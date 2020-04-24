Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке

Население задолжало 4,7 млрд грн за потребленную электроэнергию, что усугубляет кризис на рынке электроэнергии.

Об этом заявила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, пишет Экономическая правда.



"Мы живем в самом большом кризисе за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", - сказала Буславец.



Она сообщила, что сегодня поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго", 4,7 млрд грн из которых возникли в связи с задолженностью населения. В свою очередь, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель", что делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.



Врио министра подчеркнула, что решение парламента о запрете отключать потребителей от электроснабжения за долги, было воспринято ими как возможность не платить, что негативно сказывается на работе энергопредприятий.



"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги", - отметила Буславец.



Она считает, что среди населения необходимо провести разъяснительную кампанию о необходимости своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, чтобы энергопредприятия не были вынуждены вводить веерные отключения света. "Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии", - отметила Буславец.



Как ранее заявил экс-министр ЖКХ и народный депутат Алексей Кучеренко, кризис неплатежей и коллапс отрасли спровоцировал председатель парламентского комитета по ТЭК и ЖКХ Андрей Герус.