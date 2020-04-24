200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства отправятся в регионы, еще 400 тыс. ожидаем на следующей неделе, - ОП

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что в Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тыс. единиц отправляется в регионы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию - это 200 тыс. тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирование", - отметил Тимошенко.

По словам Тимошенко, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

"Я считаю, что это очень хороший шаг, когда Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а будет проводить диагностику именно украинскими ПЦР-тестами", - отметил замглавы ОП.

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