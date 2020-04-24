Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль

Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, инициированную Президентом Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Большинство таких пенсионеров уже получило деньги на банковскую карточку, а остальным "Укрпочта" начала доставку выплат домой.

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"Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из главных обязанностей власти", – отметил Владимир Зеленский.