РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12550 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 510 3

За сутки COVID-19 обнаружили у 29 человек на Днепропетровщине, всего заразились 224 человека, - ОГА

За сутки COVID-19 обнаружили у 29 человек на Днепропетровщине, всего заразились 224 человека, - ОГА

На Днепропетровщине - 29 новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили у жителей Днепра, Кривого Рога, Первомайска, Днепровского и Петриковского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

По словам главым Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, сейчас в области уже 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

"Сегодня коронавирусную болезнь обнаружили у 29 жителей Днепропетровской области. Положительный результат ПЦР-тестов получили 12 днепрян, 10 жителей Кривого Рога, по 3 - Першотравенска и Днепровского района, 1 человек из Петриковского района", - отметил он.

В области на коронавирус проверили более 4 тыс жителей. В общем заболело 224 человека, 11 - выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддержал инициативу застраховать врачей и мобильные бригады, работающие с больными COVID-19, - ОП

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Бондаренко Александр (16) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4074)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скольких протестировали? Напишите % от всего количества тестов... Ибо если так далее всех тестануть- будет хуже чем в Испании...А Степашка втирает нам по ящику.... «губки бантиком, бровки домиком....
показать весь комментарий
24.04.2020 17:06 Ответить
та не гарцюй...% тубіків набагато більше
показать весь комментарий
24.04.2020 18:49 Ответить
Этот ублюдок бондаренко, холуй янелоха, сделал всё возможное для распространения заразы в области!!! Эта тварь, вместе с мэром Першотравенска, разрешила "религиозную" сходку бывших наркоманов и уголовников, и без карантина отпустила их по домам. Отменила все защитные действия мэрии Днепра... и как результат - 80% случаев заболевания в области это сходка наркоманов под патронатом бондаренко. К короновирусу, добавился дебилизм зелёной власти. Осталось назначить министром Украины гос преступника Грузии, и порвать с ними дипломатические отношения... Зебилы! Вам при рождении мозги забыли положить в голову... биоотходы цивилизации...
показать весь комментарий
24.04.2020 19:55 Ответить
 
 