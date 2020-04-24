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Новости Агрессия России против Украины Блокада Азовского моря
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22 украинским морякам, освобожденным из плена РФ, предоставлен статус УБД, - Минобороны

22 украинским морякам, освобожденным из плена РФ, предоставлен статус УБД, - Минобороны

Сегодня, 24 апреля, под руководством Государственного секретаря Министерства обороны Украины Александра Дубляны состоялось заседание комиссии по вопросам рассмотрения материалов, связанных с определением участников боевых действий и спорных вопросов зачисления в выслугу лет отдельных периодов военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Одним из многих вопросов, которые выносились к рассмотрению комиссией, было предоставление статуса участника боевых действий 22 военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые 25 ноября 2018 в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров, находясь на их борту, выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации в Керченском проливе и в дальнейшем были захваченные в плен указанными вооруженными военными формированиями.

В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины предоставлен статус участника боевых действий.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Азовское море (1605) Минобороны (9421) моряки (1079) УБД (130)


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Топ комментарии
+10
Жаль повоевать не успели.
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24.04.2020 17:45 Ответить
+9
и жаль что меня там не было...
сейчас бы имел хату, внеочередное звание, премии и УБД - и все это без единого выстрела с моей стороны...
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24.04.2020 17:59 Ответить
+7
за то что не стреляли их квартирами и внеочередными званиями наградили...
УБД дали это за то, что технику, катера , прапоры, вооружение отдали московитам в полной сохранности..
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24.04.2020 18:01 Ответить
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Жаль повоевать не успели.
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24.04.2020 17:45 Ответить
Жаль тебя в том конвое не было.
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24.04.2020 17:46 Ответить
и жаль что меня там не было...
сейчас бы имел хату, внеочередное звание, премии и УБД - и все это без единого выстрела с моей стороны...
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24.04.2020 17:59 Ответить
Еще не поздно попробовать.
Контрактная служба в ВСУ.
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24.04.2020 18:01 Ответить
такая халява раз в 100 лет бывает..., и я отслужил очень давно...
сейчас гражданский..
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24.04.2020 18:03 Ответить
Тогда не ной.
Они не ради званий, квартир и т.д. туда пошли.
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24.04.2020 18:05 Ответить
получается за этим и пошли..
раз побоялись стрелять..
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24.04.2020 18:07 Ответить
я розумію, що тобі беня (чи сабаков) накази відає. Але морякам наказував Воронченко та інструктував, як діяти в тій чи іншій ситуації. Так що чи вони побоялись, чи ні, чи так треба було - велике птання. Але не до тебе.
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24.04.2020 18:11 Ответить
Выйди на улицу, и скажи во всеуслышание, что ребята - трусы, раз не открыли огонь, что единственной их целью было получение статуса УБД.
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24.04.2020 18:17 Ответить
https://censor.net/user/88272 - кому сказать...?

