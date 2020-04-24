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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Гостиницы и рестораны в оккупированном Крыму не будут работать как минимум до июня, - Роспотребнадзор

Гостиницы и рестораны в оккупированном Крыму не будут работать как минимум до июня, - Роспотребнадзор

Предприятия общественного питания, гостиничной и санаторно-курортной сферы будут закрыты в оккупированном Крыму минимум до начала лета.

Об этом сообщила руководитель оккупационного регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В Крыму утром 24 апреля подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, на текущий период на оккупированном полуострове зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе – 25 заражений COVID-19. Режим самоизоляции из-за пандемии в Крыму и Севастополе продлили до 30 апреля.

Ранее глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за коронавируса.

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Автор: 

гостиницы (107) карантин (16729) Крым (26425) рестораны (279) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
covid с неба!
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24.04.2020 16:31 Ответить
+5
Здається, курортний сезон 2020 має всі задатки стати найприбутковішим в історії "вовращєнія в родную гавань" Каміння з неба - воно таке
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24.04.2020 16:32 Ответить
+3
а что кто то туда собирался?? Зачем нам это знать
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24.04.2020 16:27 Ответить
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куда смотрит Зеленский. опять зашквар.
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24.04.2020 16:21 Ответить
Ну и прекрасно. Вата должна страдать
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24.04.2020 16:21 Ответить
Дурак или оптимист?
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24.04.2020 16:22 Ответить
а что кто то туда собирался?? Зачем нам это знать
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24.04.2020 16:27 Ответить
Я к сестре каждый год езжу в Севастополь. В прошлом году даже хотел статью на Цензоре обьективную статью написать, с фотографиями, мол как там живется в разгар лета с плюсами и недостатками, что изменилось к худшему, а что стало лучше. Даже слушать не стали, хотя вроде сами журналисты, просто забанили, деактивировали ник и все. Даже материал не смотрели. Так легче всего сделать, деактивировать,забанить и проблема решена. На сайте есть одна официальная картина - в Крыму стало хуже по всем параметрам чем было до оккупации Россией. Правда это или нет - никто не разбирается. Как говорится единое мнение партии.
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24.04.2020 22:29 Ответить
писец курортному сезону , и мосток не спасет... остаются одни камни с неба !
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24.04.2020 16:28 Ответить
covid с неба!
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24.04.2020 16:31 Ответить
Сначала камни, мда ... Потом, соорудили "мостик"... Похоже, что- пифиздец не за горами
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24.04.2020 16:39 Ответить
Здається, курортний сезон 2020 має всі задатки стати найприбутковішим в історії "вовращєнія в родную гавань" Каміння з неба - воно таке
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24.04.2020 16:32 Ответить
Родная говень, принимай терпил.
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24.04.2020 16:56 Ответить
Все.кина не будет.
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24.04.2020 17:56 Ответить
 
 