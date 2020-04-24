РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10668 посетителей онлайн
Новости
19 442 86

Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська

Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська

Несмотря на решение Киевского апелляционного суда, который подтвердил решение судов предыдущих инстанций по делу о депозитах компаний семьи Суркисов в ПриватБанке, возвращение этих денег Суркисам невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью "Радио НВ".

"Если отбросить всю эту "юридистику", нет, ничего не изменилось. Средства оффшорным компаниям, которые связывают с Суркисами в медиа, Приватбанк сейчас не вернет. Это невозможно. И собственно, этого постановление не требует", - сообщил министр юстиции.

Он также отметил, что даже в случае принятия "антиКоломойского" закона, существует 1% вероятность того, что суд сможет принять решение о возвращении ПриватБанка прежним владельцам.

15 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменений решение судов предыдущих инстанций и обязать Приватбанк выплатить более 250 млн долларов по депозитным договорам семье Суркисов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська. ВИДЕО

Автор: 

банки (1937) Суркис (338) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
суркисы и каломойши - пускай идут лесом. приват банк этим тварям ничего не должен.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:52 Ответить
+15
Правильно. Как сказал Беня - долги отдают только трусы.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:53 Ответить
+15
Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська - Цензор.НЕТ 6009

...
показать весь комментарий
24.04.2020 19:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от фамилию бог дал, лупили в школе небось
показать весь комментарий
24.04.2020 18:52 Ответить
нет , только молюсили в школьном туалете
показать весь комментарий
24.04.2020 19:03 Ответить
Мне интересно, почему решения украинских судов не исполняется и это не только по Приватбанку. Масса судебных решений не исполняются совершенно безнаказанно и нагло, а министр юстиции на этот счет помалкивает и ковыряется в носу. То есть при любой власти ничего не меняется и на решения украинских судов многие просто плюют. Зеленая власть ничего не меняет и не разбирается в этом беспределе.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:54 Ответить
Потому что украинские судьі єто и есть главньіе беспредельщики
показать весь комментарий
24.04.2020 22:06 Ответить
Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська - Цензор.НЕТ 9809
показать весь комментарий
24.04.2020 22:21 Ответить
добре, що не висилають до Сибіру.
показать весь комментарий
25.04.2020 06:03 Ответить
суркисы и каломойши - пускай идут лесом. приват банк этим тварям ничего не должен.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:52 Ответить
суркисы и из-под стола достанут. Так что аккуратней с выражениями. Проще было бы не отказываться от юристов привата и выиграть апелляцию.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:53 Ответить
и кого они уже из под стола достали?
а то все щас так прям испугались шо капец
показать весь комментарий
25.04.2020 13:39 Ответить
А 7 миллиардов будет?
показать весь комментарий
24.04.2020 18:53 Ответить
Правильно. Как сказал Беня - долги отдают только трусы.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:53 Ответить
Да никто не будет выполнять решение судов,кто они такие, всё правильно.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:54 Ответить
На решение судов нас-рать!
Решение судов исполняют только Лохи?
показать весь комментарий
24.04.2020 18:55 Ответить
инновация в судебной реформе от СОРОСЕНКА идиота-малюськи хахаха но блеать не смешно ни х.у.я ...

вместо реформирования судебной системы, создания институции выборных судей как в США этот идиот задумал разрушить систему исполнения судебных решений ???

что ни час то новость АГОНЬ !!!

курс соросят на полный демонтаж государственных институций очевиден ... вопрос один когда блеать на Майдан ?
показать весь комментарий
24.04.2020 18:55 Ответить
ПРивет махнарылый!
Птицу видно по помёту, а махнарылого, по упоминанию слов "СНГ" и "соросята".
показать весь комментарий
24.04.2020 20:04 Ответить
Бессмісленній путаній набор противочащих ранее написанному.
И отчего наполовину маланцы так кричат про маланцев?
Тайна сия велика есть....
показать весь комментарий
25.04.2020 14:46 Ответить
маланцы и марамойцы это и есть наполовину. а то шо вы написали - это уже получается на четверть
показать весь комментарий
26.04.2020 10:21 Ответить
мордва, ты чего нервничаешь так, что аж с бутылки сполз??? ггг
показать весь комментарий
24.04.2020 20:06 Ответить
і те каже цілий міністр юстиції, кого вони туди набрали, міністр юстиції заявляє, що не будуть виконувати рішення суду. суть не в тому законне воно чи ні, і те що Суркіси мудаки, не відміняє обов'язку виконувати рішення суду. це триндець.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:20 Ответить
Справедливий суд їх би судив.
показать весь комментарий
25.04.2020 06:08 Ответить
щоб їх судити, треба обвинувачення офіційно висунути, а тут був спір про гроші, а не в чому супкіси винні. будуть звинувачувати, будуть судити, а справедливість поняття суб'єктивне.
показать весь комментарий
25.04.2020 08:55 Ответить
- Спи абрам. Пусть теперь он ворочается.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:57 Ответить
Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська - Цензор.НЕТ 6009

