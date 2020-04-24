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Новости Расследование преступлений на Майдане
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В деле об организации умышленных убийств во время Революции Достоинства проведены 4 следственных эксперимента, - ГБР. ФОТО

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований провели 4 следственных эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста под время Революции Достоинства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В деле об организации умышленных убийств во время Революции Достоинства проведены 4 следственных эксперимента, - ГБР 01

Следователи ГБР провели 4 эксперименты на улицах Институтской и Майдане Незалежности в Киеве, два из которых проведены совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора.

Следственные эксперименты проводились для уточнения сведений об обстоятельствах убийств протестующих, причинения им телесных повреждений и совершения покушений на умышленные убийства со стороны правоохранителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 г., - ГБР

Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается.

Автор: 

Киев (25673) преступления против Майдана (293) ГБР (3047)


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Хотят доказать злонамеренный умысел?
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24.04.2020 19:00 Ответить
Основательно работают.без спешки.без ложного энтузиазма.пока собирают данные для следующих поколений,возможно закроющих это дело.
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24.04.2020 19:46 Ответить
В деле об организации умышленных убийств во время Революции Достоинства проведены 4 следственных эксперимента, - ГБР. ФОТО



какие исперименты

рашатудей показывала 2 часа в прямом эфире в ютубе
реки крови,

а оные за 4 провели 4 исперимента -
1 исперимент в 1,5 года

укр гбр - лутшее в эвропе в крутых носках за 500 грн штука

ахахаха
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24.04.2020 20:23 Ответить
При этом генпрокуроре могу себе представить, что список жертв и подозреваемых вдруг резко увеличился
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24.04.2020 20:32 Ответить
 
 