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Во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Саакашвили, - "слуга народа" Кравчук

Во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Саакашвили, -

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Михаила Саакашвили на посту вице-премьера.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Мы сразу говорили, что на рассмотрение парламента это решение может выноситься лишь только после того, когда будет понятно, что есть поддержка фракции не менее 70% депутатов. Сейчас такой поддержки нет. Еще не все высказались, у нас продолжается второе сигнальное голосование - уже по результатам встречи на фракции. Пока голоса "за" и "против" фактически разделились поровну. Поэтому, вероятно, в результате не будет этих 70%. А если не будет поддержки фракции, то и вопрос не будут выносить. Такова внутренняя позиция фракции", - отметила нардеп.

По словам Кравчук, во время заседания фракции "Слуги народа", которая состоялась сегодня, Саакашвили "говорил довольно правильные вещи".

"Поэтому даже если не хватит голосов на назначение его вице-премьером, то я думаю, что было бы полезно, чтобы, возможно, на какой-то другой должности он мог также присоединиться и помогать", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Слуга народа (2636) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+13
Сссаку надо гнать из Украины сссаными тряпками!
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24.04.2020 17:09 Ответить
+11
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу...
Капец цирк)))))
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24.04.2020 17:09 Ответить
+9
Он с 2018 года официально судимый человек с непогашенной судимостью. Его просто невозможно законно назначить на должность. И таки да, его ждет родная Грузия, особенно грузинская тюрьма.
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24.04.2020 17:13 Ответить
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Сссаку надо гнать из Украины сссаными тряпками!
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24.04.2020 17:09 Ответить
Он с 2018 года официально судимый человек с непогашенной судимостью. Его просто невозможно законно назначить на должность. И таки да, его ждет родная Грузия, особенно грузинская тюрьма.
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24.04.2020 17:13 Ответить
надо изучить, как Бенин Дубинский гнал на Саакашвили года полтора тому и как он за него агитирует сейчас - ВОПРПОСЫ ЕСТЬ?
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24.04.2020 17:14 Ответить
Саша Дубинский вчера : «Я - за Саакашвили! Надеюсь, вы тоже! Помните, что кризиса нет, они просто п…т наши с вами деньги, и я надеюсь, что Саакашвили станет предохранителем того, чтобы это происходило».

Саша Дубинский 22 января 2019 года, в разгар президентской кампании :«Саакашвили в очередной раз подтвердил свой имидж политической прост_туки. Сегодня выступил на съезде Тимошенко со словами поддержки. Хотя буквально несколько месяцев назад говорил, что она «кремлівська зозуля» и плоть от плоти олигархических кланов. Гастролёр - он гастролёр во всем».
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24.04.2020 17:19 Ответить
такое чисто кацапское выражение про***тряпки.
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24.04.2020 18:20 Ответить
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу...
Капец цирк)))))
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24.04.2020 17:09 Ответить
Если правда то, что Миха пролетает со своими влажными мечтами, то у меня остался только один вопрос: губозакаточную машинку можно носить под карантинной маской или Саакашвили придется нарушить режим?
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24.04.2020 17:09 Ответить
(потому что, если он нарушит режим, Аваков с огромным удовольствием оштрафует его на 17 тыщ)
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24.04.2020 17:10 Ответить
КУРЧЕНКО ДАВАЛ БАБКИ СААКШВИЛИ НА ЕГО ПОЛИТДВИЖЕНИЕ В УКРАИНЕ - 23 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК со ссылкой на собственные источники сообщил о создании Сергеем Курченко в Крыму медиахолдинга «Скиф-медиа», объединившего информагентство «Крым Медиа» и ряд печатных и электронных СМИ полуострова. По словам учредителя Андрея Дегтярёва, уже подписан договор с «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F Теленеделей », а договоры с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC) издательским домом «Коммерсантъ» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0 «Комсомольской правдой» находятся «в процессе подписания». Часть договоров будет франшизой, часть исключительно дистрибуцией, при этом он отвергает связь с украинским бизнессменом, указывая при этом на крепкие и хорошие отношения с правительством РФhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-61 [61] .
В сентябре Сергей Курченко дал в собственном офисе в Москве интервью журналистам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК , в котором сообщил о планах на ближайшие два года заняться «освоением России и стран СНГ и защитой того, что есть на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D0%91%D0%9AR23-1 [1] ».
2 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК по итогам собственного расследования сообщил, что в настоящее время активы Курченко объединяет Premier Oil Group, чей головной офис в Москве находится в одном месте с офисом самого предпринимателя. По словам источника издания, причиной ребрендинга стала необходимость дистанцироваться от ВЕТЭК, которое украинские СМИ связывали с интересами семьи Виктора Януковича. Главными активами группы назывались ООО "Торговый дом «Нефтегаз», которое поставляет нефтепродукты внутри России и является крупным поставщиком в Крым, ООО «Премьер Ойл» (поставки топлива на российские АЗС), гонконгская Asiana Global Limited, которая занимается международными трейдинговыми операциями и поставками топлива на Украину. Владельцем ООО «Премьер Ойл» в апреле 2014 года стал ранее работавший в ВЕТЕК гражданин Белоруссии Николай Василевич.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62 [62]
8 октября СБУ сообщило о том, что по их данным Курченко в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации, на территории которой скрывается от правоохранительных органов Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
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24.04.2020 17:09 Ответить
Офис курченко находится в Москве, Кремль его почитает а деньги Курченко как-то не мешали Саакашвили бороться с барыгой против Украины ...
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24.04.2020 17:11 Ответить
Во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Саакашвили, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2891
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24.04.2020 17:13 Ответить
Тут уже с янелохом оманским ВЕСЕЛО! Представляю какой цирк, будет через три месяца в Украине, за деньги курченко, коломойского, ахметова!
Зебилоды, вам мало цирка с зеленским?
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24.04.2020 17:22 Ответить
Вот и хорошо.Не нужны нам бродяги изгнанцы.
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24.04.2020 18:08 Ответить
 
 