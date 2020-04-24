Зеленский поддержал инициативу застраховать врачей и мобильные бригады, работающие с больными COVID-19, - ОП

На совещании Президенту сообщили об инициативе главы Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными с коронавирусом, и мобильные бригады, которые контактируют с инфицированными.

Об этом говорится в соощении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находят хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", – резюмировал Владимир Зеленский.

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