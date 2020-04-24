Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 30 апреля или 1 мая, - "слуга народа" Арахамия
Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 30 апреля, или в пятницу, 1 мая.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы хотим провести внеочередное заседание по инициативе парламента. Мы пообщались и пришли к выводу, что от каждой фракции соберем вопросы, пообщаемся, соберем онлайн-заседание Согласительного совета, решим, соберем 150 подписей и на четверг-пятницу соберем внеочередное заседание", - заявил Арахамия в пятницу журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий24.04.2020 15:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nikolay Bilyi
показать весь комментарий24.04.2020 15:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вовочка - много ходов очка
показать весь комментарий24.04.2020 15:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Журавель #377538
показать весь комментарий24.04.2020 16:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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