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Мэры 16 городов просят Шмыгаля не допустить социального взрыва из-за остановки шахт

Мэры 16 городов просят Шмыгаля не допустить социального взрыва из-за остановки шахт

Мэры 16 украинских городов призвали премьер-министра Дениса Щмыгаля не допустить закрытия шахт и тепловых электростанций, что может привести к социальному взрыву и уничтожению городов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращениях к премьер-министру голов Павлограда, Курахово, Терновки, Энергодара, Ладыжина, Першотравенска, Доброполья, Белицкого, Новодонецка, Мироновського, а также председателей ОТО – Богдановской, Вербковськой, Зеленодолской, Николаевской, Каменко-Бугской, Павлоградского района.

Так, мэр Павлограда отметил, что к критической ситуации в энергетике привело восстановление импорта российского тока. Как следствие, в стране накопились рекордные запасы собственных энергоресурсов, что вызвало цепную реакцию: уменьшение производства электроэнергии теплоэлектростанциями приводит к уменьшению спроса на украинский уголь, а это в свою очередь побуждает угледобывающие предприятия к снижению собственной добычи, сокращению работников и даже закрытию отдельных шахт. В частности, с 20 апреля была приостановлена работа объединения "Павлоградуголь".

"Компания ЧАО ДТЭК "Павлоградуголь" является бюджетообразующим предприятием нашего города. Около 45 000 жителей города – это шахтеры этого объединения и их семьи. Закрытие шахт приведет к социальному коллапсу в угледобывающих городах и поселках, и в нашем обществе – также", – отметил Анатолий Вершина.

В свою очередь мэр Курахово отметил, что из-за несбалансированности топливного баланса и баланса электроэнергии, замедления реформы рынка электроэнергии и административно-политического вмешательства, тепловые электростанции страны вынуждены останавливаться. В частности, с ноября 2019 года персонал ДТЭК Кураховская ТЭС выведен в простой, а ее энергоблоки работают на минимальных нагрузках, что создает социально угрожающую ситуацию в городе.

"Для города Курахово и ряда других городов-энергетиков тепловые электростанции являются градообразующими предприятиями, кроме рабочих мест и поступлений в бюджет города, также обеспечивают город централизованным отоплением, а это детские сады и школы, больницы, другие социальные учреждения и тысячи жителей города. Таким образом, под угрозу попадает не только энергетика, а и связанные отрасли экономики и тысячи рабочих мест в стране", – написал Роман Падун.

В то же время мэр Ладыжина Валерий Коломейцев сообщил, что из-за кризиса в энергетике под угрозой закрытия оказалась Ладыженская ТЭС ДТЭК, которая является единственным производителем и поставщиком тепловой энергии жителям города и учреждениям социальной сферы, а также обеспечения города водой. В случае ее остановки город будет фактически уничтожен.

"Надеюсь, что правительство Украины не допустит фактического уничтожения самого мощного по своим экономическим показателям города Винницкой области", – написал он.

Мэры призвали премьер-министра не допустить социального взрыва в городах из-за закрытия угледобывающих предприятий и тепловых электростанций и срочно принять меры для решения проблемы задолженности за электроэнергию, провести разъяснительную кампанию о необходимости своевременной 100% оплаты за потребленную электроэнергию и коммунальные услуги, а также остановить импорт тока из России и Беларуси для обеспечения заказами отечественных энергетиков и шахтеров.

"Есть реальные угрозы банкротства предприятий топливно-энергетического комплекса, а затем – стабильности функционирования энергетической системы, что может привести к непрогнозируемым последствиям", – подчеркнул в своем обращении мэр Энергодара Павел Музыка.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.

мэр (1652) шахтеры (656) Шмыгаль Денис (2725)