...
показать весь комментарий
24.04.2020 19:00 Ответить
А то! Что Овощ указывал через Портнягу и Лавриновича, или профурсетку Лукаш то эти "суды" и делали. А потом по их приговорам ЕСПЧ принимал решения, чтоб Украина рассчитывалась за незаконные приговоры зв бюджетные (народны) средства.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:25 Ответить
шо ви там про "інвесторів" та їхніх "нянь" казали ?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:01 Ответить
Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська - Цензор.НЕТ 4291
показать весь комментарий
24.04.2020 19:01 Ответить
"Если отбросить всю эту "юридистику"...", - сообщил министр юстиции.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:03 Ответить
Несмотря на решение Киевского апелляционного суда...!!!!! Сегодня распустить на хрен все суды! А зачем они, если "Несмотря"?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:07 Ответить
Достаточно платежек за электричество папе ДНР Ахметову. А тут еще и братья Суркисы. Все крестные папики как сидели в 90-х, так и сейчас себя нормально чухают.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:12 Ответить
І це сказав міністр ЮСТИЦІЇ!!!!! Я не про справедливість/несправедливість. Не може таке казати цілий міністр. Хто в цій країні буде після його слів виконувати рішення суду? P.s. ""Если отбросить всю эту "юридистику",Источник: https://censor.net/n3191414" - сказав міністр юстиції. Це якийсь....
показать весь комментарий
24.04.2020 19:28 Ответить
можна подумати "до" сильно рвались виконувати
показать весь комментарий
24.04.2020 19:32 Ответить
то і не потрібно розпочинати???? тобто міністр юстиції може казати нафіг той суд, бо так може казали "папередніки"?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:36 Ответить
1. міністр юстиції - це якийсь духовний гуру?
2. не переживайте за родину цуркісів - голодувати не будуть
показать весь комментарий
24.04.2020 19:42 Ответить
1. Так ,в сфері юриспруденції, Міністр юстиції це гуру в нормальній державі. В державі де закон не просто слово... 2. Ща раз. Про справедливість чи несправедливість рішення, я нічого не говорив. Про сторони процесу також. В нормальній державі мають виконуватися будь - яке рішення суду. На то він і суд. А тут людина, яка, можна сказати, очолює правову систему говорить про неприпустимість виконувати рішення, яке винесене від імені України. P.s. Я дуже негативно ставлюсь до діяльності братів Суркісів.
https://censor.net/comments/locate/3191414/019214fa-ef65-71a8-8d10-************
показать весь комментарий
24.04.2020 19:53 Ответить
Слушай, пдрс Швец, ты хоть знаешь, что значит слово юстиция на латыни? Нет? Так иди тогда на Х. Где ты видел справедливость в украинских "судах". Судья обязан судить по праву, по закону и по СПРАВЕДЛИВОСТИ согласно внутреннему убеждению судьи. Так тебе, йолопу, стоит объяснять какое внутреннее убеждение у "наших" судейских негодяев?
показать весь комментарий
24.04.2020 22:31 Ответить
Пане міністр, перелогінтесь. Чи його представник?)))
показать весь комментарий
24.04.2020 22:49 Ответить
"В нормальній державі мають виконуватися будь - яке рішення суду. На то він і суд."

