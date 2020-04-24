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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 24 апреля враг 6 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов, - штаб ООС

С начала суток 24 апреля враг 6 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов, - штаб ООС

24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщли в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял наши позиции.

Неподалеку Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по нашим подразделениям 23 мины, а у Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Старогнатовки противник вел огонь из стрелкового оружия.

Применяя дежурные огневые средства, украинские защитники открыли огонь по позициям захватчиков. Благодаря отваге и решительности наших военнослужащих враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.

Так по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а защитников населенного пункта Хутор Вильный враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82-мм минометов по защитникам Новоалександровки, использовав 30 мин.

Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Коварные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков".

Автор: 

обстрел (27820) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Мрази путинские. А сколько ваты в Украине поддерживают Путлера, уроды...
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24.04.2020 18:28 Ответить
+6
это больше чем ужасно. Война идет, герои гибнут или получают ранения, но здесь идут так просто для статистики. Этот гастролер и оратор на голубом экране имеют вес больше, чем те кто их защищает. О них надо писать и о них надо не забывать.
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24.04.2020 19:10 Ответить
+6
Найшвидшого одужання!
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24.04.2020 19:11 Ответить
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Мрази путинские. А сколько ваты в Украине поддерживают Путлера, уроды...
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24.04.2020 18:28 Ответить
Ти теж підтримуєш. Бо не знаєш, не треба використовувати мову окупанта
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25.04.2020 04:41 Ответить
***
Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!

Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

Автор: Олег Федоров
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24.04.2020 18:57 Ответить
На стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением Путина,Шойгу и Сталина. РПЦ это объясняет "традицией". Цирк какой-то. Хохлы в центре Киева в Лавре собирают деньги на мозаики Путину и министру обороны оккупантов Шойге. .
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24.04.2020 19:00 Ответить
это больше чем ужасно. Война идет, герои гибнут или получают ранения, но здесь идут так просто для статистики. Этот гастролер и оратор на голубом экране имеют вес больше, чем те кто их защищает. О них надо писать и о них надо не забывать.
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24.04.2020 19:10 Ответить
Найшвидшого одужання!
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24.04.2020 19:11 Ответить
Від початку доби 24 квітня ворог 6 разів порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8967
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24.04.2020 19:30 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! ссмерть расіянським окупантам та путін-*****!!!! Воїни України,нищить рогатих жерстко,без болю та жалю!!! Слава Україні!!!
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24.04.2020 21:20 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
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25.04.2020 08:44 Ответить
 
 