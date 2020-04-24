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Новости Коронавирус и карантин
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Мы получили 2 тыс. наборов для проведения 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства, - замглавы ОП Тимошенко

Мы получили 2 тыс. наборов для проведения 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства, - замглавы ОП Тимошенко

Партии средств индивидуальной защиты, которые прибыли в течение последней недели, накануне были отправлены в регионы.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сегодня же происходит отгрузка ПЦР-тестов украинского производства", - рассказали в ОП.

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"Мы получили две тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестов. Все это – украинского производства и уже скоро отправится в регионы", – сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Автор: 

карантин (16729) тест (285) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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куда оно всё девается ?
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24.04.2020 16:24 Ответить
да туда же куда и маски делись...Барыжат твари зеленые
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24.04.2020 16:26 Ответить
А при чем тут канцелярия ПрыЗЕдента?
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24.04.2020 16:29 Ответить
А что это означает ,,МЫ получили,, почему сразу не получили регионы или ЗЕ будет их отправлять в те регионы которые относятся к нему лояльнее или как гуманитарную помощь кацапии как маски Китаю.
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24.04.2020 16:31 Ответить
Ну ви отримали. А ми?
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24.04.2020 16:32 Ответить
Ну если увидим эти тесты в действии на местах , тогда и похвалить можно будет . Ведь мы уже научены горьким опытом . И потому и хочем удостовериться .
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24.04.2020 16:51 Ответить
Китайские бирки переклеили, 100%
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05.05.2020 12:28 Ответить
 
 