РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11865 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 749 5

Коронавирус выявили еще в двух общежитиях на Киевщине, - врио главы ОГА Володин

Коронавирус выявили еще в двух общежитиях на Киевщине, - врио главы ОГА Володин

Коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, на сегодня продолжается санитарная обработка еще двух общежитий, где выявлены случаи коронавируса.

"Первый - в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы на ПЦР-тест", - отметил Володин.

Второй случай был выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве усилен контроль за санитарным состоянием в общежитиях, - КГГА

"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - добавил Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус выявили почти у 78 жильцов общежития в Вишневом Киевской области. Также сообщалось о двух летальных случаях. Известно, что всех жильцов проверили на наличие инфекции, общежитие взяли в оцепление бойцы Национальной гвардии.

Вишневое (39) карантин (16729) Киевская область (4194) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оні гєроічєскі оттягівалі конєц карантіна...
показать весь комментарий
24.04.2020 15:01 Ответить
В главном штабе ВМФ РФ сложилась критическая ситуация по заболевшим COVID-19. Причем эпидемия в первую очередь затронула командование, что приводит к паническим настроениям и истерикам среди них и ставит под угрозу дееспособность штаба в целом.

Основной причиной создавшейся ситуации называют действия Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, который вовремя не предпринял карантинные меры и, несмотря на явные симптомы заболевания коронавирусом, продолжает службу, активно контактируя с подчиненными, чем ставит их здоровье под угрозу и одновременно способствует распространению эпидемии.
По мнению офицеров из Питера, если он и дальше будет ходить на работу, существует вероятность, что через неделю в штабе останутся только матросы и мичманы для охраны. Как результат, среди заболевших уже помощники главнокомандующего ВМФ по кадровой работе Саитов и материально-техническому обеспечению Федулов, начальник центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала флота СССР Кузнецова» вице-адмирал Соколов.
Кроме того, по причине участия в подготовке к отмененному Параду Победы, одним из эпицентров COVID-19 остается Нахимовское военно-морского училище.
Также, по словам офицеров, коронавирус начал добираться и до воинских частей, причем халатность при несоблюдении элементарных мер безопасности носит массовый и беспрецедентный характер.
В объединенном центре подготовки надводных экипажей ВМФ капитан І ранга Сапрыкин в условиях карантинных мер по всей стране, 17 апреля взял и провел подведение итогов в подразделение с построением личного состава, естественно, без каких-либо мер предосторожности. Его подчиненный - офицер центра Григорьев, который на момент этого никому ненужного подведения итогов был уже инфицирован, по предварительным данным медиков, заразил около 40 человек.
Такие примеры прямо показывают - боеспособность российского флота находится под угрозой, причем ситуацию усугубляют дальнейшие попытки сокрытия фактов распространения эпидемии.
По словам офицеров штаба ВМФ, вместо организации лечения заболевших и карантинных мер для остальных - по приказу командующего, в подразделение едет проверка из управления боевой подготовки ВМФ РФ в составе большой делегации. Наверное, чтобы все уже позаражались окончательно.
Как сообщала группа «ИС», коронавирус в армии РФ: https://sprotyv.info/news/koronavirus-v-armii-rf-schet-zabolevshih-idet-na-tysyachi счет заболевших идет на тысячи.
показать весь комментарий
24.04.2020 15:02 Ответить
Сапрыкин и флот - это давняя любофф.
Коронавирус выявили еще в двух общежитиях на Киевщине, - врио главы ОГА Володин - Цензор.НЕТ 191
показать весь комментарий
24.04.2020 15:12 Ответить
Надо все общежития проверить - где живет много народа
показать весь комментарий
24.04.2020 15:14 Ответить
А якого ху взагалі працюють хостели - розсадники асоціального бидла і зарази
показать весь комментарий
24.04.2020 16:09 Ответить
 
 