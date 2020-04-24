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Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке

Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке

Население задолжало 4,7 млрд грн за потребленную электроэнергию, что усугубляет кризис на рынке электроэнергии.

Об этом заявила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, пишет Экономическая правда.

"Мы живем в самом большом кризисе за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", - сказала Буславец.

Она сообщила, что сегодня поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго", 4,7 млрд грн из которых возникли в связи с задолженностью населения. В свою очередь, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель", что делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.

Врио министра подчеркнула, что решение парламента о запрете отключать потребителей от электроснабжения за долги, было воспринято ими как возможность не платить, что негативно сказывается на работе энергопредприятий.

"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги", - отметила Буславец.

Она считает, что среди населения необходимо провести разъяснительную кампанию о необходимости своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, чтобы энергопредприятия не были вынуждены вводить веерные отключения света. "Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии", - отметила Буславец.

Как ранее заявил экс-министр ЖКХ и народный депутат Алексей Кучеренко, кризис неплатежей и коллапс отрасли спровоцировал председатель парламентского комитета по ТЭК и ЖКХ Андрей Герус.

Автор: 

ЖКХ (1405) задолженность (221) кризис (3071) энергетика (2567) Укрэнерго (660) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+23
И интересно, кто же это до такого кризиса энергорынок довел?
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24.04.2020 17:08 Ответить
+17
год назад кризиса не было

с тем же самым населением
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24.04.2020 17:10 Ответить
+15
Население задолжало. Хватит врать. При не оплате сразу же отключают электричество, поэтому долг 4,7 млрд грн долг олигархов как и невозвращенные кредиты банкам.
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24.04.2020 17:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
И интересно, кто же это до такого кризиса энергорынок довел?
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24.04.2020 17:08 Ответить
Странный вопрос........... А кто у нас продолжает воровать, даже после того как выборы проиграл? При этом так распоясался, что в бюджете вместо наполнения - дыра.
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24.04.2020 17:16 Ответить
Так он уже с тюрмы сбежал и продолжает воровать и барыжить на крови, страшный человек.
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24.04.2020 17:22 Ответить
Потрібно на час карантину надати фінансову допомогу кожному громадянину в розмірі 10 тис. грн на місяць, щоб погасити борги по комунальним платежам і підтримати українські ринки в період спаду споживання.
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24.04.2020 18:48 Ответить
До сих пор загадка, как он это делает всё, сидя на вилле в Испании под арестом ФБР.
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24.04.2020 19:19 Ответить
Я уже писал. Украл ключи от бюджета а у зеко манды нет ни одного слесаря замок поменять, одни клоуны.
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24.04.2020 22:17 Ответить
Как кто, Гройсман выіполнил дембельский аккорд перед уходом, ввел в Украине "энергорынок", хотя все (кроме Ахметова) криком кричали, что нельзя этого делать.
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24.04.2020 17:30 Ответить
Ну да, без рынка Бене воровать было удобнее. Причем по тройной схеме.

Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 3855
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24.04.2020 17:33 Ответить
а каким боком энергорынок к неплатежам и к поставке э/э из россии?
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24.04.2020 17:34 Ответить
Бок простой. Хотя в трех словах не объяснишь.
Цена на энергорынке формируется из 4-х тарифов. (Ох уж этот "рынок").
Первый тариф - фиксированный атомные станции и гидроэлектростанции. (около 60 коп)
Второй тариф - фиксированный "зеленая энергетика (около 12 грн)
Третий тариф - не фиксированный рынок тепловой энергии, формируется на сутки вперед(1,6-2,2 грн)
Четвертый тариф - штрафной, за перебор заявленной мощности (сколько точно не скажу, мелькала цифра что-то от 5 до 10 грн)
Каждый потребитель формирует заявку на эл энергию на сутки вперед, а производители удовлетворяют ее. Так типа формируется рынок.

