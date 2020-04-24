Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская

Украинские прокуроры формально считают, что Михеил Саакашвили находится в Нидерландах. Они отправили туда запрос с просьбой допросить его по делу об акциях под Радой в 2017 году и о деньгах, которые он, по версии следствия, получал за них от Курченко.

Об этом написала в Фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что дело против Саакашвили было возбуждено еще в 2017 году. Тогда Саакашвили организовывал около Верховной Рады акции протеста.

"Неожиданно во всем этом появился бежавший в Россию соратник Януковича Сергей Курченко. По версии Генеральной прокуратуры, Курченко и Дынник, вступив в сговор с ФСБ (которая хотела руководить политическими процессами в Украине), давали деньги на акции Михеилу Саакашвили и его подельнику Северину Донгадзе. Одна из прорабатываемых целей - физически захватить здание Верховной Рады. В идеале, Саакашвили должен был стать президентом Украины", — написала Ромалийская.

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Донгадзе признал вину и был осужден. Показание на Саакашвили дали, кроме него, еще двое свидетелей. Задокументированы факты передачи денег, экспертиза подтвердила подлинность телефонного разговора Курченко и Саакашвили, пишет журналистка.

Но дело во времена генпрокурора Рябошапки передали из ГПУ в прокуратуру Киева, а потом и вовсе заморозили.

"Знаете, каким образом это сделали? Очень смешным. Официально дело приостановлено потому, что украинские прокуроры формально считают, что Саакашвили находится в Нидерландах. Отправили туда запрос с просьбой допросить Михаила Николозовича. А Нидерланды - не отвечают. Все", - написала Ромалийская.

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