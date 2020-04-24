Полученной накануне из Китая партии медсредств хватит на 3-4 недели, - замглавы ОП Тимошенко

На днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил. Это более 360 тыс. респираторов, более 100 тыс. костюмов биозащиты, а также 800 тыс. реагентов для проведения ПЦР-тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это очень большой груз. Он был на складе в Украине, распределялся между областями, и уже в эти дни, вчера и сегодня, он разъезжается по стране, и все наши медики, прежде всего в больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19, в опорных больницах, получат эти средства защиты", - отметил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

По оценкам Тимошенко, этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели. "Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию", - отметил он.

Кроме того, Министерство здравоохранения закупает средства индивидуальной защиты.

"То есть наши врачи уже сейчас обеспечены средствами индивидуальной защиты, и я думаю, что эта ситуация будет становиться еще лучше", - заявил Тимошенко.

Тимошенко подчеркнул, что штаб по противодействию коронавирусу, Минздрав и другие структуры проводят большую работу, чтобы врачи быстрее получили все средства в своих областях и больницах.

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