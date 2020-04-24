С начала суток 24 апреля враг 6 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов, - штаб ООС

24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщли в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял наши позиции.

Неподалеку Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по нашим подразделениям 23 мины, а у Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Старогнатовки противник вел огонь из стрелкового оружия.

Применяя дежурные огневые средства, украинские защитники открыли огонь по позициям захватчиков. Благодаря отваге и решительности наших военнослужащих враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.

Так по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а защитников населенного пункта Хутор Вильный враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82-мм минометов по защитникам Новоалександровки, использовав 30 мин.

Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Коварные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков".