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Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили

Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам в четверг, 30 апреля.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг. Но по-прежнему я готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине", - написал Саакашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария

Он добавил, что большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что нужны серьезные и быстрые перемены.

Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили 01

Автор: 

ВР (29285) Зеленский Владимир (20854) Кабмин (14034) назначение (2182) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+22
Это мне напоминает спешку, с которой сапрофиты накидываются на труп. Саакашвили просто торопится занять свое место у кормушки, понимая, что скоро от страны ничего не останется, и ему нужно урвать хотя бы кусочек разлагающейся плоти.

Одни мы сидим и ждем, что этот труп встанет и пойдет. Как в той песенке про негра. Увы. Пока сами мы не поднимемся - страну будут обгладывать до косточки вот такие вот "рэформаторы с мотором".
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24.04.2020 16:50 Ответить
+20
То что у Украины из за Саакашвили испортятся отношения с Грузией, Михо по хер. Ему главное в кресло сесть. ТО есть на кресло ему не по хер, а на Украину по хер . А на Грузию он вообще болт ложил. Так что ли?
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24.04.2020 16:51 Ответить
+11
Джон Сміт
22 квітня о 12:29 · Геннадій Хазанов у ролі Владіміра Зеленського у ролі Президента України у ролі свого куміра із Кремля з кіном у стилі: "20 вопросов Путіну".

З художньої точки зору мені кіно сподобалося. Драйвова музика підкреслює їхній енергійний рух вперед, слоу-моушн проходки Владіміра через коридор підкреслює масштабність моменту, актор красіво морщив складку на носі і примружував нижні повіки, граючи начальство і експерта, робив драматичні паузи в потрібних місцях, прям по Сомерсету Моему: "береш паузу, так уже тягни до останнього".
Коротше, авторам кіно вдалося сформували післясмак: попереду збича мечт.

Це вдалий приклад позитивної маніпуляції емоціями.
Але далі маніпулювання емоціями нічого не пішло.

Всі ці розповіді про місяць відсутність в нього вихідних (10 відпусток за рік), про синочка, який дивиться звернення президента і не розмовляє з татом, і про бєдну доцю, яка страждає бо дєвочкє охорона заважає зустрічатися з однолітками, це спроби викликати позитивний емоційний відгук до героя.
Вова, нікому не треба ця Санта-Барбара. Ти багатий дядя і діти твої їдять із золотих мисок. Не забивай мені баки, що багаті теж плачуть. Ти у Голобородьці обіцяв, що взагалі відмовишся від охорони. А зараз намагаєшся видушити співчуття про незручності від охорони?
Вова, ти не тільки маніпулюєш моїми емоціями, але і робиш з мене ідіота. Це викликає агресію.

Потім новий продаж повітря з нагадуванням інауграційного заклику до підлеглих: "не вішайте мої портрети, краще повісьте фото своїх дітей і дивіться їм в очі перед прийняттям рішення".
Ну і? Вони повісили фотки своїх дітей і крадуть для дітей. Заступник міністра охорони здоров'я он взагалі портрети внуків повісив: "здесь можно прібірахліться - внукам хватіт".

Але продаж повітря швидко змінила просто відверта і цинічна брехня.
Під швидку нарізку протокольних і ні до чого не зобов'язуючих рукостискань, Зеленський бреше буцім-то він рукопжимаємий, в нього є відносини з Заходом, з світовими лідерами, з НАТО, а особливо з МВФ (тричі хаха). І ця брехня ще й подається з апломбом "отвєта клєвєтнікам".
Вова, МВФ тобі кредитів не дає. Ось факт. Ти нерукопожимаємий. Бо твій бородатий подільник не сів. Бо ви намагаєтеся знову розграбувати Приватбанк. В США ти - Моніка Зелінські за акт оральних втіх президенту США. Жодних угод корисних Україні зі своїх вояжів ти не привіз. Ти провалив зовнішню політику. Зараз ми пливемо виключно на залишках здобутків Порошенка.

Вони подолали корупцію.
Наверху ніхто не бере. - на голубому глазу бреше Зеленський.
Тобто вся країна бачила записи Єрмака, але Вова сказав: це міраж. Наверху. Ніхто. Не бере. Точка.

