22 украинским морякам, освобожденным из плена РФ, предоставлен статус УБД, - Минобороны

Сегодня, 24 апреля, под руководством Государственного секретаря Министерства обороны Украины Александра Дубляны состоялось заседание комиссии по вопросам рассмотрения материалов, связанных с определением участников боевых действий и спорных вопросов зачисления в выслугу лет отдельных периодов военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Одним из многих вопросов, которые выносились к рассмотрению комиссией, было предоставление статуса участника боевых действий 22 военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые 25 ноября 2018 в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров, находясь на их борту, выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации в Керченском проливе и в дальнейшем были захваченные в плен указанными вооруженными военными формированиями.

В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины предоставлен статус участника боевых действий.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

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