В наших реалиях Ахметов начал искусственно создавать на рынке дефицит предложения, загоняя всех на штрафной тариф (тот который четвертый).
В ответ на эту игру в монополию начали покупать электроэнергию из-за поребрика, не много, 0,5-1%, чтобы гасить пиковые нагрузки и не переплачивать на четвертом тарифе.
Ахметка естественно возмутился, выпустил своего боевого пи----са Ляшко зраду разгонять.
Кроме того, он придумал в тариф тепловой энергии заложить коэффициент готовности - это типа платить ему дополнительно, за то что тепловые станции работают на разных режимах от холостого до максимальной нагрузки (для чего в принципе они и нужны). А еще Ахметов хочет в тариф заложить иныестиционную составляющую, это когда все его вложения в энергетику должно возмещать государство (ну очень "классный инвестор").
Короче там миллион хотелок, всех не перечислить.
Особо стоит "зеленая энергетика", которая ВСЕХ обдирает как липку (тоже Ахметовская).
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24.04.2020 18:00 Ответить
Вы статью читали? Каким боком запуск энергорынка к долгам населения в 4.7 млрд.грн., сформировавшийся за последние 2 месяца. Или абы пукнуть? И кто у нас формирует тарифы для бытовых потребителей? Ахметов?
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24.04.2020 18:12 Ответить
лично Ахметов этого не делает....для этого есть его шестерки в коммисиях и комитетах...
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24.04.2020 18:20 Ответить
Ахметов управляет Герусом? А может все-таки Беня? И какое отношение Ахметов имеет к тарифам населения? Он уже президент Украины?
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24.04.2020 18:23 Ответить
производитель электроэнергии не имеет отношения к цене электроэнергии--я сломал свой мозг пытаясь это понять....
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24.04.2020 18:28 Ответить
Для "украинца" из-за поребрика -- цену электроэнергии для населения у нас устанавливает совсем не производитель. Это не Раша. Ломай свой "мозг" дальше, может поймешь.
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24.04.2020 19:14 Ответить
не розказуйте казки .
В Україні державні регулятори в останню чергу думають про державу та якесь ще там населення. Вони призначаються на підстав квот по результатам виборів та працюють в інтересах тих - хто їх туди призначив. А призначив їх туди проізводітєль- по вашому.
Он Енергоатом, яка потужна компанія, а не може нікого призначити і мусила спинити атомні енергоблоки.
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24.04.2020 20:42 Ответить
Так кто у нас устанавливает тарифы для населения и кто их утверждает? И кто у нас сейчас заведует державным регулятором. И из-за кого сейчас Энергоатом останавливает уже в осени блоки на АЭС?
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24.04.2020 20:48 Ответить
встановлюють чиновники , які кооптовані у відповідні державні регулятори. Назва регулятора значення не має. Кооптуюють тих чиновників відповідні ФПГ, щоби вони захищали їх інтереси.
Хто там чим завідує зараз - це не має значення, Головне ми бачимо результат цієї системи, яка пожирає економіку та державу.
Хто винуватий? я знаю - ви скажете - Зеленський.
А я кажу - система така.
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24.04.2020 20:56 Ответить
Вы правы -- виноват Зеленский. Т.к. у него сейчас абсолютная власть в стране. Что в регуляторах, что в утверждающем их тарифы кабмине. И у него нужно спрашивать почему же у нас тарифы за последний год выросли вопреки его обещаниям. Зато как красиво обещал! Как красиво обвинял папередников! И сделал только хуже.
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24.04.2020 21:23 Ответить
Зеленский уже год при власти, минус триста миллиардов, падение экономики еще до коронавируса а вы все Порошенко обвиняете. Сами своим выбором страну в жо..у загнали а виноваты пипиредники.
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24.04.2020 22:20 Ответить
я не обвіняю, просто пробую розібратися.
У нас був отлічний вибір!
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24.04.2020 23:24 Ответить
И это задолго до карантина

Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку - Цензор.НЕТ 222
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25.04.2020 00:31 Ответить
Хто там чим завідує зараз - це не має значення, Головне ми бачимо результат цієї системи, яка пожирає економіку та державу.



Де ви, ***, беретесь, рассусоліватілі про якусь "систему", які не можуть внятно одним реченням сказати, шо значить та "система" ?
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24.04.2020 22:55 Ответить
в чьом же дєло?
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24.04.2020 23:22 Ответить
та дело в том, шо ты уже стонадцатый совковый пердун на моём жизненном пути, который постоянно рассказывает про какую-то "систему", но так и не может сформулировать, что значит эта "система".
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24.04.2020 23:38 Ответить
а ти вонючка
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24.04.2020 23:42 Ответить
я не считаю, что у тебя такая навороченная гарнитура к компу, которая передаёт запахи.

Скорее всего, если ты слышишь вонь, то она от тебя.

А про "систему" ответишь ?
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24.04.2020 23:47 Ответить
будеш нормально звертатися - будемо обговорювати.
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25.04.2020 12:31 Ответить
тут нічого обговорювати.

