
может и кто то понимает чем это всё закончиться и не хочет офигенных приключении на опу.
Вот же пример, димон-аифончик ушёл с поста и подсмеиваеться над пуилом в бункере и всей шоблой кремлинов, типа он уже не при делах.
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24.04.2020 15:01 Ответить
"Доріжкою" не поділився? Сам знюхав?
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24.04.2020 14:52 Ответить
Наш Боливар двух клоунов не вынесет.
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24.04.2020 14:53 Ответить
Не переживай как только ЗЕ почувствует конкуренцию так сразу лишит его украинского гражданства и выдворит из страны.
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24.04.2020 14:57 Ответить
Наш Боливар и одного клоуна не выдерживает. Уже дефолт. И импичмент на носу.
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24.04.2020 16:04 Ответить
- Ваші плани на посаді?
- Бе-бе-бе, мууууу, абырвалг, барыги..........................
- Дякую!
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24.04.2020 14:53 Ответить
а тебе всё бебебе да он член на всех ложил....человек дипломат с красным дипломом, юрист, профессор лектор в сша и владеет 7 языками..... 9 лет был президентом.и построил красавиц грузию! и кто из вас БЕБЕБЕ !?а вам бебе такие вы забавные ....
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24.04.2020 16:14 Ответить
Почему то сами грузиньі его достижения на должности президента Грузии расценивают намного скромнее, чем некоторьіе зебильі на цензоре, да еще и в тюрьму его за его "подвиги" посадить хотят. Почему так?
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24.04.2020 17:24 Ответить
в тюрьму и у нас хотят и хотели садить всех после майдана и куча клиентов....а воно и доси там...все майдановцы были при власти и никто не сидит!! а что ему там лепят халаты какие то и какой то полёт куда то на самолёте простите я ничего больше не слышал конкретного что он украл. убил кого то... мне достаточно того что он с бандитской грузии сделал КОНФЕТКУ! остальное пофуй и мелочи.....как то так...
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24.04.2020 20:31 Ответить
а напишіть те все українською......
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24.04.2020 19:51 Ответить
а може тобі персонально написати ще англійською? комусь ще якоюсь мовою...?чи тут всі пишуть українською?якою написав , такою і написав..це не стіл заказів(( не бачу прохання до інших....? вільний.... і прізвище козлов....а російську що...., ні бе ні ме виходить...?
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24.04.2020 20:27 Ответить
ахаха старий пес іди труси поміняй ти всрався поки на грузіна унюханого дрочив. Стара тупа шкапа повторюю поїдь глянь на той піздець "Ютубер усратий"
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28.04.2020 22:07 Ответить
та пішла ж ти на х...потвора вже.... такого ще не було довбня як ти доставучого.... мабудь ти помреш всежтаки молодим, старим не будеш ніколи... вічно молодий..хахахаха
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28.04.2020 22:13 Ответить
Пердун-Ютубер
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29.04.2020 19:59 Ответить
да потому что, общаться с этим самовлюбленным наркоманом, ещё то удовольствие..
маниакальное самовозвеличивание, гипертрофированная самовлюбленность и 10-16 грамм чистого кокаина - это то из чего состоит Михуил Передозович..
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24.04.2020 14:54 Ответить
В дозировке кокаина разбираешься... по собственному опыту.
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24.04.2020 15:03 Ответить
Єлєна, по чім там у вас маски? Ті самі, що Зеленський украв у українців і продав вам?
