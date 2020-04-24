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Новости Коронавирус и карантин
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Обсервация вернувшихся из ОАЭ украинцев окончена, они здоровы, - врио главы Киевской ОГА Володин

Обсервация вернувшихся из ОАЭ украинцев окончена, они здоровы, - врио главы Киевской ОГА Володин

Все 113 украинцев, находившихся на обязательной обсервации по возвращении из Объединенных Арабских Эмиратов с 10 апреля, здоровы.

Об этом сообщил на брифинге врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера истек срок обязательной обсервации 113 граждан Украины, которых 10 апреля доставили самолетом из ОАЭ", - сказал Володин.

По его словам, украинцы находились в обсервации в санатории в Ворзеле, им были обеспечены все необходимые условия проживания.

"За это время признаков коронавируса у них не выявили, они получили медицинские справки, что прошли обсервацию, состояние их здоровья не угрожает окружающим и разъехались по своим домам", - добавил врио главы ОГА.

"Мы рады, что эти граждане возвращаются домой здоровыми", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации, - постановление Кабмина

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4194) COVID-19 (18608) обсервация (70) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Так їх тестували, чи тільки обсервували? Китай відправляє в лохдаун вже другу свою північну провінцію через те, що з Раши туди повертаються спраглі рідної землі співвідчизники, значна частина якиї везе з собою додому рідного коронавіруса, при чому половина везе "асимптомно".
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24.04.2020 15:44 Ответить
Зебільня, вони інакше не вміють.
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24.04.2020 16:09 Ответить
Тему нельзя обсуждать? полный тоталитаризм уже настал?
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24.04.2020 21:17 Ответить
 
 