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Новости Коронавирус и карантин
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200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства отправятся в регионы, еще 400 тыс. ожидаем на следующей неделе, - ОП

200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства отправятся в регионы, еще 400 тыс. ожидаем на следующей неделе, - ОП

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что в Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тыс. единиц отправляется в регионы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию - это 200 тыс. тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирование", - отметил Тимошенко.

По словам Тимошенко, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

"Я считаю, что это очень хороший шаг, когда Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а будет проводить диагностику именно украинскими ПЦР-тестами", - отметил замглавы ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже имеет сырье для производства тестов на коронавирус, поэтому они будут дешевле, - ОП

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Все можем Делать , если будет на то Воля .
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24.04.2020 17:02 Ответить
Будем надеяться, что это не выброшенные бюджетные средства.
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24.04.2020 17:02 Ответить
Краї "регіонів", як правило знаходяться в обласних центрах. Там попи з чинушами мають звички по три рази на день тестуватися..."Колхозани" ж не люди.
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24.04.2020 17:05 Ответить
Главврач Мер Києва Кличко заявило, що лікування в стаціонарі одного хворого на COVID-19 за добу коштує, "всього нічого", від 5 до 15 тис. гривень. https://www.bbc.com/ukrainian/news-52411286
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24.04.2020 17:13 Ответить
Кто-то на этом "лечении" хорошо заработает.
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24.04.2020 17:34 Ответить
Смотрите чтобы не случилось такая же лажа как у мера Москвы, тесты закупили а сраных пипеток для их проведения нет. https://www.bbc.com/russian/news-52400782
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24.04.2020 17:29 Ответить
"200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства отправятся в регионы, еще 400 тыс. ожидаем на следующей неделе, - ОП" - По приглашению Зеленского https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-na-observatsii-nahodyatsya-400-chelovek---moz#_blank с 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан , плюс те которых 700 000 без карантина заразили. Получается, что 600 000 ПЦР-тестов мало.
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24.04.2020 17:31 Ответить
 
 