Мэры 16 городов просят Шмыгаля не допустить социального взрыва из-за остановки шахт
Мэры 16 украинских городов призвали премьер-министра Дениса Щмыгаля не допустить закрытия шахт и тепловых электростанций, что может привести к социальному взрыву и уничтожению городов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращениях к премьер-министру голов Павлограда, Курахово, Терновки, Энергодара, Ладыжина, Першотравенска, Доброполья, Белицкого, Новодонецка, Мироновського, а также председателей ОТО – Богдановской, Вербковськой, Зеленодолской, Николаевской, Каменко-Бугской, Павлоградского района.
Так, мэр Павлограда отметил, что к критической ситуации в энергетике привело восстановление импорта российского тока. Как следствие, в стране накопились рекордные запасы собственных энергоресурсов, что вызвало цепную реакцию: уменьшение производства электроэнергии теплоэлектростанциями приводит к уменьшению спроса на украинский уголь, а это в свою очередь побуждает угледобывающие предприятия к снижению собственной добычи, сокращению работников и даже закрытию отдельных шахт. В частности, с 20 апреля была приостановлена работа объединения "Павлоградуголь".
"Компания ЧАО ДТЭК "Павлоградуголь" является бюджетообразующим предприятием нашего города. Около 45 000 жителей города – это шахтеры этого объединения и их семьи. Закрытие шахт приведет к социальному коллапсу в угледобывающих городах и поселках, и в нашем обществе – также", – отметил Анатолий Вершина.
В свою очередь мэр Курахово отметил, что из-за несбалансированности топливного баланса и баланса электроэнергии, замедления реформы рынка электроэнергии и административно-политического вмешательства, тепловые электростанции страны вынуждены останавливаться. В частности, с ноября 2019 года персонал ДТЭК Кураховская ТЭС выведен в простой, а ее энергоблоки работают на минимальных нагрузках, что создает социально угрожающую ситуацию в городе.
"Для города Курахово и ряда других городов-энергетиков тепловые электростанции являются градообразующими предприятиями, кроме рабочих мест и поступлений в бюджет города, также обеспечивают город централизованным отоплением, а это детские сады и школы, больницы, другие социальные учреждения и тысячи жителей города. Таким образом, под угрозу попадает не только энергетика, а и связанные отрасли экономики и тысячи рабочих мест в стране", – написал Роман Падун.
В то же время мэр Ладыжина Валерий Коломейцев сообщил, что из-за кризиса в энергетике под угрозой закрытия оказалась Ладыженская ТЭС ДТЭК, которая является единственным производителем и поставщиком тепловой энергии жителям города и учреждениям социальной сферы, а также обеспечения города водой. В случае ее остановки город будет фактически уничтожен.
"Надеюсь, что правительство Украины не допустит фактического уничтожения самого мощного по своим экономическим показателям города Винницкой области", – написал он.
Мэры призвали премьер-министра не допустить социального взрыва в городах из-за закрытия угледобывающих предприятий и тепловых электростанций и срочно принять меры для решения проблемы задолженности за электроэнергию, провести разъяснительную кампанию о необходимости своевременной 100% оплаты за потребленную электроэнергию и коммунальные услуги, а также остановить импорт тока из России и Беларуси для обеспечения заказами отечественных энергетиков и шахтеров.
"Есть реальные угрозы банкротства предприятий топливно-энергетического комплекса, а затем – стабильности функционирования энергетической системы, что может привести к непрогнозируемым последствиям", – подчеркнул в своем обращении мэр Энергодара Павел Музыка.
Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.
Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.
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Просто они так прозрачно намекают, что Ахметке денег мало, пора поднимать еще тарифы.
Короче шахтьоры....... бегом в норы и деньги там новые наройте на зарплаты.
Ренат Леонидович с вами полностью солидарен.
Каков комплекс мероприятий предложили "новые лица" как альтернатива полной изоляции, кроме как "не пущать"?
Хотя я прекрасно понимаю, что в Украине такого не будет.
але це дозволяє ахметке підняти тарифи в Україні на 20-30%..
При тому, що е/е в Україні дорожча на 20-50% ніж у країн-сусідів..
Прийшов зручний час для демонополізації галузі від ахметки.
Да и что это за 16 городов ведь нам все эти годы вдалбливали в бошки что весь энергетический уголь оказался на окупитрованой територии и закупали его аж из Аргентины.
то нехай розпродає "збиткові" підприємства..
Коли збитки, то нехай вся країна допоможе ДТЕКу.
А коли супер прибутки і вілла за 200млн евро, то
це ахметка талановитий підприємець.
А шахтёрам, таки пора выучить букварь, научиться писать и заняться чем-то полезным... Зебилы! Валите на рашку/помойку - там ваше место и мечта жить в говне.