Владімір Азіров у всіх негараздах звинувачує папередників. Зеленський влаштовував шоу у Санжарах, змінив трьох міністрів МОЗ під час епідемії, через що країна не підготувалася до епідемії, через що позбавлена масок, через що не вистачає інфекційних місць в лікарнях, через що навіть грошей на зарплати лікарям не вистачає. Але Зеленський звинуватив... медичну реформу. "У нас окрім медиків нічого нема", - каже Владімір і позбавляє медиків навіть простих засобів захисту, в результаті чого четверть всіх хворих - медики.

Але потім Вова поніс взагалі неадекватну і небезпечну дічь. Вони брехали перед виборами про страшенну курупцію, а тепер не можуть нічого довести. "Прийшла весна - саджати будемо" виявилося неможливим. Спортивна рибалка в судах не проходить. Ні судді, ні прокурори не бажають брати на себе злочин і фальсифікувати справи, коли вони затримують Пашинського (Гладковського, Гримчака, Альперіна і будь-кого), фотографують, Наталя Мосейчук розповідає в новинах, а на наступний день відпускають.
І тому, каже Владімір, систему правосуддя вони "перезавантажать" під телефонне право. Бо зараз він не може подзвонити і наказати посадити людину, яку вони вже виваляли в бруді.
Це диктатура. Це те, проти чого вийшов Майдан. Це те, що є предметом умов з Євросоюзом. Зеленський - маленький, недалекий, ображений на світ диктатор. І цим він небезпечний.

А далі все. Вся друга половина фільму - присвячена завтракам.
Обіцяти всім... все, що вони хочуть. Продовження виборчої кампанії. Обіцяти учителям, спортсменам, медикам. Обіцянки про дороги, обіцянки про Антонов, обіцянки про національну авіакомпанію і власні літаки, про лікарні і дитсадки, обіцянки закінчити війну. Собака-обещака.
В своїх роліках перед виборами він розповідав: "Я хочу щоб влада перейшла від обіцянок "я зроблю", до "я зробив"". І сам став обіцяльником.

Володимире, Порошенко лише за перший рік роботи:
*відбив наступ армії РФ на Донбасі,
*домовився з Заходом про санкції проти РФ,
*підписав угоду про Асоціацію з ЄС, яка врятувала нашу економіку.

Що подібного зробив ти?

НІ-ЧО-ГО.
Ось це і є твій результат.

Рік роботи перетворив Зеленського у звичайного політика, демагога і популіста. Систему він не подолав. Система подолала його.
Ось справжній результат за рік.
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24.04.2020 16:54 Ответить
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В Украине еще есть предохранители от беглых уголовников и воров. Не все еще потеряно.
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24.04.2020 16:49 Ответить
Это мне напоминает спешку, с которой сапрофиты накидываются на труп. Саакашвили просто торопится занять свое место у кормушки, понимая, что скоро от страны ничего не останется, и ему нужно урвать хотя бы кусочек разлагающейся плоти.

