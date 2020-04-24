Коронавирус выявили еще в двух общежитиях на Киевщине, - врио главы ОГА Володин

Коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, на сегодня продолжается санитарная обработка еще двух общежитий, где выявлены случаи коронавируса.

"Первый - в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы на ПЦР-тест", - отметил Володин.

Второй случай был выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии.

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"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - добавил Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус выявили почти у 78 жильцов общежития в Вишневом Киевской области. Также сообщалось о двух летальных случаях. Известно, что всех жильцов проверили на наличие инфекции, общежитие взяли в оцепление бойцы Национальной гвардии.