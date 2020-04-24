Гостиницы и рестораны в оккупированном Крыму не будут работать как минимум до июня, - Роспотребнадзор
Предприятия общественного питания, гостиничной и санаторно-курортной сферы будут закрыты в оккупированном Крыму минимум до начала лета.
Об этом сообщила руководитель оккупационного регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В Крыму утром 24 апреля подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, на текущий период на оккупированном полуострове зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе – 25 заражений COVID-19. Режим самоизоляции из-за пандемии в Крыму и Севастополе продлили до 30 апреля.
Ранее глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за коронавируса.
Читайте также: В оккупированном Крыму и на Донбассе ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19, - Минреинтеграции
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пифиздец не за горами