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Топ комментарии
+11
Про массовое строительство и конкуренцию в энергетике СЭС и ВЭС самим ДТЭКом, остановку импорта конечно скромно умолчали.
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24.04.2020 15:29 Ответить
+6
Пусть "взрывают" а мы поржом! Ведь прикольно же, да зебилы?
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24.04.2020 15:24 Ответить
+6
Это вам не роттердам+ при барыге, тут при честном зеленском выжить надо, потом разрулим.
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24.04.2020 15:31 Ответить
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Пусть "взрывают" а мы поржом! Ведь прикольно же, да зебилы?
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24.04.2020 15:24 Ответить
зебіли високотехнічні гравці Мэры 16 городов просят Шмыгаля не допустить социального взрыва из-за остановки шахт - Цензор.НЕТ 4672
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24.04.2020 15:28 Ответить
Шахты должны остановиться и зеленое чмо утонуть в говне!
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24.04.2020 15:25 Ответить
Про массовое строительство и конкуренцию в энергетике СЭС и ВЭС самим ДТЭКом, остановку импорта конечно скромно умолчали.
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24.04.2020 15:29 Ответить
ДТЭК своей "зеленой" энергетикой сам гробит тепловую генерацию.
Просто они так прозрачно намекают, что Ахметке денег мало, пора поднимать еще тарифы.
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24.04.2020 16:20 Ответить
Это вам не роттердам+ при барыге, тут при честном зеленском выжить надо, потом разрулим.
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24.04.2020 15:31 Ответить
откуда в Энергодаре шахты? Тэц есть, но она и так летом никогда не работала. И работать она может как на мазуте так и на угольной пыли. Ее включают зимой для оборгева домов.
Короче шахтьоры....... бегом в норы и деньги там новые наройте на зарплаты.
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24.04.2020 15:36 Ответить
"а также остановить импорт тока из России и Беларуси для обеспечения заказами отечественных энергетиков и шахтеров."

Ренат Леонидович с вами полностью солидарен.
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24.04.2020 15:36 Ответить
а что плохого в покупке отечественного? тем более нехрен поддерживать оккупанта.
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24.04.2020 15:41 Ответить
Ничего плохого, если б не монополия. Даже небольшая часть импорта энергии демпингует цены рыжему.
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24.04.2020 15:57 Ответить
Ахметов АБСОЛЮТНО не стеснялся завозить через паРашку уголь с лугандона и ростовских шахт и все нормас было, никаких воплей про страну-агрессора. И никакой заботы про украинских шахтеров. А тут ему всю малину обосрали, не для того он монополию построил, что бы просто так сдаться.
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24.04.2020 16:23 Ответить
Ну да как в оман так бубочка, а как бунты так пусть мэры разбираться. А вообще-то можно прос о шахтеров облажить штрафами на бунт.
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24.04.2020 15:38 Ответить
Оман - мелочь. Вот на Мальдивы бы, да по чужому паспорту - это круто!
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24.04.2020 16:11 Ответить
Кто-то в курсе, будут поддерживать все убыточные фирмы? Или только Ахметова?
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24.04.2020 15:38 Ответить
Ждем заявления от Премьера, что скоро они составят лучшую программу поддержки.
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24.04.2020 15:39 Ответить
Каранти́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. quarantaine, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. quarantena - сорок днейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD#cite_note-fasmer-1 [1] ) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. дhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%91%D0%A1%D0%AD-2 [2] . В некоторых случаях карантин подразумевает полную изоляцию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1 эпидемического очага с вооружённой охраной по периметруhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%92-3 [3] .

Каков комплекс мероприятий предложили "новые лица" как альтернатива полной изоляции, кроме как "не пущать"?
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24.04.2020 15:43 Ответить
Каким бы гуаном не был Ахметка , ДТЭК платит налоги в Украине и немалые. А куда пойдут налоги от импортированного рашкованского электричества? Из двух зол нужно выбирать меньшее.
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24.04.2020 15:44 Ответить
Бени в кармашек - именно его феросплавам нужно дешевое электричество ...
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24.04.2020 15:56 Ответить
как ни странно дешевое електричество нужно всем а не только Бене
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26.04.2020 18:08 Ответить
Вообще то это потребители платят налоги.
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24.04.2020 15:59 Ответить
А виробники хіба ні?
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24.04.2020 16:08 Ответить
А разве производитель не закладывает налоги в цену товара?
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24.04.2020 16:23 Ответить
а цена производителей не включает разве уплаченные им налоги? За все всегда платит потребитель в конечном итоге
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24.04.2020 16:24 Ответить
А потребляя рабсиянскую электроэнергию мы будем платит налоги русне или Украине? Я, как потребитель не хочу платить налоги русне , так понятней?
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24.04.2020 16:53 Ответить
Понятней. Сейчас конкретно проблема что не могут выкупить электрику от ВИЭ, долг перед ними 6 млрд. грн. (в действительности больше но не заплатили АЭС а часть погасили им). И Ахметка вместо того чтоб остановить ВИЭ остановил шахты. Ты готов покупать электричество от ВИЭ по 7 грн. за кВт.?
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24.04.2020 18:52 Ответить
У нас с Вами разговор ни о чем. Я призываю не покупать рабсийскую электроэнергию , ни одного киловатта. А с махинациями Ахметки пусть занимаются соответсвующие структуры, убирают его мнополию в энергетике Украины( хотя я слабо верю в это, он процветал при всех без исключения президентах: Кучма, Ющенко, Порошенко, Зеленский), я только за.
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24.04.2020 19:04 Ответить
Разговор конкретно по новости. Электрику с россии давно не покупают. Но для манипуляции хохлосом сделали вброс типа из за рос энергии шахты остановились. ВИЭ не совсем коррупция - все официально оформлено договорами с протекцией европейцев, под европейские цены выкупа, и под кредиты инвестирования, с гос гарантиями на это. Кому эту электрику сейчас продавать по 7 грн вопрос открытый. Вы будете выкупать ее по 7 грн., вместо АЭС на рос топливных элементах по 90 копеек?
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24.04.2020 19:24 Ответить
"Президент США Дональд Трамп - своеобразный политик, но умный бизнесмен, умеющий считать. Возможно, именно поэтому одним из первых шагов Трампа стал выход США из Парижского соглашения - никаких преференций «зеленой» генерации и закрытия традиционных станций, если это никак не влияет на улучшение климата, а лишь ставит под удар развитие устойчивой экономики." (с)

Хотя я прекрасно понимаю, что в Украине такого не будет.
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24.04.2020 19:43 Ответить
А бензин из Белоруси, сделанный из нефти РФ? А сжиженный газ? А ТВЭЛы? Почему тогда их можно, а э/э никак нельзя?
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24.04.2020 20:21 Ответить
ДТЭК и повышает тарифы. Т.е. налоги за него платим мы. Обещали 4 повышения. После 7-го решили обнулить калькулятор и начать снова. Нужно же было как-то скинуться Ахмету на новую виллу на Лазурном берегу. Только недавно купил. 200 млн. не гривен.
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24.04.2020 16:15 Ответить
Выбирайте или Ахметке на виллу либо ***** на Грады и гумконвои. Я выбираю виллу.
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24.04.2020 16:25 Ответить
імпорт е/е з рфії - 0,2%,
але це дозволяє ахметке підняти тарифи в Україні на 20-30%..

При тому, що е/е в Україні дорожча на 20-50% ніж у країн-сусідів..

Прийшов зручний час для демонополізації галузі від ахметки.
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24.04.2020 16:58 Ответить
Я не против демонополизации рыжего , но даже 0,00001% я не хочу платить русне и их прихлебателям из Беларусии .
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24.04.2020 17:06 Ответить
задля вас "взрывотехников" рудого кнура вимикають цілі блоки АЕС ...пішли найух разом з "ветряными мельницами" ахметова ...ми маємо оплачувати ваше ротердамське дерьмо й надалі набивати кишені цієї "владної" скотобази
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24.04.2020 15:45 Ответить
Почему они от ахмета не требуют?
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24.04.2020 15:47 Ответить
А что это шахтеры так заплакали. Рынок же давно заработал, пусть везут в Роттердам и продают свой уголь.
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24.04.2020 15:53 Ответить
То все клятий Порох! Своєю протекцією "Ротердам+" заклав таку потужну бомбу під другий найуспішніший уряд найвеличнішого (перший, напевно, не встиг - самокат зламався) тіко б підірвати його космічно-рейтинговий авторитет та професійність! Сивочолий, зупинись! Бо бубачка не встигає відосики знімати про свої "досягнення"
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24.04.2020 15:53 Ответить
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24.04.2020 16:02 Ответить
А не самым ли Ахметовым был инициирован импорт электричества из кацапии?Так мочему меры не берут за яйца его?
Да и что это за 16 городов ведь нам все эти годы вдалбливали в бошки что весь энергетический уголь оказался на окупитрованой територии и закупали его аж из Аргентины.
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24.04.2020 16:06 Ответить
когда принимали решение о карантине на кабинете министров министр энергетики сидел под столом и тихо возмущался....логическая цепочка что остановка промышленности остановит энергетику как то не связалась...
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24.04.2020 16:28 Ответить
раз ахметка не може утримувати галузь,
то нехай розпродає "збиткові" підприємства..

Коли збитки, то нехай вся країна допоможе ДТЕКу.
А коли супер прибутки і вілла за 200млн евро, то
це ахметка талановитий підприємець.
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24.04.2020 17:03 Ответить
Ахметова должен повесить? Или что ему делать? ДТЭК нужно уничтожать и приводить рынок в режим конкуренции.
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24.04.2020 19:15 Ответить
Тепловая генерация в 6(шесть) раз дороже АЭС!!! Но! Минетчик янелох, со своей кодлой, останавливают энергоблоки АЭС, дабы украинцы финансировали виллы ахметова.
А шахтёрам, таки пора выучить букварь, научиться писать и заняться чем-то полезным... Зебилы! Валите на рашку/помойку - там ваше место и мечта жить в говне.
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24.04.2020 20:17 Ответить
 
 