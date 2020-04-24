РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12446 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
963 4

Полученной накануне из Китая партии медсредств хватит на 3-4 недели, - замглавы ОП Тимошенко

Полученной накануне из Китая партии медсредств хватит на 3-4 недели, - замглавы ОП Тимошенко

На днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил. Это более 360 тыс. респираторов, более 100 тыс. костюмов биозащиты, а также 800 тыс. реагентов для проведения ПЦР-тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это очень большой груз. Он был на складе в Украине, распределялся между областями, и уже в эти дни, вчера и сегодня, он разъезжается по стране, и все наши медики, прежде всего в больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19, в опорных больницах, получат эти средства защиты", - отметил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

По оценкам Тимошенко, этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели. "Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию", - отметил он.

Кроме того, Министерство здравоохранения закупает средства индивидуальной защиты.

"То есть наши врачи уже сейчас обеспечены средствами индивидуальной защиты, и я думаю, что эта ситуация будет становиться еще лучше", - заявил Тимошенко.

Тимошенко подчеркнул, что штаб по противодействию коронавирусу, Минздрав и другие структуры проводят большую работу, чтобы врачи быстрее получили все средства в своих областях и больницах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства отправятся в регионы, еще 400 тыс. ожидаем на следующей неделе, - ОП

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) помощь (7876) врачи (1518) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а если коробки не открывать, то и на дольше
показать весь комментарий
24.04.2020 17:07 Ответить
А с ними кончатся и Деньги.Дайте работу Украинцам .
показать весь комментарий
24.04.2020 17:08 Ответить
С китайцами нормальные страны уже начинают прерывать отношения,а наши без мыла в ..опу лезут
показать весь комментарий
24.04.2020 18:55 Ответить
хорошо и правильно.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:49 Ответить
 
 