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Новости Агрессия России против Украины
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Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура. ФОТО

24 апреля правоохранителями задокументирован факт незаконного сбыта боеприпасов инструктором школы подготовки снайперов одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенного в пгт Десна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура 01

27.03.20 правоохранителями задокументирован первый факт незаконного сбыта старшим сержантом ВСУ боеприпасов, а именно 100 патронов калибра 7,62 мм.

24.04.20 военнослужащий под контролем правоохранителей повторно совершил незаконный сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ, а именно 2 тротиловых шашек общим весом 400 гр, 40 патронов калибра 7,62 мм., 1 взрывного пакета, 1 дымовой шашки, и около 5 кг. пороха.

Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура 02

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Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура 03

В тот же день во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты наркотические вещества, боеприпасы и около 4 кг. артиллерийских порохов.

Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура 04

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Согласно ч.1 ст. 263 УК Украины задержанному грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Автор: 

армия (8503) боеприпасы (2361) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черниговщина (1485) Военная прокуратура (933)


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Дымшашкой хорошо лисиц из норы выкуривать.
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24.04.2020 16:38 Ответить
а сусликам в норы взрывпакет
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24.04.2020 20:39 Ответить
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24.04.2020 17:51 Ответить
Да, а волонтери плачуть що на фронті снайпери немають чим стріляти, ЗЄля обмежив видачу *********** на всі види озброєння - "чтоб не правацировали", а снайперам взагалі по 10 патронів на тиждень. А в той же час ..... При Пороху такой #уйні не було !!!!!!!
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25.04.2020 00:18 Ответить
 
 