Во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Саакашвили, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Михаила Саакашвили на посту вице-премьера.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Мы сразу говорили, что на рассмотрение парламента это решение может выноситься лишь только после того, когда будет понятно, что есть поддержка фракции не менее 70% депутатов. Сейчас такой поддержки нет. Еще не все высказались, у нас продолжается второе сигнальное голосование - уже по результатам встречи на фракции. Пока голоса "за" и "против" фактически разделились поровну. Поэтому, вероятно, в результате не будет этих 70%. А если не будет поддержки фракции, то и вопрос не будут выносить. Такова внутренняя позиция фракции", - отметила нардеп.
По словам Кравчук, во время заседания фракции "Слуги народа", которая состоялась сегодня, Саакашвили "говорил довольно правильные вещи".
"Поэтому даже если не хватит голосов на назначение его вице-премьером, то я думаю, что было бы полезно, чтобы, возможно, на какой-то другой должности он мог также присоединиться и помогать", - отметила нардеп.
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Саша Дубинский 22 января 2019 года, в разгар президентской кампании :«Саакашвили в очередной раз подтвердил свой имидж политической прост_туки. Сегодня выступил на съезде Тимошенко со словами поддержки. Хотя буквально несколько месяцев назад говорил, что она «кремлівська зозуля» и плоть от плоти олигархических кланов. Гастролёр - он гастролёр во всем».
Оторвали Мишке лапу...
Капец цирк)))))
В сентябре Сергей Курченко дал в собственном офисе в Москве интервью журналистам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК , в котором сообщил о планах на ближайшие два года заняться «освоением России и стран СНГ и защитой того, что есть на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D0%91%D0%9AR23-1 [1] ».
2 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК по итогам собственного расследования сообщил, что в настоящее время активы Курченко объединяет Premier Oil Group, чей головной офис в Москве находится в одном месте с офисом самого предпринимателя. По словам источника издания, причиной ребрендинга стала необходимость дистанцироваться от ВЕТЭК, которое украинские СМИ связывали с интересами семьи Виктора Януковича. Главными активами группы назывались ООО "Торговый дом «Нефтегаз», которое поставляет нефтепродукты внутри России и является крупным поставщиком в Крым, ООО «Премьер Ойл» (поставки топлива на российские АЗС), гонконгская Asiana Global Limited, которая занимается международными трейдинговыми операциями и поставками топлива на Украину. Владельцем ООО «Премьер Ойл» в апреле 2014 года стал ранее работавший в ВЕТЕК гражданин Белоруссии Николай Василевич.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62 [62]
8 октября СБУ сообщило о том, что по их данным Курченко в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации, на территории которой скрывается от правоохранительных органов Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
Зебилоды, вам мало цирка с зеленским?