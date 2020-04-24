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Пандемия и дефицит влаги: Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году

Пандемия и дефицит влаги: Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские аграрии в 2020 году соберут 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур против ранее прогнозируемых 65-70 млн тонн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По скорректированным прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", - отмечается в сообщении министерства.

При этом уже засеяна половина всех запланированных площадей — 7,8 млн га из прогнозируемых 15,3 млн га.

В 2019 урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составил 75 млн тонн.

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Автор: 

аграрии (270) прогноз (698) сельское хозяйство (332) урожай (210) Минэкономразвития (652)


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Топ комментарии
+13
Зеленые должны прекратить распродажу, вывоз зерновых.
Оставите страну без хлеба, видосики не помогут.
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24.04.2020 17:17 Ответить
+10
Это такой тонкий намёк от зЭбуинов на грозящий стране голод?
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24.04.2020 17:19 Ответить
+7
Еще бы пару нормальных людей в правительство, чтоб Зедебил голодомор не устроил на ровном месте.
Но откуда ж они возьмутся? Еще не все подельники Зедебила пристроены.
А ЕС - табу для безмозглых.
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24.04.2020 17:15 Ответить
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Что Бог даст все в Торбу . Не пропадем , что то меньше , что то Больше будит Хлеб и до Хлеба.
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24.04.2020 17:10 Ответить
Бог наказывает украинцев за идиотский выбор)) И урожайность будет на порядок ниже прогноза клоунов. Николаевская область - сушь, земля , как порох..
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24.04.2020 17:37 Ответить
Знакомые из Арцизского района (Одесская область) на следующей неделе будут, скорее всего, принимать решение о перепахивании озимых, так как толку от них практически ноль.
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24.04.2020 17:13 Ответить
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24.04.2020 18:09 Ответить
По области народ вообще сеять смысла не видит, т.к. поливать нечем, оросительная система на нуле, засуха стоит, лиманы цвести вот-вот начнут.
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25.04.2020 01:32 Ответить
Еще бы пару нормальных людей в правительство, чтоб Зедебил голодомор не устроил на ровном месте.
Но откуда ж они возьмутся? Еще не все подельники Зедебила пристроены.
А ЕС - табу для безмозглых.
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24.04.2020 17:15 Ответить
ну ладно дефицит влаги, а пандемия тут причем? в полях разве работать запрещают?
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24.04.2020 17:17 Ответить
По ходу, нарушена логистическая цепочка. Ну, я так это вижу. Хотя, посевы были до карантина. Да и те высыхают в земле.
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24.04.2020 17:19 Ответить
Смысл работать ? Продать невозможно. Чем карантину угрожали рынки ? И овощи, выращенные в наших теплицах , сгнили, а в АТБ редиска из Израиля.
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24.04.2020 17:23 Ответить
так ведь элеваторы работают, склады, хлеб печется, не все ж на рынках продается
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24.04.2020 17:38 Ответить
Все , что тобой перечислено - это хлеб. Но не хлебом единым. Люди кроме хлеба еще и овощи выращивают.
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24.04.2020 17:52 Ответить
Зеленые должны прекратить распродажу, вывоз зерновых.
Оставите страну без хлеба, видосики не помогут.
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24.04.2020 17:17 Ответить
дяде бене нужна валюта. Ее можно получить ещё царско-ленинским методом: продавая зерно за рубеж
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24.04.2020 17:20 Ответить
https://twitter.com/mademoiselle_87

https://twitter.com/mademoiselle_87 Vikusya*** @mademoiselle_87

https://twitter.com/mademoiselle_87 https://twitter.com/mademoiselle_87



З початком карантину в нашому містечку відкрилося три супермаркета.
Це, щоб ви розуміли, місто з населенням близько десяти тисяч осіб.
А знайомий змушений викинути понад п'ятдесят тонн капусти, тому що всі ринки зачинені на карантин.
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24.04.2020 17:22 Ответить
Это такой тонкий намёк от зЭбуинов на грозящий стране голод?
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24.04.2020 17:19 Ответить
Голод грозит всему человечеству. "Люди повсеместно должны подготовиться к "библейскому голоду", который может возникнуть после пандемии коронавируса, говорит руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. (David Bizley)".
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24.04.2020 18:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/agny262

