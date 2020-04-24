Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке
Население задолжало 4,7 млрд грн за потребленную электроэнергию, что усугубляет кризис на рынке электроэнергии.
Об этом заявила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, пишет Экономическая правда.
"Мы живем в самом большом кризисе за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", - сказала Буславец.
Она сообщила, что сегодня поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго", 4,7 млрд грн из которых возникли в связи с задолженностью населения. В свою очередь, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель", что делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.
Врио министра подчеркнула, что решение парламента о запрете отключать потребителей от электроснабжения за долги, было воспринято ими как возможность не платить, что негативно сказывается на работе энергопредприятий.
"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги", - отметила Буславец.
Она считает, что среди населения необходимо провести разъяснительную кампанию о необходимости своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, чтобы энергопредприятия не были вынуждены вводить веерные отключения света. "Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии", - отметила Буславец.
Как ранее заявил экс-министр ЖКХ и народный депутат Алексей Кучеренко, кризис неплатежей и коллапс отрасли спровоцировал председатель парламентского комитета по ТЭК и ЖКХ Андрей Герус.
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Цена на энергорынке формируется из 4-х тарифов. (Ох уж этот "рынок").
Первый тариф - фиксированный атомные станции и гидроэлектростанции. (около 60 коп)
Второй тариф - фиксированный "зеленая энергетика (около 12 грн)
Третий тариф - не фиксированный рынок тепловой энергии, формируется на сутки вперед(1,6-2,2 грн)
Четвертый тариф - штрафной, за перебор заявленной мощности (сколько точно не скажу, мелькала цифра что-то от 5 до 10 грн)
Каждый потребитель формирует заявку на эл энергию на сутки вперед, а производители удовлетворяют ее. Так типа формируется рынок.
В наших реалиях Ахметов начал искусственно создавать на рынке дефицит предложения, загоняя всех на штрафной тариф (тот который четвертый).
В ответ на эту игру в монополию начали покупать электроэнергию из-за поребрика, не много, 0,5-1%, чтобы гасить пиковые нагрузки и не переплачивать на четвертом тарифе.
Ахметка естественно возмутился, выпустил своего боевого пи----са Ляшко зраду разгонять.
Кроме того, он придумал в тариф тепловой энергии заложить коэффициент готовности - это типа платить ему дополнительно, за то что тепловые станции работают на разных режимах от холостого до максимальной нагрузки (для чего в принципе они и нужны). А еще Ахметов хочет в тариф заложить иныестиционную составляющую, это когда все его вложения в энергетику должно возмещать государство (ну очень "классный инвестор").
Короче там миллион хотелок, всех не перечислить.
Особо стоит "зеленая энергетика", которая ВСЕХ обдирает как липку (тоже Ахметовская).
В Україні державні регулятори в останню чергу думають про державу та якесь ще там населення. Вони призначаються на підстав квот по результатам виборів та працюють в інтересах тих - хто їх туди призначив. А призначив їх туди проізводітєль- по вашому.
Он Енергоатом, яка потужна компанія, а не може нікого призначити і мусила спинити атомні енергоблоки.
Хто там чим завідує зараз - це не має значення, Головне ми бачимо результат цієї системи, яка пожирає економіку та державу.
Хто винуватий? я знаю - ви скажете - Зеленський.
А я кажу - система така.
У нас був отлічний вибір!
Де ви, ***, беретесь, рассусоліватілі про якусь "систему", які не можуть внятно одним реченням сказати, шо значить та "система" ?
Скорее всего, если ты слышишь вонь, то она от тебя.
А про "систему" ответишь ?
ти сам з собою домовся, шо таке та система
Без атому, вугілля, газу, мазуту ... - ніякого палива не треба, гравітація працює.
Наклепайте двигунів і будете платити тільки за транспортування і то не далеко, бо електростанцію можна побудувати коло кожного міста. Повний фперед.
с тем же самым населением
твой мальдивский соевый бизнисмен
напополам с ахметкой пилил ротердам+
бизниспатрнеры были
но не затак просто,
соевй гнал укркалбасу пенсии в бамбас ахметкиным соплеменникам забесплатно
и давал укрпенсии
ахахаха
Ахметов забрал себе всю укр электрику и не включит свет,
пока не заплатят ему по 100500 грн за 1 квт??
в 2013 цена была 30 коп 1 квт сегодня 1, 5 грн в 5 раз выше
ахахаха
ахметов закрыл шахты в павлограде??
нету угля, в укршахтах,
а только покупать в данецких-луганских??
ахахаха
жгите дальше
Разрулила в 2000-2001, разрулит и сейчас...
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