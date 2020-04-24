Минюст подтвердил информацию о COVID-19 у двоих бывших заключенных одесского СИЗО

В Министерстве юстиции подтвердили, что получили от Украинского бюро Интерпола информацию о том, что двое граждан, которые до экстрадиции из Украины в Молдову, содержались под стражей в Одесском СИЗО, больны коронавирусом. В тоже время в ведомстве уверяют, что на момент пребывания в СИЗО, у них такое заболевание не было обнаружено.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила замминистра Елена Высоцкая.

"23 апреля от Интерпола поступило сообщение о заболевании COVID-19 у двоих граждан Республики Молдова, которые были экстрадированы из государственного учреждения "Одесский следственный изолятор". Перед экстрадицией они прошли медицинский осмотр, который не выявил признаков острых респираторных или любых других заболеваний. Сейчас мы начали проведение противоэпидемических мероприятий в Одесском СИЗО, согласно Протоколу", - пояснила она.

Отвечая на вопрос, когда будет проведено тестирование сотрудников СИЗО и тех, кто находился в одних камерах с арестованными гражданами Молдовы, Высоцкая сказала, что это произойдет, как только украинские медики получат документальное подтверждение по проведенным их коллегами из Молдовы тестам.

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Как рассказали Цензор.НЕТ в Офисе генпрокурора, прокуратура Одесской области оперативно отреагировала на эту ситуацию. Начальнику Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний направлено требование по обеспечению надлежащего санитарного состояния для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также недопущения и предупреждения массовых беспорядков в следственном изоляторе.

Администрация учреждения установила круг лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией заключенными. Среди них — 34 работника учреждения, 9 бойцов военизированного формирования "Циклон-Юг" Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, 15 заключенных.

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Уже осуществлен медицинский осмотр данных лиц, установлено наблюдение за их состоянием здоровья в динамике, обеспечен ежедневный температурный скрининг, а также кварцевание и дезинфекция помещений, в которых находились больные и контактировавшие с ними лица. Кроме того, приостановлены все режимные мероприятия, связанные с перемещением заключенных.

Учитывая ситуацию с резким распространением особо опасной инфекции, Офис Генерального прокурора требует от руководителей региональных прокуратур повысить эффективность надзора за соблюдением прав на медицинское обслуживание всех лиц, находящихся в местах несвободы. В частности, должны быть учтены рекомендации Подкомитета ООН по предупреждению пыток в части уменьшения рисков для здоровья, вызванных коронавирусом, как для заключенных, так и персонала.

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Напомним, вчера стало известно, что у двоих мужчин, которые 21 апреля были экстрадированы из Украины в Молдову, подтвержден коронавирус. До экстрадиции они содержались в Одесском СИЗО.