https://mobile.twitter.com/agny262 Серостанова Анжелика @agny262

https://mobile.twitter.com/agny262 https://mobile.twitter.com/agny262



За допомоги https://teplizza.com.ua/ продавці отримали можливість продати вирощений урожай без витрат на рекламу або оренду торгових місць. Покупці - вибрати якісні продукти. Всеукраїнська платформа надає послуги онлайн-продавцям та покупцям овочів, зелені та салатів у межах країни.
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24.04.2020 17:24 Ответить
75 млн.т. запамятайте і забудьте, більше такого не буде ніколи. В АПК буде те ж що і в ГМК після великої прихватизації.
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24.04.2020 17:42 Ответить
зато в нас буде ринок землі як у всіх
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25.04.2020 03:34 Ответить
Ничего ЗЕбобики! Да здраствуеют ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ!
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24.04.2020 17:42 Ответить
Вызвать голод в Украине смог только Усатый тиран и вмазаный клоун!
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24.04.2020 17:43 Ответить
Усатому тирану, а до него картавому сифилитику активно помогали «в террор» граждане-пейсатые
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24.04.2020 17:46 Ответить
Мне нравиться когда в своих бедах дебилы обвиняют кого угодно только не себя!
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24.04.2020 17:48 Ответить
Буде менше,і то кукурудза,а не пшениця з ячменем.
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24.04.2020 17:44 Ответить
Хотя бы все зерно не вывезли , порты работают,зерно вывозят.
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24.04.2020 17:55 Ответить
запретить!
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24.04.2020 18:14 Ответить
В 19 году 75 м.т собрали 40 продали. Пр тонне на каждого осталось. Нормально. В этом году урожай планируют 60, 40 себе оставить. Опять валюты на 25% меньше заработаем.
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24.04.2020 18:06 Ответить
Нужно запретить экспорт зерновых. Нужно делать стратегические запасы. "Люди повсеместно должны подготовиться к "библейскому голоду", который может возникнуть после пандемии коронавируса, говорит руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. (David Bizley)".
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24.04.2020 18:15 Ответить
Голод може виникнути в тих бідних країнах, які переважно імпортують продовольство, експортерів це не так стосується.
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24.04.2020 18:53 Ответить
У нас могут вывезти все.
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24.04.2020 20:14 Ответить
А навіщо вивозити якщо ціни обваляться?
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24.04.2020 20:31 Ответить
ух ты какой экономист. 40% экспорта - продажи сх продукции.
бензин ты потом за песни и пляски покупать будешь?
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24.04.2020 22:08 Ответить
які запаси? Були запаси масок - зепляді їх продали щоб тепер купувати втричі дорожче.
З продукцією АПК буде те саме
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25.04.2020 03:36 Ответить
Зерна в Україні вже немає? Встигли, як і з масками? Чи як
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24.04.2020 18:46 Ответить
як добре що хоч 1 аграрний експерд в топіку
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24.04.2020 18:54 Ответить
У пшеницы тоже карантин по вирусу?
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24.04.2020 19:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B0iOEzVeJsY
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24.04.2020 19:07 Ответить
фьючерсы на пшеницу если есть, то они после этого сообщения пошли вверх. наверное в пресс-службе Минэкономики засели порохоботы, на зебанатов это не похоже.
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24.04.2020 21:01 Ответить
неврожай зернових плюс закордон вивезуть і восени хліб у нас буде золотим.
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24.04.2020 21:17 Ответить
Неврожаї у всьому світі не можуть бути.
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24.04.2020 21:50 Ответить
спочатку своє продамо а потім в америці купимо втричі дорожче?
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24.04.2020 22:47 Ответить
 
 