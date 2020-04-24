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Новости Коронавирус и карантин
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Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА

Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА

Исполняющий обязанности главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что новые пики заболеваемости COVID-19 ожидаются на конец апреля и с 3 по 8 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Должны продолжать соблюдать правила строгого карантина. Несмотря на общее сознание людей в минувшие выходные правоохранители иногда фиксировали нарушения правил карантина, из-за чего украинские ученые ожидают новых пиков заболеваемости ориентировочно на конец апреля и с 3 по 8 мая", - сказал он.

"Учитывая существующую опасность и после обсуждения с религиозными организациями, в области в настоящее время запрещено посещение кладбищ за исключением непосредственно захоронений", - добавил Володин.

Напомним, по данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 24 апреля 2020 официально подтвержден 505 случаев заболевания коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсервация вернувшихся из ОАЭ украинцев окончена, они здоровы, - врио главы Киевской ОГА Володин

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Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА - Цензор.НЕТ 5562
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24.04.2020 16:35 Ответить
Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА - Цензор.НЕТ 3521
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24.04.2020 16:36 Ответить
Ну что посмеёмся ?
Квартал возвращается .......
Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА - Цензор.НЕТ 4619
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24.04.2020 16:42 Ответить
дурантину
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24.04.2020 16:55 Ответить
в якому році?
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24.04.2020 16:45 Ответить
Так в конце апрєля, чи таки 8 мая?
А посля 9-го що буде - пойдьом к новим вєршинам?
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24.04.2020 17:08 Ответить
 
 