Зеленский поддержал инициативу застраховать врачей и мобильные бригады, работающие с больными COVID-19, - ОП
На совещании Президенту сообщили об инициативе главы Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными с коронавирусом, и мобильные бригады, которые контактируют с инфицированными.
Об этом говорится в соощении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.
"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находят хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", – резюмировал Владимир Зеленский.
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Ihor V
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cloud2009 #346452
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