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24.04.2020 15:10 Ответить
Ты десятый соевый, кто у меня об этом спрашивает (методичка такая). Италия пользуется своими масками - в аптеках и супермаркетах дают желающим по пачке (50 шт.) бесплатно. Все автомобильные заводы производят маски, респираторы и вентилляторы. Утёрся, сплетнесобиратель - пэнзионэр.
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24.04.2020 15:14 Ответить
А ти відео з подякою росіянам зняла?
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24.04.2020 15:22 Ответить
Зачем снимать, если и в инет найдётся? На, утрись - не было так подяки, врачухЪ.
https://www.ilmessaggero.it/video/politica/rampelli_vice_presidente_camera_toglie_la_bandiera_europea_ufficio-5142145.html
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24.04.2020 15:47 Ответить
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/22/coronavirus-la-regione-toscana-distribuisce-il-secondo-stock-in-farmacie-e-supermercati-cosi-assembramenti-e-mancato-rispetto-quote/5778718/
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24.04.2020 15:17 Ответить
Зебилы, Порох сказал что нах вашего уголовника Саакашвили, так что выполняйте
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24.04.2020 14:55 Ответить
Саакашвили-В 1984 году окончил среднюю школу № 51 Тбилиси с золотой медалью. В 1992 году с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко[19][23]. По некоторым данным, в 1988 году Саакашвили был исключён из ВЛКСМ и отчислен из университета за распространение диссидентской литературы[24]. Восстановиться в университете он смог только после прохождения в 1989-1990 годах срочной службы в пограничных войсках КГБ СССР. После окончания вуза в 1992 году возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека[23]. Получив грант, отправился в Международный институт прав человека в Страсбурге. Через год, как стипендиат Госдепартамента США, был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где в 1994 году получил степень магистра права[19]. Учился в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге[8][23].
Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][23] (отмечают, что в Грузии эта компания стала юридическим партнёром молодёжной организации «Кмара»[8], которая сыграла свою роль в «революции роз»)
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24.04.2020 15:44 Ответить
Ага дессидента призвали в Пограничные войска КГБ СССР ! Сколько тебе лет Вася??
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24.04.2020 15:57 Ответить
13.............
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24.04.2020 19:52 Ответить
Ну і що? А людські якості? Можна бути високоосвіченою сволотою, яких у нас, на жаль, більш, ніж достатньо.
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24.04.2020 16:11 Ответить
Огооо!!!
Так за михой стоит очередь престижных мировых университетов, желающих заполучить такого высокообразованного лектора???
А он вцепился в Украину, как клещ.
Несоответствие тут у вас, таварисчь, получается.
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24.04.2020 16:22 Ответить
именно поэтому " благодарный" грузинский суд впаял Саакашвили шесть лет тюрьмы и лишил гражданства Грузии
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24.04.2020 18:52 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Не знаю, кто и зачем вбросил Саакашвили в повестку дня, но выглядит это жалюгідно во всех смыслах. И прежде всего для самого Саакашвили. Использовать репутацию Михаила для получения кредита МВФ, ******* его на принятии антиколомойского закона? Таков план? Ничтожества во всем.

