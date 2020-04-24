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Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции

Собрать голоса в поддержку кандидатуры Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ среди народных депутатов буде непросто, считает заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максим Ткаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я был на заседании - мне понравилось. Был настроен поддерживать кандидатуру Саакашвили, после заседания фракции мое мнение не изменилось - я считаю, что он нужен сейчас Украине, президенту и Кабинету Министров", - отметил Ткаченко.

Он подтвердил информацию о том, что часть депутатов не поддерживают кандидатуру Саакашвили и отметил, что собрать голоса в поддержку экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации будет непросто.

"Я анализ не проводил, но скажу, что многие против. Не занимался анализом кто против и почему, но такая ситуация есть, и она, как мне кажется, будет решаться в последние минуты перед голосованием, и собрать эти голоса будет непросто", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария

Ткаченко рассказал, что на позицию депутатов никто не влияет и тут каждый из членов фракции может высказать свою позицию.

"Никто перед нами не ставит никаких задач, не заставляет поддерживать - это полностью демократическая история, каждый высказывает свое мнение. Я не думаю, что до вынесения кандидатуры Саакашвили в зал это поменяется и нас попытаются заставить проголосовать. Единственный, кто может, так сказать, "заставить" нас поддержать свою кандидатуру - это сам Михеил своей программой, обещаниями, в хорошем смысле этого слова, встречами и не только с нашей фракцией. Насколько я знаю, он планирует и с другими фракциями встречаться", - рассказал Ткаченко.

Он предполагает, что позиция отдельных депутатов о назначении Саакашвили не на пост министра на пост советника в Кабмин или президента не встретит сопротивления и будет принята большинством фракции, но может быть не такой эффективно с точки зрения результата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Максим Ткаченко

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Ткаченко Максим (22)


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Топ комментарии
+15
Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7974
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24.04.2020 16:54 Ответить
+7
///
В пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Грузия может отозвать своего посла из Украины. При этом в посольстве Грузии в Украине ранее заявили, что пока посол продолжает работать в обычном режиме..
Как сообщает «https://www.ekhokavkaza.com/a/30574539.html Эхо Кавказа », по мнению Георгий Гахарии, назначение на высокую должность лица, осужденного в Грузии за тяжкое преступление и находящегося в розыске, «категорически неприемлемо».
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24.04.2020 17:00 Ответить
+7
Не вздумайте провалить голосование я хочу услышать как в кремле пердак треснет и это пронесётся эхом чернез каждого порохобота!!!
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24.04.2020 17:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Фракция поняла,что надо с Организмом торговаться?
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24.04.2020 16:53 Ответить
Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7974
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24.04.2020 16:54 Ответить
продажные однозначно будут против.
так 70% случайных и засланных !!!
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24.04.2020 16:59 Ответить
Надо Собрать Голоса ,- Хуже не будит , хоть повеселимся. Его больше как на полгода не хватит.
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24.04.2020 16:53 Ответить
Хай би ЄС помогла... А то порохоботи якісь недалекоглядні - виступають категорично проти замість того, щоб підтримати призначення Міші і чекати, поки він почне розвалювати уряд зсередини і знову сваритися з Аваковим і Бєньою (а може і ще з кимось)...
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24.04.2020 16:55 Ответить
Було б не погано . Розвалювати немає чого. Розвалить не можна , - Чого немає. А вивернув би усе.
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24.04.2020 17:34 Ответить
Веселья будет много,но страну жалко
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24.04.2020 16:56 Ответить
Выберем одного кренделя потеряем дружескую нам целую страну.Так что выбор есть.
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24.04.2020 16:56 Ответить
А на реформы ему Курченко из Рашки как и на переход границы , обещал? И шо Садовый поддерживает сегодня реформатора?
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24.04.2020 16:59 Ответить
Из офиса Курченко передали более $200 тыс. на акции протеста Саакашвили: обсуждался возможный захват здания Рады, - Луценко. https://censor.net/news/3047679/iz_ofisa_kurchenko_peredali_bolee_200_tys_na_aktsii_protesta_saakashvili_obsujdalsya_vozmojnyyi_zahvat
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24.04.2020 17:02 Ответить
Малэнький иисусик на панталоны споткнулся да там и затих
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24.04.2020 17:56 Ответить
///
В пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Грузия может отозвать своего посла из Украины. При этом в посольстве Грузии в Украине ранее заявили, что пока посол продолжает работать в обычном режиме..
Как сообщает «https://www.ekhokavkaza.com/a/30574539.html Эхо Кавказа », по мнению Георгий Гахарии, назначение на высокую должность лица, осужденного в Грузии за тяжкое преступление и находящегося в розыске, «категорически неприемлемо».
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24.04.2020 17:00 Ответить
всякая шавка ультиматумы предъявляет )))
ты кто такой?я тебя не звал .пшол на...и дальше по тексту )))
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24.04.2020 17:03 Ответить
А Грузинська церква визнала ПЦУ?... то-то же ... Це вже не та Грузія, яка була 10-15 років ... Тепер там корупція "щасливо" повернулася...тому... Нинішня Грузія "уваааажно слухає" Путіна! А тим більше, коли ставить ультиматум бо Міхо - особистий ворог Путіна...
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24.04.2020 18:38 Ответить
Неграмотно протаскивают Саакашвили в вице-премьеры. Даже с такой тривиальной задачей зеленая команда не умеет справиться. Все делается просто: ставится вилка из двух кандидатур: "или Саакашвили или Тимошенко". Как на выборах Порошенко. Народ ох.евает и панически бежит соглашаться "на меньшее из зол". Profit! Эх вы, неучи...
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24.04.2020 17:02 Ответить
А чего это так слуги каламойского нервничают? Аль чего у бени срочное рывается ?
Аааа... понятно: Беня нанял карлсона для торпедирования соглашений с мвф и чтобы тот под видом турбореформ помог выдоить с бюджета ещё дополнительных 5 лярдов $, которые он до этого уже вместе с зелибобой украл
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24.04.2020 17:02 Ответить
ОПЗЖ поможет, чтобы Украина поругалась с Грузией. Когда еще такая возможность Кремлю выпадет?
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24.04.2020 17:03 Ответить
Зачем Украине Сссака?
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24.04.2020 17:07 Ответить
так уровень воды упал до минимума...
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24.04.2020 17:13 Ответить
Не вздумайте провалить голосование я хочу услышать как в кремле пердак треснет и это пронесётся эхом чернез каждого порохобота!!!
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24.04.2020 17:07 Ответить
*ПЕСня ..голос та жопоблок + беніни кловуни * дійсно проти .
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24.04.2020 17:09 Ответить
можно еще ына пригласить - человек партийный, товарищ ответственный,

с большим опытом работы, но дето его найти ниxто не может - пропал пельмень,
как с крыши сиганул, воды попивши....
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24.04.2020 17:09 Ответить
😀"Соловьев наехал на Youtube и залип в своем помёте" https://m.youtube.com/watch?v=VhdAk_mKxfk
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24.04.2020 17:16 Ответить
Призначили б його замом до Авакова, нехай поліцію реформує.
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24.04.2020 17:50 Ответить
Да это вообще песня бы была-миха зам авакова)))))))
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24.04.2020 18:05 Ответить
Ну давайте! А мы посмотрим вашу волю к реформам
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24.04.2020 18:21 Ответить
Вообще то его поддержат но интересно будет посмотреть когда он и зеля будут орать один на одного барига )
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24.04.2020 18:22 Ответить
Конечно против! Любители Порошенко работают!
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24.04.2020 19:09 Ответить
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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24.04.2020 21:38 Ответить
 
 