Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 30 апреля или 1 мая, - "слуга народа" Арахамия

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 30 апреля, или в пятницу, 1 мая.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим провести внеочередное заседание по инициативе парламента. Мы пообщались и пришли к выводу, что от каждой фракции соберем вопросы, пообщаемся, соберем онлайн-заседание Согласительного совета, решим, соберем 150 подписей и на четверг-пятницу соберем внеочередное заседание", - заявил Арахамия в пятницу журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады.

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