Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура. ФОТО

24 апреля правоохранителями задокументирован факт незаконного сбыта боеприпасов инструктором школы подготовки снайперов одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенного в пгт Десна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

27.03.20 правоохранителями задокументирован первый факт незаконного сбыта старшим сержантом ВСУ боеприпасов, а именно 100 патронов калибра 7,62 мм.

24.04.20 военнослужащий под контролем правоохранителей повторно совершил незаконный сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ, а именно 2 тротиловых шашек общим весом 400 гр, 40 патронов калибра 7,62 мм., 1 взрывного пакета, 1 дымовой шашки, и около 5 кг. пороха.

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В тот же день во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты наркотические вещества, боеприпасы и около 4 кг. артиллерийских порохов.

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Согласно ч.1 ст. 263 УК Украины задержанному грозит заключение на срок от трех до семи лет.