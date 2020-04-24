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Новости Силовики
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На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что исполнительный комитет Ренийского городского совета в прошлом году заключил с аффилированным частным предприятием более двух десятков договоров на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия. Подписание соглашений происходило без обязательного соблюдения процедур государственных закупок, предусмотренных действующим законодательством.

Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалах. По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен.

На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Олевска на Житомирщине подозревается в хищении 650 тыс. грн при фиктивном ремонте дорог, - СБУ. ФОТО

На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 03

Во время обыска по местам работы и жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 04

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Автор: 

дороги (2512) Одесская область (3637) правоохранительные органы (2970) СБУ (20038) силовики (2799) хищение (679)


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Топ комментарии
+6
петина схема работает )))
но виноват Саакашвили )))
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24.04.2020 17:16 Ответить
+3
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой, сотрудник Киберполиции Денис Колесник носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен.
При этом ни в одну из деклараций он их не внёс.На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ - Цензор.НЕТ 8864
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24.04.2020 17:18 Ответить
+1
Заплатят сбушникам 2 ляма и будут оправданы.
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24.04.2020 17:26 Ответить
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петина схема работает )))
но виноват Саакашвили )))
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24.04.2020 17:16 Ответить
Совсем дурачек? Снова ПАП насрал в штанишки ЗЕбуинам?
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24.04.2020 18:43 Ответить
Прошлый год - уже ответственность зЭбила и стада за него проголосовавшего
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24.04.2020 17:18 Ответить
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой, сотрудник Киберполиции Денис Колесник носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен.
При этом ни в одну из деклараций он их не внёс.На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ - Цензор.НЕТ 8864
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24.04.2020 17:18 Ответить
Заплатят сбушникам 2 ляма и будут оправданы.
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24.04.2020 17:26 Ответить
На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТО



вся дорога стоила 5 лимонов грн,

украли 4-ре лимона

даррога пастроенааа, аткрыта по тв

ахахаха
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24.04.2020 17:28 Ответить
А чего бубочка не поменял за год? Времени не хватило?
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24.04.2020 17:45 Ответить
Да ничего им не будет, к бабке не ходи. Сейчас с коррупцией бороться очень и очень сложно т.к. Порох за 5 лет сделал все возможное чтобы укрепить коррупцию в стране, особенно это касается судов, где в креслах сидят люди коррупционеров и действуют в интересах коррупционеров и сепаров.
И попробуй судей убери, они все сейчас пожизненно назначены и любое решение в конечном итоге принимает суд.
Вспомните рассмотрение пару лет назад дела о поджоге 2 мая в Одессе, трухановский суд внаглую оправдал сепаров и рашистов, а вышестоящие суды приговор утвердили. Все схвачено.
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24.04.2020 17:58 Ответить
На Одесчине ? Такая куйня по всей Украине ! Государственные финансы - это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут.
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24.04.2020 19:52 Ответить
 
 