Йолопе, а чи може називатись нормальною країною Україна, якщо державою не менше 20 років правлять олігархи через свою обслугу-політиканів, які по визначенню гребуть все під себе. Чи може в такій державі існувати справедливий суд? От дай сам собі відповідь на ці питання. А потім розводь демагогію. Підолігархічні "суди" дають моральне право громадянам плювати на такі "суди" і їхніх недолугих захисників типу тебе.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:39 Ответить
а причому тут суркіси, завтра, якщо відкинути ту всю юридистику, у тебе заберуть житло і інше майно, і не зважаючи на рішення суду, тобі його ніхто не поверне, бо то все юридистика на яку не треба зважати.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:23 Ответить
це паралельні речі, а подібні хибні узагальнення чи конкретизації типові для фейсбучного резонерства, малоцікаво
показать весь комментарий
24.04.2020 20:37 Ответить
якшо тобі це малоцікаво, то коли зачепить тебе, всім буде насрати.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:11 Ответить
Такие заявления инвесторы не пропускают
показать весь комментарий
24.04.2020 19:31 Ответить
Так я и не понял,а шо теперь всем так можна?От разве этот"министр юстиции"после таких заяалений не кретин?Он знания в Ютубе,по видосиках получил,а должность у д'ермака купил?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:39 Ответить
Тільки за вред Дінімо Київу, суркисам крім дулі нічого не давати.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:46 Ответить
Не хватает закона о том, что если в будущем в ЕСПЧ или в другом европейском суде выяснится, что решение нашего суда признают не правосудным, то эти судьи отвечают своей свободой и имуществом.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:47 Ответить
ти не був би таким упевненим, бо шмакркля зелена пошле ще вибачатись перед коломойшею.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:50 Ответить
ти не був би таким упевненим, бо шмакркля зелена пошле ще вибачатись перед коломойшею.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:51 Ответить
інвестори, ласкаво просимо до України. Рішення судів не мають значення.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:58 Ответить
Ну так не зря же это прописали в так называемом антиколомойском законе
показать весь комментарий
25.04.2020 08:06 Ответить
то взагалі повний юридичний абсурд.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:29 Ответить
Ему не трындеть нужно, а придумать как законно не выполнять!
показать весь комментарий
24.04.2020 20:05 Ответить
самое презрительное отношение к законам у юристов, уж они-то знают цену всему этому "правосудию".
показать весь комментарий
24.04.2020 20:07 Ответить
Аааа..... Маты-маты !!!

только отдышался от днищенского дна от Арахамии об открытом оскорблении одного из последних дружественных государств, а тут сегодня же зеленый министр отличился

Министр ЮСТИЦИИ что-то ляпает о неисполнении судебных решений, которые эти суды в его подчинении. У министра юстиции - ЮРИДИСТИКА, пляяять!

Это даже не 90-е, не Африка и даже не феодализм - это вообще отсутствие функционирования государства как такового... Сомали какое-то, только еще с автоматами не ходят
показать весь комментарий
24.04.2020 20:08 Ответить
на самом деле автоматы тоннами по всей стране уже в схронах зарыты.....
показать весь комментарий
24.04.2020 20:28 Ответить
Сигнал для инвесторов- хрен вы получите назад свои денежки, несмотря на решение суда! Позир!!!
показать весь комментарий
24.04.2020 20:28 Ответить
это суркисята у тебя "инвесторы"? которые вместе с беней через приват мыли бабло на офшоры?
показать весь комментарий
26.04.2020 10:24 Ответить
решение суда в єтой стране ничто, тут что кто захотел то и творит
показать весь комментарий
24.04.2020 20:32 Ответить
Хрен мы ложили на решение судов! - это конечно сильно. Особенно от министра юстиции.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:47 Ответить
Под предлогом реформы судебной системы скоро приймут закон который не признат решения украинских судов
показать весь комментарий
24.04.2020 21:03 Ответить
Чого придовбались до Малюськи? Правильно він сказав - суркіси пішли накуй. Давно так пора. Понаприймали дибільних законів під всяких моральних уродів. Про державу треба дбати а не про козлоту ненажерливу.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:23 Ответить
Зазеркалье какое-то... а не страна..
показать весь комментарий
24.04.2020 21:42 Ответить
Ну правильно. Если суды продажные, то что ещё делать.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:44 Ответить
Сколько болеющих за кошелёк Суркисов набежало.
Да, пусть олигархи дальше богатеют, государство разоряется - зато всё согласно решению карманного суда.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:46 Ответить
ЖИДЫ БЕНЯ И СУРКИСЫ провели классическое КИДАЛОВО - одни внесли по безналу бабки, другой бабки обналичил и вернул, а то, что вытянут у Украины (т.е. из нашего с Вами кармана) ПО-БРАТСКИ т.е. честно ПО-ЖИДОВСКИ поделят.