Одни мы сидим и ждем, что этот труп встанет и пойдет. Как в той песенке про негра. Увы. Пока сами мы не поднимемся - страну будут обгладывать до косточки вот такие вот "рэформаторы с мотором".
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24.04.2020 16:50 Ответить
100%!
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24.04.2020 16:55 Ответить
Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1204
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24.04.2020 16:51 Ответить
А давайте его Владимиру Владимировичу Путину выдадим за то что Грузия в 2008 на Россию напала?
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24.04.2020 16:57 Ответить
А пуйло его садить не собирается)
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24.04.2020 17:06 Ответить
ЗЕбанат, а давайте его Грузии выдадим где он провел такие реформы, что боится туда возвращаться？
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24.04.2020 17:07 Ответить
Рыгосвин, может пускай ******* ответит перед украинской фемидой которую он 5 лет имел и в хвост и в гриву? Шо, сцыкотно?
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24.04.2020 17:10 Ответить
ЗЕбанат-мокшанин, а давай свинособака！
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24.04.2020 17:15 Ответить
Цей чувак відвертий псіх. Баньте і не парьтесь.
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24.04.2020 17:31 Ответить
Да что-то уже год от "*******" вы, "ЗЕлюки", ответа получить не можете... А знаешь, почему? Потому, что ответ получить можно лишь сформулировав правильно вопрос... А вы, в силу своей умственной ограниченности, это сделать неспособны... Ваш "Блазень", вон, не смог ответить даже на те вопросы, которые он год назад Порошенко, на стадионе, ставил, зачитывая с "бамажки"... Единственное, на что был способен - "пукнуть", что "ещё руки не дошли..."!!!... За ГОД правления!!! Порошенко за год сумел остановить российскую агрессию, организовать антипутинскую коалицию, начать разворачивание военно-промышленного комплекса... А что сделал "Членограй Первый, Великий и Неповторимый"?... Побегать по фонтанам, пожрать шаурмы, опозорить Украину на весь мир и на лыжах в Оман слетать...
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24.04.2020 17:52 Ответить
Хватит уже этого ПЭДРУ рекламировать,будучи га госслужбе ,стал миллиардером.
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24.04.2020 18:06 Ответить
А навіщо мені його "рекламувать"? Він і сам це непогано робить... А ви - допомагаєте... Чим більше обсирається "зелене шобло", а також і Росія, тим більше людей з жалем згадують часи "*****"...Уже зараз "упороті", що кричали "Хто завгодно, тільки не Порох!", ошкіряються на "Блазня", "упороті" "зелюки" "язики в сраку позасовували..." - доказів того, що "Блазень" "кращий", нема, більше того, все хороше, що було створене за часів правління Порошенка, розвалене придурками, що прийшли з "Блазнем", до влади... . (В Полтаві он, шукають "розумних зелєботів", здатних протистоять "порохоботам"... І знайти не можуть).
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24.04.2020 18:20 Ответить
То что у Украины из за Саакашвили испортятся отношения с Грузией, Михо по хер. Ему главное в кресло сесть. ТО есть на кресло ему не по хер, а на Украину по хер . А на Грузию он вообще болт ложил. Так что ли?
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24.04.2020 16:51 Ответить
Грузия как бы под Пуйлом уже давно. Так что все давно испорчено.
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24.04.2020 16:56 Ответить
Грузия, как бы, поддерживает нас, а не пуйло, везде
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24.04.2020 17:05 Ответить
По этому "тупые американцы", не видящие что Грузия под ******, постоянно проводят там учения...
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24.04.2020 18:48 Ответить
Грузія , як мінімум , відкличе посла , якщо відбудеться ця чергова зе афера , спрямована проти України .
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24.04.2020 16:52 Ответить
та по дорогам с моникой пройдeтесь двумя ноздрями и жизнь заиграет новыми красками...
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24.04.2020 16:52 Ответить
Миша готов на 100%, поэтому и сопротивляется его назначению та часть власти, которая чавкает и толпится у кормушки...
Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7942
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24.04.2020 16:52 Ответить
он "всегда готов", особенно если хороший поставщик кокса...
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24.04.2020 17:29 Ответить
Те у кого есть немного мозгов должны понимать,что еще одного клоуна в руководстве страны Украина просто не выдержит. У такого рода людей главное форма (красивая картинка, овации, "народная любовь"), но не содержание (реальное развитие страны, улучшение жизни граждан, увеличение продолжительности жизни и т.д.). Долгие дела не делаются грязными руками.
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24.04.2020 16:53 Ответить
Джон Сміт
22 квітня о 12:29 · Геннадій Хазанов у ролі Владіміра Зеленського у ролі Президента України у ролі свого куміра із Кремля з кіном у стилі: "20 вопросов Путіну".

З художньої точки зору мені кіно сподобалося. Драйвова музика підкреслює їхній енергійний рух вперед, слоу-моушн проходки Владіміра через коридор підкреслює масштабність моменту, актор красіво морщив складку на носі і примружував нижні повіки, граючи начальство і експерта, робив драматичні паузи в потрібних місцях, прям по Сомерсету Моему: "береш паузу, так уже тягни до останнього".
Коротше, авторам кіно вдалося сформували післясмак: попереду збича мечт.

Це вдалий приклад позитивної маніпуляції емоціями.
Але далі маніпулювання емоціями нічого не пішло.

Всі ці розповіді про місяць відсутність в нього вихідних (10 відпусток за рік), про синочка, який дивиться звернення президента і не розмовляє з татом, і про бєдну доцю, яка страждає бо дєвочкє охорона заважає зустрічатися з однолітками, це спроби викликати позитивний емоційний відгук до героя.
Вова, нікому не треба ця Санта-Барбара. Ти багатий дядя і діти твої їдять із золотих мисок. Не забивай мені баки, що багаті теж плачуть. Ти у Голобородьці обіцяв, що взагалі відмовишся від охорони. А зараз намагаєшся видушити співчуття про незручності від охорони?
Вова, ти не тільки маніпулюєш моїми емоціями, але і робиш з мене ідіота. Це викликає агресію.