https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


Саакашвили и быдло, картина маслом. Три ублюдка коломойского арахамия, дубинский и куницкий, повернувшись сраками к залу, травят анекдоты и ржут. Миша, хватит метать бисер перед свиньями, они не поймут и не оценят. ¯\_(ツ)_/¯
https://twitter.com/i/status/1253645208937549825
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24.04.2020 14:57 Ответить
Так он так биссер перед свиньями метает... а выглядит это по другому)
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24.04.2020 15:03 Ответить
За два предыдущих состава правительства проголосовали слепо, без вопросов, бес встреч, без обсуждения программ... А здесь включили умные морды, и анализируют, принимают экзамен, и ставят двойку. Сами бездари и недоучки. В итоге, получается информационный вброс. чтобы отвлечь нас от дела Лерова и Ермака?
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24.04.2020 14:57 Ответить
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1253625657642422272 1 год

Саакашвили на фракции СН: «В коллективе я очень коллективен».
На карантине я очень карантинен.
А в неадеквате я очень неадекватен.
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24.04.2020 14:57 Ответить
"Хреново у нас очищается экология, если вместо дельфинов нам достался Саакашвили."
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24.04.2020 14:58 Ответить
На одной экологии страна не вырвется после карантина. Нужна промышленность.
И про Италию.
Здесь не только дельфины вернулись - фазаны разгуливают по скоростным дорогам. И толку? Италия подумывает выйти из еврозоны. А некоторые поговаривают и о выходе из ЕС!
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24.04.2020 15:07 Ответить
Я вам больше скажу, Италия рассматривает перспективу вхождения в Новый СССР. И даже Германия собирается вслед за ней. Не говоря уже о прочих странах ЕС. Правда-правда!
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24.04.2020 15:11 Ответить
https://www.ilgiornale.it/news/politica/meloni-dobbiamo-dare-segnale-togliamo-bandiera-ue-1847915.html
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24.04.2020 15:20 Ответить
да , да , за деньги ФСБ безработные ленивые и продажные итальяшки пляшут под дудку карлика , придумай поновее , гэбнявое
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24.04.2020 18:54 Ответить
100% , рабочие Италии вот - вот совершат социалистическую революцию в ответ на буржуазный вирус
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24.04.2020 18:53 Ответить


"Никогда не тягайтесь со свиньёй. Измажетесь оба, но свинье это нравится"
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24.04.2020 20:10 Ответить
Да идите, никто вас держать не будет. Вон Греция несколько лет назад тоже грозилась уйти, так нет же, хрен их вьігонишь, до сих пор на кредитьі ЕЦБ живет.
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24.04.2020 17:30 Ответить
Ситуация в Греции/Италии/ Испании/ Португалии сложилась из-за *плановой экономической политики* ЕС (как было при совке). Почти 2 года назад сложилось новое правительство в Италии, куда вошли *противники €* на ит. рынке. Они доказали то, что давно всем известно: с монетой евро ситуация на ит. (и не только) рынке резко ухудшилась. Брюссель и, во-первых, ФРГ очень испугались и настаивали убрать из правительства тех профессоров - экономистов и политических наук. Италия за последние 7 лет выплатила в ЕС 100 млрд. Но в условиях пандемии закрыла на 2 месяца все предприятия, кроме пищевых, и попросила помощи из общего бюджета ЕС. Но не дают, а предлагают Евро Бонд (т.е. займ от МВФ, Евро банка и Тройки). А это означает залезть в бешеные долги и годами выплачивать %%%. Ит. политики и говорят:" А зачем мы ежегодно вносим в ЕС миллиарды, если в случае необходимости не имеем помощи? Если наши деньги пошли Польше, как и всей Вост. Европе, Греции, а для наших проблем - ноль!". То же самое вчера заявил и Макрон, Греция, Испания и Португалия. Макрон вчера сказал:" Если пойдёт в дефолт хотя бы одна европейская страна, весь ЕС рухнет".
Стихнет пандемия,и итальянцы желают провести референдум! Так как сливки в смысле плановой экономики снимает ФРГ!
Итальянцам не станет хуже. Европейские Санкции их не будут касаться, как они не касаются Норвегии и Швейцарии, а теперь и Гранбритании. Италия будет торговать, с кем пожелает. Не надо будет выплачивать ежегодную дань ЕС. Можно будет импортировать - экспортировать по своему усмотрению. Морепродукты вылавливать всех размеров, а не >2cм, оливкое масло и сыры продавать свои, а не стран ЕС.
Итальянцы/испанцы/ португальцы пойдут на референдум. ЕС -это диктатура Германии в свою пользу. Они имеют привилегии по экспорту. итд. Кто выйдет - ничего не потеряет, как не потеряла Великобритания.
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24.04.2020 18:10 Ответить
ипать насрало букав...........

А давай аналитєгу как машролл Ховтарь пабадвль турков в Ливии - просим просим!!!
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24.04.2020 20:12 Ответить
Итальянцьі любят перекладьівать свои ошибки на других. Почему то весь северньій Евросоюз живет и не жалуется на то, что правила ЕС их делают беднее, хотя северньіе страньі всегда платили в кассу ЕС всегда больше чем получали из нее.
У итальянцев низкая производительность труда и чем дальше на юг Италии, тем хуже, тоже самое и с корупцией и уплатой налогов, юг Италии в єтом плане єто что-то вроде Украиньі.
А что касается помощи из бюджета ЕС, то следует понимать, что бюджет ЕС єто не печатньій станок, он формируется из взносов членов ЕС, практически все из которьіх либо уже находятся в состоянии рецессии єкономики, либо вступают в нее. Италия не единственная страна, у которой сейчас проблемьі с єкономикой. Но пожалуйста, пусть итальянцьі проводят референдум о вьіходе из ЕС, только смотрите чтобьі не получилось так как с Британией, когда их "блеф" таки закончился вьіходом из ЕС, и проигравшими оказались именно британцьі.
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24.04.2020 22:01 Ответить
Саакашвили это будет пачка дрожжей в деревянный сортир(из твитора))))
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24.04.2020 14:59 Ответить
Уже писали пятнадцать раз. Методичка от пэпки?
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24.04.2020 15:09 Ответить
Маркива освобождай, макаронина обоссаная
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24.04.2020 15:27 Ответить
А почему пэпасвын все 2(!) года не почухался, ****** обоссаный?
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24.04.2020 15:29 Ответить
По информации грузинских СМИ, https://nv.ua/tags/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F.html Грузия решила отозвать своего посла из Украины.
Как сообщает телеканал Mtavari Arkhi, пока неизвестно, связано ли это решение с возможным назначением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера в украинский Кабмин.
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24.04.2020 15:01 Ответить
ну і добре.. Міхо має бути альтернативою
"недоразуменію", а не її частиною
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24.04.2020 15:03 Ответить
Два дебила это сила! Так кость крыс.?
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24.04.2020 15:16 Ответить
Чуствуют в ни в чем не разбирающиемся пи**боле своего прямого конкурента. Ревность девочек в доме терпимости.
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24.04.2020 15:03 Ответить
перелизал
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24.04.2020 15:05 Ответить
Да все просто -на фоне разговоров о назначении саака, Грузия отзывает посла... Пора михе другую страну присматривать или быть мужиком и отсидеть на родине)
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24.04.2020 15:07 Ответить
Оно и не удивительно, большинство депутатов не хотят реальной борьбы с коррупцией, их вполне устраивает бесконечная говорильня на эту тему как при Порошенко.
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24.04.2020 15:08 Ответить
Тебе из козлостана виднее.
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24.04.2020 15:17 Ответить
Слов слуг важнее слова хозяина/ Коломойский, сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей", - сказал Коломойский. Саакашвили назвал Коломойского крайне обнаглевшим пережитком бандитских десятилетий,которому скоро "украинский народ укажет его место", а слова олигарха о собаке, которую надо усыпить, Саакашвили считает прямой угрозой./Михрютка в бодании с Коломойским потешал бы украинцев.
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24.04.2020 15:09 Ответить
Грузия под Рашкой и делает то что Путлер велит. А за это Рашка помогает им выигрывать выборы. Все путем.
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24.04.2020 15:10 Ответить
А я вважаю що зебіли заслуговують мінімалку і середню зарплатню як в Грузії!
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24.04.2020 15:11 Ответить
Ты глянь,как зпищали отсосы со всех сорон.Боитесь,что Саакашвили ваших хозяев от кормушки оттянет,как было когда то в Грузии?
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24.04.2020 15:13 Ответить
Зебилятиня, я ваши визги про "баитесь" и про "кармушку" уже год слышу. И толку? У вас же дегенератов даже свой саакашвилевский прокурор был - сакварелидзе. И где резульиат? 14 тысяч гривен за 20-й год?..
Импотенты грозно машут писюнами, называется.
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24.04.2020 15:31 Ответить
Удивительное единение зебилов, порохоботов и пятой колонны Кремля - у всех при одном лишь упоминании о Михо бросает в дрожь и кровь стынет в жилах...
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24.04.2020 15:14 Ответить
В основном в ужас за страну! Двух клоунов дебилов ми точно не вынесем.
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24.04.2020 15:19 Ответить
влажные мечты гэбнявого ...
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24.04.2020 18:56 Ответить
А що там зі скандальними плівками (телефонними розмовами) "Саакашвілі-Курченко"?

