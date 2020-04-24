Украинский воин получил ранение в результате пулеметного огня наемников РФ на Донбассе, - штаб ОС

Пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Об этом сообщает штаб ОС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 апреля, на Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем наши защитники подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный ответ со стороны украинских защитников.

Пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставили надлежащую медицинскую помощь.

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