Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко
Собрать голоса в поддержку кандидатуры Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ среди народных депутатов буде непросто, считает заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максим Ткаченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я был на заседании - мне понравилось. Был настроен поддерживать кандидатуру Саакашвили, после заседания фракции мое мнение не изменилось - я считаю, что он нужен сейчас Украине, президенту и Кабинету Министров", - отметил Ткаченко.
Он подтвердил информацию о том, что часть депутатов не поддерживают кандидатуру Саакашвили и отметил, что собрать голоса в поддержку экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации будет непросто.
"Я анализ не проводил, но скажу, что многие против. Не занимался анализом кто против и почему, но такая ситуация есть, и она, как мне кажется, будет решаться в последние минуты перед голосованием, и собрать эти голоса будет непросто", - добавил он.
Ткаченко рассказал, что на позицию депутатов никто не влияет и тут каждый из членов фракции может высказать свою позицию.
"Никто перед нами не ставит никаких задач, не заставляет поддерживать - это полностью демократическая история, каждый высказывает свое мнение. Я не думаю, что до вынесения кандидатуры Саакашвили в зал это поменяется и нас попытаются заставить проголосовать. Единственный, кто может, так сказать, "заставить" нас поддержать свою кандидатуру - это сам Михеил своей программой, обещаниями, в хорошем смысле этого слова, встречами и не только с нашей фракцией. Насколько я знаю, он планирует и с другими фракциями встречаться", - рассказал Ткаченко.
Он предполагает, что позиция отдельных депутатов о назначении Саакашвили не на пост министра на пост советника в Кабмин или президента не встретит сопротивления и будет принята большинством фракции, но может быть не такой эффективно с точки зрения результата.
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так 70% случайных и засланных !!!
В пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Грузия может отозвать своего посла из Украины. При этом в посольстве Грузии в Украине ранее заявили, что пока посол продолжает работать в обычном режиме..
Как сообщает «https://www.ekhokavkaza.com/a/30574539.html Эхо Кавказа », по мнению Георгий Гахарии, назначение на высокую должность лица, осужденного в Грузии за тяжкое преступление и находящегося в розыске, «категорически неприемлемо».
ты кто такой?я тебя не звал .пшол на...и дальше по тексту )))
Аааа... понятно: Беня нанял карлсона для торпедирования соглашений с мвф и чтобы тот под видом турбореформ помог выдоить с бюджета ещё дополнительных 5 лярдов $, которые он до этого уже вместе с зелибобой украл
с большим опытом работы, но дето его найти ниxто не может - пропал пельмень,
как с крыши сиганул, воды попивши....