Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль
Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, инициированную Президентом Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Большинство таких пенсионеров уже получило деньги на банковскую карточку, а остальным "Укрпочта" начала доставку выплат домой.
"Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из главных обязанностей власти", – отметил Владимир Зеленский.
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