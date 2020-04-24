Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам в четверг, 30 апреля.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг. Но по-прежнему я готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине", - написал Саакашвили.

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Он добавил, что большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что нужны серьезные и быстрые перемены.