Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська

Несмотря на решение Киевского апелляционного суда, который подтвердил решение судов предыдущих инстанций по делу о депозитах компаний семьи Суркисов в ПриватБанке, возвращение этих денег Суркисам невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью "Радио НВ".

"Если отбросить всю эту "юридистику", нет, ничего не изменилось. Средства оффшорным компаниям, которые связывают с Суркисами в медиа, Приватбанк сейчас не вернет. Это невозможно. И собственно, этого постановление не требует", - сообщил министр юстиции.

Он также отметил, что даже в случае принятия "антиКоломойского" закона, существует 1% вероятность того, что суд сможет принять решение о возвращении ПриватБанка прежним владельцам.

15 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменений решение судов предыдущих инстанций и обязать Приватбанк выплатить более 250 млн долларов по депозитным договорам семье Суркисов".

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