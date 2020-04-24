В деле об организации умышленных убийств во время Революции Достоинства проведены 4 следственных эксперимента, - ГБР. ФОТО

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований провели 4 следственных эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста под время Революции Достоинства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи ГБР провели 4 эксперименты на улицах Институтской и Майдане Незалежности в Киеве, два из которых проведены совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора.

Следственные эксперименты проводились для уточнения сведений об обстоятельствах убийств протестующих, причинения им телесных повреждений и совершения покушений на умышленные убийства со стороны правоохранителей.

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Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается.