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Новости
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Верланов: Вопреки атакам мошенников и их покровителей налоговая и в дальнейшем будет защищать интересы добросовестного бизнеса

Верланов: Вопреки атакам мошенников и их покровителей налоговая и в дальнейшем будет защищать интересы добросовестного бизнеса

В ведомстве отметили, что по итогам декларирования НДС в марте сохраняется тенденция опережающих темпов роста сумм налога к объемам поставки, из-за этого фискальная эффективность НДС выросла почти на 10%.

Без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта" по декларациям марта 2020 года было задекларировано 17,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 900 млн грн, или на 5,3% больше, чем в прошлом году.

Об этом информирует Государственная налоговая служба, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Верланов: Вопреки атакам мошенников и их покровителей налоговая и в дальнейшем будет защищать интересы добросовестного бизнеса 01

В сообщении отмечается, что за этот же период объем поставок сократился на 4,2% (с 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Как нам это удалось? Никакой магии – только прекращение минимизационных схем и увеличения качества администрирования НДС. Этот результат лучше любых слов говорит о том, что налоговая служба делает свою работу. И какими бы не были внешние вызовы, эффективность ее будет только расти", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Несмотря на массированные атаки мошенников и их покровителей, средства и в дальнейшем будут поступать в бюджет, а честный бизнес вовремя будет получать возмещение", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов заявил, чтоновой налоговой службе удалось впервые в истории Украины прекратить схемы с НДС, и это свершившийся факт.

Автор: 

Госпогранслужба (6580) НДС (420) Верланов Сергей (114)


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А шо таможня и Нефьодов? Тоже сплошные успехи?
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24.04.2020 15:35 Ответить
Верланов подает в суд на Уманского или нет?
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24.04.2020 15:42 Ответить
Так Уманский правду сказал. Кто же в суд подавать будет?
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24.04.2020 15:57 Ответить
Конечно, правду, и ничего кроме правды

И пошел работать к самому честному главе ОП Ермаку
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24.04.2020 17:24 Ответить
Главный вор страны рассказывает как он с мошенниками борется. И н ф о г р а ф и к а.
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24.04.2020 15:55 Ответить
Главный налогоплательщик прокомментировал
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24.04.2020 17:22 Ответить
Интересно, какая ставка отката за возмещение НДС по областям. У нас 25%
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24.04.2020 16:24 Ответить
На нашей 100%

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24.04.2020 17:26 Ответить
А что ж Бутусов такие новости жирненьким не отмечает?

Ну да, нет "сенсации"

"Специалистам" негде развернуться
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24.04.2020 17:25 Ответить
 
 