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Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 30 апреля или 1 мая, - "слуга народа" Арахамия

Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 30 апреля или 1 мая, -

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 30 апреля, или в пятницу, 1 мая.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим провести внеочередное заседание по инициативе парламента. Мы пообщались и пришли к выводу, что от каждой фракции соберем вопросы, пообщаемся, соберем онлайн-заседание Согласительного совета, решим, соберем 150 подписей и на четверг-пятницу соберем внеочередное заседание", - заявил Арахамия в пятницу журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады.

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ВР (29285) внеочередное заседание (262) Арахамия Давид (990)


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та уже 31 декабря соберитесь что вы каждую неделю собираетесь собраться и не хера не делать.
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24.04.2020 15:25 Ответить
А 31-го почему не соберетесь? Устали? Выходной себе устроить хотите? А как же турборежым?
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24.04.2020 15:25 Ответить
Каждый раз содрогаюсь от вида этой мордочки. Ходячая модель для плаката "Нет пьяному зачатию!". Достойный глава достойной фракции. Лучший из лучших.
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24.04.2020 15:47 Ответить
Ну и рыло!
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24.04.2020 16:41 Ответить
 
 