ти сам з собою домовся, шо таке та система
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25.04.2020 12:34 Ответить
и где вы такие беретесь....НКРЭКП по вашему цены для населения устанавливает с потолка, а не с цен энергоатома, ахметовской тепловой генарации и ахметовской же зеленки ? Цена для населения компенсируется за счет атомной дешевой энергии...Вор спасается криком-держи вора....кацап обзывает других кацапами--обычное явление
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25.04.2020 18:04 Ответить
Я ответил на конкретный заданный вопрос
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24.04.2020 20:54 Ответить
какими именно словами ?
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24.04.2020 23:39 Ответить
Ось вам дармова екологічно чиста енергія: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Без атому, вугілля, газу, мазуту ... - ніякого палива не треба, гравітація працює.

Наклепайте двигунів і будете платити тільки за транспортування і то не далеко, бо електростанцію можна побудувати коло кожного міста. Повний фперед.
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24.04.2020 19:10 Ответить
Нехай бариги -корупціонери платять зі своєї кишені, в Словакії е.е в чотири рази дешевша бєнєахметку на нари.
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24.04.2020 19:11 Ответить
год назад кризиса не было

с тем же самым населением
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24.04.2020 17:10 Ответить
А может вы еще и дату создания этого нового энергорынка назовете? Подскажу - 01.07.2019.
Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 5606
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24.04.2020 18:05 Ответить
Вы статью читали? Каким боком запуск энергорынка к долгам населения в 4.7 млрд.грн., сформировавшийся за последние 2 месяца. Или абы пукнуть? И кто у нас формирует тарифы для бытовых потребителей?
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24.04.2020 18:11 Ответить
какая связь между запуском энергорынка и тем, что Бене продают ликтричество по 3 копейки ?
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24.04.2020 18:57 Ответить
Может им график поможет понять почему?

Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 6225
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24.04.2020 17:10 Ответить
Людям так долго внушали, какой плохой Роттердам+, как наживается на них барыга, что они, в конце концов, решили не платить
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24.04.2020 17:13 Ответить
При этом перестали когда Роттердам отменили.
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24.04.2020 17:17 Ответить
узбагойся
твой мальдивский соевый бизнисмен
напополам с ахметкой пилил ротердам+

бизниспатрнеры были
но не затак просто,
соевй гнал укркалбасу пенсии в бамбас ахметкиным соплеменникам забесплатно

и давал укрпенсии

ахахаха
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24.04.2020 17:22 Ответить
Забыл методичку поменять? Или только проснулся?

Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 7735
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24.04.2020 17:28 Ответить
так большинство и выбирало Зе, чтоб не платить коммуналку, Зе ведь обещал
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24.04.2020 17:14 Ответить
4,7 лярди. Не смішіть мої воші. Утирки успішно про"бали 300 лярдів і ніхто їм питань не задає.
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24.04.2020 17:15 Ответить
Население задолжало. Хватит врать. При не оплате сразу же отключают электричество, поэтому долг 4,7 млрд грн долг олигархов как и невозвращенные кредиты банкам.
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24.04.2020 17:18 Ответить
Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынк


Ахметов забрал себе всю укр электрику и не включит свет,
пока не заплатят ему по 100500 грн за 1 квт??

в 2013 цена была 30 коп 1 квт сегодня 1, 5 грн в 5 раз выше

ахахаха

ахметов закрыл шахты в павлограде??

нету угля, в укршахтах,
а только покупать в данецких-луганских??