если этим ребяткам-морячкам, то думаю это вполне безопасно...- промолчат, если не пьяные, а какой то воевавший сухопутный воин то да..., это и вломить может...
Хотя нет... - не вломит...., среди этих сухопутных те морячки как трусы проходят...
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24.04.2020 18:24 Ответить
++
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24.04.2020 21:06 Ответить
Это правильно.
Но плохо что с таким документом, шляется великое множество людей, которые в боевых действиях, участвовали разве что в компьютерных играх.
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24.04.2020 17:45 Ответить
УБД дискредитоване так же як і звання Героя України підрахуями та іншими богуслаєвими.
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24.04.2020 18:23 Ответить
Полностью согласен.
Но УБД это не звание, это просто статус.
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24.04.2020 18:24 Ответить
Це робиться навмисно. Щоб все було обісране і не було нічого святого.
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24.04.2020 18:35 Ответить
Вони не приймали участі в бойових діях. Так, на компенсаці, як полоненим, мають право. На УБД - ні.
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24.04.2020 17:53 Ответить
Ну - по ним стріляли, навіть поранили декого. Тобто в бойових діях вони участь приймали, хоча й пасивно.
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24.04.2020 18:17 Ответить
За те що не стріляли в окупантів? Якщо був злочинний наказ, то чому тодішній гідрант не сидить?
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24.04.2020 17:56 Ответить
за то что не стреляли их квартирами и внеочередными званиями наградили...
УБД дали это за то, что технику, катера , прапоры, вооружение отдали московитам в полной сохранности..
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24.04.2020 18:01 Ответить
Ты бы точно стрелял.
Ты бы показал паре-тройке кацапских кораблей и нескольким самолетам, что такое катер вооруженный 12,7 мм пулеметом!
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24.04.2020 18:04 Ответить
Их катера вооружены 30мм пушками вообще-то.
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24.04.2020 18:17 Ответить
Это что то принципиально меняет?
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24.04.2020 18:21 Ответить
Конечно.
Ибо огневой мощи 30мм пушки достаточно для того, чтобы поразить всех их противников в том инциденте - что корабли ФСБ, что вертолет 30мм пушкой поражаются на такой дистанции гарантировано.
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24.04.2020 18:38 Ответить
Понятно, еще один несостоявшийся герой.
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24.04.2020 18:44 Ответить
Да, стрялябы. Но на флот попасть нужен блат, также как заграницу в миротворческую, а при Потрохе темболее.
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24.04.2020 19:54 Ответить
зебіл, а що наказ перейти з українського порту Одеса в український Бердянськ по українським територіальним водам міг бути злочинним? Встановлено судом, чи хоча би прокуратурою інкриміновано в підозрі?
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24.04.2020 18:08 Ответить
Та давайте вже УБД й чотирижди відслужившому Зеленському. Гулять - так гулять!
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24.04.2020 18:06 Ответить
получается, сложить оружие, нарушить присягу и сдать территорию врагу - это теперь "участие в боевых действиях"? тогда пора уже и крымским сбушникам, перешедших на сторону врага тоже убд выдать
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24.04.2020 18:16 Ответить
Ты бы там всем показал!
Кацапы бы кровью умылись!
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24.04.2020 18:23 Ответить
А после обмена паРаша не стала государством-пиратом...
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24.04.2020 18:21 Ответить
Зачем вообще было их туда посылать?
Вспомните, до этого две баржи пропоыли там. И с каким пафосом это преподали народу. Взятие Крыма случилось!
ПороХ конечно пошёл вабанк и решил
Ладно не буду дальше писать, Сакашвили следующий президент, дай то Бог.
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24.04.2020 18:24 Ответить
Почитайте рішення "Міжнародного трибуналу", там є всі роз'яснення.
Ну якщо ви вважаєте, що Германією повинен правити Саакашвіллі, ну тоді, дай Бог
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24.04.2020 18:44 Ответить
Под шумок и жена зампотылу скорее всего теперь участник + племянники-крестники командующих и командирствующие...может кто то и квартирку хапнет
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24.04.2020 18:30 Ответить
Весёлая комиссия... Никто табельное (личное) оружие не применял. А как они вели боевые действия - консервами отстреливались? Какое УБД? А компенсация за плен - 100%, только не счёт державы, а из петюниного кармана.
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24.04.2020 18:44 Ответить
А у нас много таких " убд", и менты, сидящие в отделах кадров Донецкой и Луганской областей,и пожарные( особенно руководство областных управлений), и практически все чинуши ВГА,и другие " туристы".
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24.04.2020 18:53 Ответить
Хорошо хоть героев Украины не дали этим хиппи-пацифистам за просранные корабли.
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24.04.2020 19:03 Ответить
Прикольно... Чуваки сдались врагу без боя, сдали оружие, боеприпася, технику... - в результате получили нашару квартиры и статус УБД !?
Это что за фигня такая !?
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24.04.2020 21:03 Ответить
Сьогодні - морякам, завтра - прокурорам, післязавтра - працівникам охвісу презедента.
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25.04.2020 08:15 Ответить
 
 