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Новости Коронавирус и карантин
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Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль

Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль

Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, инициированную Президентом Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Большинство таких пенсионеров уже получило деньги на банковскую карточку, а остальным "Укрпочта" начала доставку выплат домой.

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"Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из главных обязанностей власти", – отметил Владимир Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) карантин (16729) пенсионеры (838) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3310
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24.04.2020 15:56 Ответить
+9
Для пенсіонерів було б набагато краще , якби зе з шмигалями виїхали з України назавжди .
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24.04.2020 15:55 Ответить
+9
А ця пенсіонерка теж отримала свою подачку?
Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5907
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24.04.2020 16:04 Ответить
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Тёщам не положено!
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24.04.2020 16:55 Ответить
Вот инресно получаеться - у моего друга ребенок-инвалид,но никакой всранной тысячи им никто на карточку не кинул.
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24.04.2020 16:31 Ответить
Більшість українських пенсіонерів з низькою пенсією вже отримує по 1 тис. грн допомоги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 713
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24.04.2020 16:32 Ответить
В США 26 млн. громадян отримають грошову допомогу по безробіттю.В Україні 400 тис. зареєстрованих із яких тільки половина отримають грошову допомогу.
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24.04.2020 16:54 Ответить
А ти як проголосував? Так отож.
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24.04.2020 16:59 Ответить
а як?
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24.04.2020 17:03 Ответить
Діма, ти мене питаєш, як ти проголосував?
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24.04.2020 17:16 Ответить
Він нормально проголосував. Його вини нема.
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24.04.2020 17:22 Ответить
Хоч у когось у цій країні (вибачте за "цій") є вина? Всі білі та пухнасті! А між тим, як казав А. Гриценко, відповідальніть має прізвище!
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24.04.2020 17:33 Ответить
Вони не визнають цієї вини. Але цього коментатора і його переконання я знаю давно. Він за зебілів ніколи не був. Тому він у мене в друзях!
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24.04.2020 17:38 Ответить
Виходить, він не за "красных" і не за "белых". Тоді за кого? Так, при розвиненій демократії можна бути за "екологів" (ледве не сказав за "зелених"). Але у нас іде боротьба на зламі, бути українській державі, чи буде руська провінція. Треба вибирати, і Ваші симпатії сумнівні.
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24.04.2020 17:53 Ответить
Шановні, вибори закінчилися в минулому році ! А 1000 гр. сегодні отримали декілька моїх знайомих пенсіонерів через Приват.
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24.04.2020 21:31 Ответить
Люди брошены сам на сам уже полтора месяца. Многие кормильцы, которые содержат семьи, потеряли работу и остались вообще без средств существования! Государство их в упор не замечает! Целый месяц пиарились на этой жалкой тысяче для пенсионеров и только сейчас начали выплачивать. Кличко тоже молодец. Обещал врачам от 30 до 50 тысяч. Хоть кто то получил?
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24.04.2020 17:12 Ответить
Почали отримувати лише інфекціоністи, а багатьох інших лікарів скорочують.
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24.04.2020 17:15 Ответить
https://newsone.ua/news/economics/ukrainskie-mediki-poluchili-v-aprele-poluchili-zarplatu-menshe-chem-do-karantina.html Два врача-инфекциониста рассказали в Facebook, что аванс, который им выдали несмотря на обещания властей об увеличении зарплат для медиков, еще меньше стал, чем раньше.

Один врач инфекционист из Киева подтвердил на Цензоре получение 10 тысяч, вместо 30-50. Больше не слышал. Есть реальные подтверждения обещаний от Кличко?
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24.04.2020 17:26 Ответить
Тільки була стаття від головного лікаря Олександрівської лікарні. Всі виплати повинні бути в кінці цього місяця. Але це не всі лікарі. Платити повинен не Кличко, а МОЗ.
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24.04.2020 17:31 Ответить
Тут би хоч саму пенсію отримати.З 18 квітня на картку Ощадбанку не нарахували мені пенсію. Дзвоню в пенсійний-має бути кажуть, Йду в Ощадбанк-поступленя немає. Ну сволота, при Пороху такої муйні не було.Далі буде..
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24.04.2020 17:27 Ответить
У мене товариша четвертий місяць дурять і недоплачують 700 грн. Він перед карантином бігав і йому обіцяли повернути, але поки не віддають.
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24.04.2020 17:33 Ответить
Це точно не Петро про пенсіонерів потурбувався? )))
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24.04.2020 17:36 Ответить
Тенденція на роздолбайство починається зверху. А наверхах у нас хто!?
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24.04.2020 20:49 Ответить
віртуальна більшість отримала віртуальні гроші. хтось крім зебілів знає хоч одного реального пенсіонера, який отримав ту тисячу?
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24.04.2020 22:09 Ответить
Вовкина тысяча..
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24.04.2020 22:49 Ответить
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