ахахаха



жгите дальше
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24.04.2020 17:19 Ответить
Дебильным карантином людей лишили возможности работать... За какой икс вам кто-то будет платить? Пусть земрази со своих счетов оплачивают.
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24.04.2020 17:20 Ответить
Пусть НКРЕУ поднимет тарифы для населения в угоду олигархам, народ еще быстрее побежит платить.
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24.04.2020 17:21 Ответить
Лучшим выходом из ситуации поймать Ахметова и вместе с его ублюдочными детьми и всей семьёй разорвать на куски и зарыть под забором .
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24.04.2020 17:22 Ответить
Вместе с шакалом КАЛомойским. А лучше Беню отдать штатам.
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24.04.2020 17:52 Ответить
Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 5134
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24.04.2020 17:25 Ответить
Я получаю счёт за электроэнергию такого вида, типа долг по счётчику 100 гривен(они любой счёт называют у Ахметки долгом), далее "рекомендованный платёж" 200 гривен(то есть, не потребил но лучше заплати), и прогноз на следующий месяц тоже 200гривен.Итого,к оплате 400 гривен! Это что получается, я потреби энергии на 100, а им хочется 400? Это так они считают непдатежи населения?
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24.04.2020 17:30 Ответить
И ещё, полгода не могли разобраться между платой за провод и энергию. В это время энергетики работали на шару. Кто за это заплатит?
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24.04.2020 17:35 Ответить
Те,що в Україні населення не платить за ел.енергію ніколи не повірю.Воровати на ел.енергії може тільки влада.Перестали подавати ел.енергію в Крим та Донбас,крім того продавали за кордон і тепер не хватає коштів?В Україні на данний час ізлишки ел.енергії,плюс так званна зелена енеретіка.В добавок так званний карантин скільки дав економії?Краще владу гнати,щоб не дурили народ.
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24.04.2020 17:38 Ответить
Попробуй только не заплптить. У знакомого был долг порядка 100 гр. так РЭСовцы быстренько его отключили. Я думаю, это Беня КАЛомойский не платит рыжему гудку.
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24.04.2020 17:55 Ответить
И никто не думает пересмотреть зеленый тариф. Долги накапливаются из за того, что у олигархов покупают эл- во намного дороже, чем его производит государство. Долой зеленый тариф. Награбили, вывели в офышоры, вернули деньги как инвестиции и повторно грабят под соусом зеленой энергетики. Отменить и все!
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24.04.2020 17:42 Ответить
Мы видим на глазах начался тихий развал судна Украина под руководство Зе неучей уже начали выскакивать заклепки с обшивки кризис электроэнергетический закрітие целіх областей угольной промішленности во благо попутчика Зе ахметова ,невыплаты зарплат недополучение в бюджет чиновническая саранча с огромными зарплатами жрущая бюджет в три горла и Владимир Зе хлопающий глазками и со своими тв шоу віступлениями не понимающий что делать
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24.04.2020 17:47 Ответить
Терміново скоротити в 10 разів, офіс президента, поліцію, налогову , суди, покуратуру, сап. набу і всіх інших прихлєбатєлей українського бюджету.
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24.04.2020 19:15 Ответить
Это все достижения зэзаморыша - славимо його !!!
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24.04.2020 17:50 Ответить
Вовремя Порошенко сбежал.
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24.04.2020 17:51 Ответить
Порошенко и вся его вертикаль власти оставила ЗЕленой чуме 172 лярда гр. на казначейском счета, а ЗЕбанетые за 3 месяца все просрали и образовали дыру на 50 лярдов гр. долга.. ЗЕбыдло, поздравляю вас, вы сделали это вместе.
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24.04.2020 18:00 Ответить
Эти долги накапливались не один год из-за неподъемных тарифов, и еще эти "зеленые тарифы" которые стали способом обогащения мошенников.
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24.04.2020 18:12 Ответить
Если начнут отключать электроэнергию, для народа - будет катастрофа, ибо остаться, без ТВ и интернета, когда сидишь в самоизоляции - хуже не может быть.
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24.04.2020 17:54 Ответить
новый министр сдулся....давайте нового
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24.04.2020 18:02 Ответить
Хватит выпендриваться! Зовите бабу Юлю!

Разрулила в 2000-2001, разрулит и сейчас...
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24.04.2020 18:07 Ответить
Государство могло бы перекупить долги, а потом выбивать через прокуратуру со злостных неплательщиков и простить "социально незащищенным"!
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24.04.2020 18:09 Ответить
государство отправив население на карантин ,наверное рассчитывало, что у каждого кубышка в огороде закопана....
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24.04.2020 18:17 Ответить
Ужас! Ахметка на вермішель перейшов. )))
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24.04.2020 18:09 Ответить
Что за бред? Население является как раз самым дисциплинированым плательщиком! За не уплату сроком в месяц тут же приезжает бригада РЭСа и просто отрезает провода!
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24.04.2020 18:17 Ответить
до кінця травня не приїджатимуть
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24.04.2020 18:39 Ответить
Граждане спасите ,, хулиганы зрения лишают . .
Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку - Цензор.НЕТ 8730 .
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24.04.2020 18:40 Ответить
Облэнерго скромнее жить надо.. развелось дармоедов
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24.04.2020 18:42 Ответить
Зараз нерівномірність виробітку зеленочних гешефтмахерів балансується претоками в рашку, коли відбудеться омріяна синхронізація з ЄС і відключення від москвинської ЕС, то яким макаром вирішуватиметься ця проблема? Ну так, під чуйним наглядом єврокураторів примусять батерейок напідключати, що ще вдвічі збільшить собівартість "зеленої" енергії.
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24.04.2020 18:43 Ответить
Або змінити порядок формування тарифів.
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24.04.2020 22:56 Ответить
рыжего и шайку трусите.
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24.04.2020 23:51 Ответить
Да. А в Хабаровске сейчас 23 часа. Свет потушили, спать ложатся. Когда страна была едина, то благодаря перетоку туда сюда, АЭС не мучили суточными колебаниями, себестоимость электро энергии была ниже.
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26.04.2020 16:13 Ответить
 
 