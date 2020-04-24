Пандемия и дефицит влаги: Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году
Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские аграрии в 2020 году соберут 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур против ранее прогнозируемых 65-70 млн тонн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.
"По скорректированным прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", - отмечается в сообщении министерства.
При этом уже засеяна половина всех запланированных площадей — 7,8 млн га из прогнозируемых 15,3 млн га.
В 2019 урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составил 75 млн тонн.
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Но откуда ж они возьмутся? Еще не все подельники Зедебила пристроены.
А ЕС - табу для безмозглых.
Оставите страну без хлеба, видосики не помогут.
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