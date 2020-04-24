Обсервация вернувшихся из ОАЭ украинцев окончена, они здоровы, - врио главы Киевской ОГА Володин
Все 113 украинцев, находившихся на обязательной обсервации по возвращении из Объединенных Арабских Эмиратов с 10 апреля, здоровы.
Об этом сообщил на брифинге врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вчера истек срок обязательной обсервации 113 граждан Украины, которых 10 апреля доставили самолетом из ОАЭ", - сказал Володин.
По его словам, украинцы находились в обсервации в санатории в Ворзеле, им были обеспечены все необходимые условия проживания.
"За это время признаков коронавируса у них не выявили, они получили медицинские справки, что прошли обсервацию, состояние их здоровья не угрожает окружающим и разъехались по своим домам", - добавил врио главы ОГА.
"Мы рады, что эти граждане возвращаются домой здоровыми", - сказал он.
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