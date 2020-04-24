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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил ранение в результате пулеметного огня наемников РФ на Донбассе, - штаб ОС

Украинский воин получил ранение в результате пулеметного огня наемников РФ на Донбассе, - штаб ОС

Пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Об этом сообщает штаб ОС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 апреля, на Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем наши защитники подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный ответ со стороны украинских защитников.

Пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

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ранение (3396) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання нашому захиснику. Інше коментувати, літературних виразів не залишилось
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24.04.2020 16:33 Ответить
Взамен-кокните руцких поцреотов!
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24.04.2020 16:42 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Эту саранчу надо уничтожать! Чем больше - тем лучше!

Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1723
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24.04.2020 19:20 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 00:23 Ответить
 
 