НЕУЖЕЛИ, тут есть хоть один ИДИОТ, который верит, что такие МАХРОВЫЕ БАРЫГИ СУРКИСЫ вот так просто взяли СВОИ КРОВНЫЕ 250 млн. баксов и внесли в БЕНИН БАНК-БАНКРОТ.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:03 Ответить
Как раз вопрос в источнике. И в подкупе судей.
показать весь комментарий
26.04.2020 10:25 Ответить
Господа защитники украинских подолигархичных "судов"!
Вы хоть знаете, что значит слово юстиция на латыни? Нет? Так идите тогда на Х. Где вы видели справедливость в украинских "судах". Судья обязан судить по праву, по закону и по СПРАВЕДЛИВОСТИ согласно внутреннему убеждению судьи. Так вам, йолопам, стоит объяснять какое внутреннее убеждение у "наших" судейских негодяев? Или отбросите лицемерие и сам скажете?

Вы говорите: "В нормальній державі мають виконуватися будь - яке рішення суду. На то він і суд."
 Йолопи, а чи може називатись нормальною країною Україна, якщо державою не менше 20 років правлять олігархи через свою обслугу-політиканів, які по визначенню гребуть все під себе. Чи може в такій державі існувати справедливий суд? От дайте самі собі відповідь на ці питання. А потім розводьте демагогію. Підолігархічні "суди" дають моральне право громадянам плювати на такі "суди" і на їхніх недолугих захисників типу тебе.


показать весь комментарий
24.04.2020 22:46 Ответить
Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська - Цензор.НЕТ 5594
показать весь комментарий
24.04.2020 22:47 Ответить
Собираете аплодисменты? )
показать весь комментарий
24.04.2020 23:41 Ответить
всё верно.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:36 Ответить
Никогда не давай денег тому, кому не сможешь набить морду !
показать весь комментарий
25.04.2020 00:12 Ответить
А шо у нас там за невыполнение решений суда?
показать весь комментарий
25.04.2020 00:18 Ответить
Говоря о решениях суда всегда вспоминай судью Киреева, который Тимошенко присудил несколько лет. А также поинтересуйся где он с тех пор бегает.
показать весь комментарий
26.04.2020 10:27 Ответить
Суд Лондона признал Суркисов соучасниками, там с правосудием всё нормально, нужно выгимать голову с жоповизора и требовать подписать Римский Устав - признание верховенства права международных судов, иначе мы и наши дети будут рабами Коломойш и Суркисов и их обосцаных судей. Хотя кому я говорю, мудрый нарід в среднем это нищий жлоб водитель такси на ланосе и его жена домохозяйка с золотыми зубами, они сами всё знают лучше нас, особенно в день выборов.
показать весь комментарий
25.04.2020 00:29 Ответить
Вероятнее заморозят все бабло суркисят по миру, как заморозили всё бенино бабло. Лондонский суд это тебе не Печерский с вовками
показать весь комментарий
26.04.2020 10:28 Ответить
А зачем ему Приватбанк? Бабки из него он вывел, НБУ провело рефинансирование, теперь Приват вернул кредитору (государству) деньги за счет вкладчиков банка. Схема сработала на ура. Деньги исчезли, их никто назад не требует
показать весь комментарий
25.04.2020 01:31 Ответить
а как же эта история с футбольными фанатами, которые замочили украинского судью? неужели все судьи забыли? а ведь это почти по Микки Спиллейну. судью замочили за беспредел, виновные найдёны, виновные отпущены. И теперь вывод: в случае начала новой революции, большинство попрёт вовсе не на Майдан, а в Кончу-Заспу, Козин, Плюты, Жовтень вобщем все поняли. Адреса не нужны - чем круче хатынка - тем более целевой объект)
показать весь комментарий
25.04.2020 23:34 Ответить
 
 