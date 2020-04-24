Во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Саакашвили, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Михаила Саакашвили на посту вице-премьера.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Мы сразу говорили, что на рассмотрение парламента это решение может выноситься лишь только после того, когда будет понятно, что есть поддержка фракции не менее 70% депутатов. Сейчас такой поддержки нет. Еще не все высказались, у нас продолжается второе сигнальное голосование - уже по результатам встречи на фракции. Пока голоса "за" и "против" фактически разделились поровну. Поэтому, вероятно, в результате не будет этих 70%. А если не будет поддержки фракции, то и вопрос не будут выносить. Такова внутренняя позиция фракции", - отметила нардеп.

По словам Кравчук, во время заседания фракции "Слуги народа", которая состоялась сегодня, Саакашвили "говорил довольно правильные вещи".

"Поэтому даже если не хватит голосов на назначение его вице-премьером, то я думаю, что было бы полезно, чтобы, возможно, на какой-то другой должности он мог также присоединиться и помогать", - отметила нардеп.

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