Потім новий продаж повітря з нагадуванням інауграційного заклику до підлеглих: "не вішайте мої портрети, краще повісьте фото своїх дітей і дивіться їм в очі перед прийняттям рішення".
Ну і? Вони повісили фотки своїх дітей і крадуть для дітей. Заступник міністра охорони здоров'я он взагалі портрети внуків повісив: "здесь можно прібірахліться - внукам хватіт".

Але продаж повітря швидко змінила просто відверта і цинічна брехня.
Під швидку нарізку протокольних і ні до чого не зобов'язуючих рукостискань, Зеленський бреше буцім-то він рукопжимаємий, в нього є відносини з Заходом, з світовими лідерами, з НАТО, а особливо з МВФ (тричі хаха). І ця брехня ще й подається з апломбом "отвєта клєвєтнікам".
Вова, МВФ тобі кредитів не дає. Ось факт. Ти нерукопожимаємий. Бо твій бородатий подільник не сів. Бо ви намагаєтеся знову розграбувати Приватбанк. В США ти - Моніка Зелінські за акт оральних втіх президенту США. Жодних угод корисних Україні зі своїх вояжів ти не привіз. Ти провалив зовнішню політику. Зараз ми пливемо виключно на залишках здобутків Порошенка.

Вони подолали корупцію.
Наверху ніхто не бере. - на голубому глазу бреше Зеленський.
Тобто вся країна бачила записи Єрмака, але Вова сказав: це міраж. Наверху. Ніхто. Не бере. Точка.

Владімір Азіров у всіх негараздах звинувачує папередників. Зеленський влаштовував шоу у Санжарах, змінив трьох міністрів МОЗ під час епідемії, через що країна не підготувалася до епідемії, через що позбавлена масок, через що не вистачає інфекційних місць в лікарнях, через що навіть грошей на зарплати лікарям не вистачає. Але Зеленський звинуватив... медичну реформу. "У нас окрім медиків нічого нема", - каже Владімір і позбавляє медиків навіть простих засобів захисту, в результаті чого четверть всіх хворих - медики.

Але потім Вова поніс взагалі неадекватну і небезпечну дічь. Вони брехали перед виборами про страшенну курупцію, а тепер не можуть нічого довести. "Прийшла весна - саджати будемо" виявилося неможливим. Спортивна рибалка в судах не проходить. Ні судді, ні прокурори не бажають брати на себе злочин і фальсифікувати справи, коли вони затримують Пашинського (Гладковського, Гримчака, Альперіна і будь-кого), фотографують, Наталя Мосейчук розповідає в новинах, а на наступний день відпускають.
І тому, каже Владімір, систему правосуддя вони "перезавантажать" під телефонне право. Бо зараз він не може подзвонити і наказати посадити людину, яку вони вже виваляли в бруді.
Це диктатура. Це те, проти чого вийшов Майдан. Це те, що є предметом умов з Євросоюзом. Зеленський - маленький, недалекий, ображений на світ диктатор. І цим він небезпечний.

А далі все. Вся друга половина фільму - присвячена завтракам.
Обіцяти всім... все, що вони хочуть. Продовження виборчої кампанії. Обіцяти учителям, спортсменам, медикам. Обіцянки про дороги, обіцянки про Антонов, обіцянки про національну авіакомпанію і власні літаки, про лікарні і дитсадки, обіцянки закінчити війну. Собака-обещака.
В своїх роліках перед виборами він розповідав: "Я хочу щоб влада перейшла від обіцянок "я зроблю", до "я зробив"". І сам став обіцяльником.

Володимире, Порошенко лише за перший рік роботи:
*відбив наступ армії РФ на Донбасі,
*домовився з Заходом про санкції проти РФ,
*підписав угоду про Асоціацію з ЄС, яка врятувала нашу економіку.

Що подібного зробив ти?

НІ-ЧО-ГО.
Ось це і є твій результат.