Підтримка Саакашвілі на пост віцепрем'єра серед "слуг народу" після зустрічі знизилася, - нардеп Потураєв - Цензор.НЕТ 9329
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24.04.2020 15:22 Ответить
Віслючок вирішиф лизнути кабаївському дідугану,тіпа,позвати Міхо а потім відмовили:звичайне,гебняве свинство...може й накраще-для чого це Міхо потрібне?
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24.04.2020 15:25 Ответить
Хуже не будет, зато посмеёмся (с)
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24.04.2020 15:26 Ответить
Мабуть, роздивились, що він такий же, як і вони - аферист, без роду і племені, а для чого їм конкурент?
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24.04.2020 15:36 Ответить
Підтримка Саакашвілі на пост віцепрем'єра серед "слуг народу" після зустрічі знизилася, - нардеп Потураєв - Цензор.НЕТ 6983
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24.04.2020 15:49 Ответить
Якась частина депутатів все таки досить притомні люди, які розуміють, що дипломатичний скандал з Грузією нам абсолютно не потрібний. Бо Грузія вже заявила,що відкличе свого посла, якщо Україна призначить на посаду віцепрем"єра Саакашвілі, який знаходиться під слідством. Зе просто нічого не тямить в дипломатії, якщо йому прийшла в голову така ідея чи хтось йому це підказав, а він послухав!!!
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24.04.2020 16:19 Ответить
Так,вони вже стали притомними...Звикли до панського життя,пристосувались,потекло в кишені бабло...Ходять на ефіри,завжди в центрі уваги,колись їх про погоду лишень можна було спитати,а зараз з мудрим видом філосовствують на глобальні теми...А Саакашвілі то все розколошкає,для нього авторитетів нема...Так само як нема для холопа більшого задоволення,як його пана хтось трісне по морді...Ну просто нема...Тому люди за Саакашвілі,а новоявлене панство заметушилось...А щодо Грузіі...Нехай подякує що ми ********* їхні беремо...
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24.04.2020 16:56 Ответить
Нашим людям нема що дивуватись, якщо вони обрали собі такого преЗедента, то їм треба тільки багато наобіцяти, вони і будуть тішитися.
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24.04.2020 17:20 Ответить
в зеко-манде стали о чём - то догадываться ? Неужели ?
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24.04.2020 18:57 Ответить
ПРОДАВЄЦ ЩАСТЯ 🦸‍♂️🐸🦸‍♂️
(марш популістічєскіх бригад)
Будєт людям щастя!
Повно! Наконєц... !!!
Єсть в ЗЄльоной власті
ЩАСТЯ ПРОДАВЄЦ!!!


Пр: Сєгодня ми нє на парадє,
А к ЗЕ-БЭ-нізму на путі!
Бросайтє ваші самокати -
К щастю с Карлсоном лєтім!
Бросайтє ваші самокати
К щастю с Карлсоном - лєтім !!!


Щастя буде повно -
Цєлий ґвинтокрил !
Провєдьот рєхформу
Карлсон Міхєіл !



А кому нє хватіт -
Главний єсть сєкрєт:
- Бубочку продати,
Бєню й лісапєт !!!
24.04.2020
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24.04.2020 16:11 Ответить
ктоб сомневался , в грузии воры в тюрмах , а не уважаемые и неприкосновенные , за взяточников аналогично
дожылись , че кроме варягов , отстаивать безопасность граждан некому
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24.04.2020 16:22 Ответить
Двух клоунов сразу, Украина не выдержит!!
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24.04.2020 16:44 Ответить
Дурачина- увеличилась!
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24.04.2020 16:45 Ответить
нафиг нам карслон в посудной лавке, да ещё в такое время
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24.04.2020 17:06 Ответить
Невже рядові слуги розумніші за зеленського?
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24.04.2020 18:34 Ответить
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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24.04.2020 21:45 Ответить
 
 