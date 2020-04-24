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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский поддержал инициативу застраховать врачей и мобильные бригады, работающие с больными COVID-19, - ОП

Зеленский поддержал инициативу застраховать врачей и мобильные бригады, работающие с больными COVID-19, - ОП

На совещании Президенту сообщили об инициативе главы Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными с коронавирусом, и мобильные бригады, которые контактируют с инфицированными.

Об этом говорится в соощении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находят хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", – резюмировал Владимир Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20854) карантин (16729) страхование (196) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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опа, рыгозебилы и шариесосы, сегодня ж ваш любимый петюня предложил страховать медиков, а криворожский черт повелся на это предложение и продвигает тему. это же значит, вас убогих опять отмел квартальный клоун.
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24.04.2020 16:02 Ответить
и пожарников надо, - чем он хуже врачей...?
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24.04.2020 16:03 Ответить
не хуже ,но сейчас на первом месте болеть а не гореть , будем гореть тогда приоритет будет пожарным
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24.04.2020 16:09 Ответить
стоит она не дорого , но я думаю есть одно НО , в ряд ли найдется страховая которая в момент пандемии с радостью начнет страховать потенциальных получателей страховки .....,у страховых как раз интерес в обратном - как не платить выплаты положив в карман взносы
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24.04.2020 16:06 Ответить
Законопроект подали ЕС, а этот окурок поддерживает мифическую ИНИЦИАТИВУ Луганской ОГА. Ну что с Осла взять. Он даже не анализы не годен.
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24.04.2020 16:09 Ответить
Не прошло и года. Сппаассибо
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24.04.2020 16:10 Ответить
Это не заболевание, а несчастный случай на производстве! Проводится расследование, устанавливается связь с производством, определяются должностные лица, допустившие нарушения(например, не обеспечившие средствами защиты). Компенсацией занимается соцстрах. Частный страховать тоже потребует этот акт. В случае смерти потерпевшего, создаётся комиссия для специального расследования и т д. И тп. Откроем этот ящик пандорры, и можно смело сказать, где окажется минздрав и кабмин по итогам расследований. Места эти не столь отдалённые...
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24.04.2020 16:32 Ответить
 
 