Рік роботи перетворив Зеленського у звичайного політика, демагога і популіста. Систему він не подолав. Система подолала його.
Ось справжній результат за рік.
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24.04.2020 16:54 Ответить
Вот со словами " перетворив .... у політика" категорически не согласна!
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24.04.2020 16:58 Ответить
😀
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24.04.2020 17:19 Ответить
Деньги Курченко, вольготно жирующего в Пуйляндии, помогли ему с Юлей устроить на границе спектакль , а сейчас пиароит его Ахметовсое ТВ... Вопросы с МИХО к кому ? к ВМФ ? или к Ахметовской банде, играющей сейчас ЗА ЗЕ против БЕ?
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24.04.2020 16:55 Ответить
Шёл нах, Михо! Вместе с Иудой зелей.
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24.04.2020 16:56 Ответить
Дуже шкода що Міхо став чи бажає стати учасником "національної команди" "наші граблі"для всіх Українців.
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24.04.2020 16:59 Ответить
Трохи історії: Телеканал 2+2 (Бєні) два роки тому підтвердив змову Саакашвілі з Курченко. Експертиза підтвердила справжність їх голосів на записах ГПУ:

https://youtu.be/kV0H36R5DBE

https://youtu.be/OxpgVvwNH_U?t=2

Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3178
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24.04.2020 17:00 Ответить
А зараз колишній керівник 2+2 Ткаченко підтримує призначення Саакашвілі - тут ж на Цензорі недавно новина пройшла... То коли він був щирий?
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24.04.2020 17:14 Ответить
Можливо, він (Ткаченко) це прочитає і дасть Вам відповідь.
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24.04.2020 17:23 Ответить
Саакашвілі так хоче поближче до корита, що аж встикається.
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24.04.2020 17:00 Ответить
Хотят показать , что Верховная Рада чего то Стоит. Развели Михо . Заинтригували , поиграли в Демократию и Она его Выбросит.
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24.04.2020 17:00 Ответить
Ахахаха)))) какой ты жалкий...
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24.04.2020 17:02 Ответить
Як свиня до корита...Добрі стосунки з Грузією - важливіше ніж працевлаштування психично неурівноваженого колишнього чиновника на якому печатки ніде ставити...Але Зе має право і на цю помилку...Він же такий гарний....Це його професія - подобатися
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24.04.2020 17:07 Ответить
Опять михуил самокритичен, пишет, что с его приходом "насувається найсерйозніше економічно-суспільне випробування"...
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24.04.2020 17:22 Ответить
По быстряку у Карлссона движок не завелся, привод на турбомуфте несущего винта дерьмом засорился. Но Саак не сдается, 30-го будут заводить с толкача.
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24.04.2020 17:42 Ответить
********* - не громадянин України, Порошенко в порушення процедури злодійським шляхом надав громадянство України цьому шахраю та агенту Держдепа США.
Цьому поганцю громадянство України потрібне лишень для обкрадання українців, ця падла живе разом із сім'єю у Голандії, чи США.
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24.04.2020 17:52 Ответить
Нет, сулугуний, только депортация на твою историческую родину к твоим признательным современникам и «поциновувачам твоих рэхворм»
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24.04.2020 17:58 Ответить
Пока кандидат не получит добро от олигархата, не снимут сериал,в Польше один олигарх ,а у нас куча ,ни одного нормального , в этой стране,будь о хоть семи пядей во лбу, невозможно будет выбрать,сразу же включается машина с целью обгадить ,оболгать,навешать все грехи и уничтожить и так все 30 лет . Потому и идет у нас все эти годы круговорот га...мна .
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24.04.2020 18:04 Ответить
Куда это Карлсон так торопиться? Деньжата законьчились?
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24.04.2020 19:16 Ответить
а можно экстрадировать этого Карлссона обратно в Грузию ?

для улучшения межгосударственных отношений ....

может нам тогда кармически попрет и выдадут яныка из эрэфии а мы его тут на йолку на вертеле
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24.04.2020 19:17 Ответить
95 квартал, Зеленський висміює екс-президента Грузії
Нерастаможенный человек на территории Украны на польских номерах….,


мошенник, популист и потрясающий коррупционер Михо Саакашвили…https://www.youtube.com/watch?time_continue=913&v=wjQolAwTeEk&feature=emb_logo

Під час російсько-грузинської війни Зеленський висміював Саакашвілі і Ющенка
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_g2t-3Fj51w&feature=emb_logo
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24.04.2020 20:21 Ответить
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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24.04.2020 21:39 Ответить
"Галантерейщик и кардинал это сила" а вот два балабола это "пушистый зверёк"...
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24.04.2020 22:31 Ответить
Міхо, від Клоуна вже нічого не залежить, командують тепер по ранжиру: 1.Сабаков; 2.Свора Бені; 3.Мразота малороська; 4.Свори інших "крупных инвесторов"; 5. ОПЗЖопники. Місце Зебіла десь між пунктами 2 і 3.
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25.04.2020 09:14 Ответить
 
 