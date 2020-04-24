Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

Собрать голоса в поддержку кандидатуры Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ среди народных депутатов буде непросто, считает заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максим Ткаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я был на заседании - мне понравилось. Был настроен поддерживать кандидатуру Саакашвили, после заседания фракции мое мнение не изменилось - я считаю, что он нужен сейчас Украине, президенту и Кабинету Министров", - отметил Ткаченко.

Он подтвердил информацию о том, что часть депутатов не поддерживают кандидатуру Саакашвили и отметил, что собрать голоса в поддержку экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации будет непросто.

"Я анализ не проводил, но скажу, что многие против. Не занимался анализом кто против и почему, но такая ситуация есть, и она, как мне кажется, будет решаться в последние минуты перед голосованием, и собрать эти голоса будет непросто", - добавил он.

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Ткаченко рассказал, что на позицию депутатов никто не влияет и тут каждый из членов фракции может высказать свою позицию.

"Никто перед нами не ставит никаких задач, не заставляет поддерживать - это полностью демократическая история, каждый высказывает свое мнение. Я не думаю, что до вынесения кандидатуры Саакашвили в зал это поменяется и нас попытаются заставить проголосовать. Единственный, кто может, так сказать, "заставить" нас поддержать свою кандидатуру - это сам Михеил своей программой, обещаниями, в хорошем смысле этого слова, встречами и не только с нашей фракцией. Насколько я знаю, он планирует и с другими фракциями встречаться", - рассказал Ткаченко.

Он предполагает, что позиция отдельных депутатов о назначении Саакашвили не на пост министра на пост советника в Кабмин или президента не встретит сопротивления и будет принята большинством фракции, но может быть не такой эффективно с точки зрения результата.

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