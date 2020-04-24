РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости
8 495 77

Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов

Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов

Фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание временной следственной комиссии парламента, которая будет исследовать заявления бывшего министра финансов Уманского относительно вопиющих фактов многомиллиардной коррупции в правительстве Зеленского.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов сказал во время выступления с трибуны парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Зеленский очень много говорит о нулевой толерантности к коррупции. Но страна не может понять - это нулевая по Фаренгейту или по Цельсию? Мы все помним его фразу "как нарушу закон, сразу уйду". Возникает вопрос, где же была эта нулевая толерантность, когда был то ли официальный или неофициальный, или полуофициальный визит в Оман, где сначала жена платила, после того Оман оказывал и вообще запутали всю страну. Может расскажете, что произошло в Омане? Где была эта так называемая нулевая толерантность, когда люди Зеленского в Раде "крышевали" в Кривом Роге криминал и милицию. Где была эта толерантность, когда перед эпидемией коронавируса распродали все маски, а после того бросили страну на произвол судьбы перед эпидемией?" - сказал Герасимов.

Он отметил, что фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов

"Все помнят скандал о продаже должностей, и сегодня есть все попытки этот скандал закрыть тихонько, забыть о нулевой толерантности к коррупции и похоронить это дело. И вот сегодня мы создаем ВСК, которая будет заниматься вопиющими вещами - заявлением министра финансов правительства Зеленского о том, что с каждого месяца крадется, и он имел в виду только 2020 года, 10 млрд грн на таможне и в налоговой. То есть уже в то время, когда не хватает на врачей, не хватает на подъем экономики 30 млрд грн, по информации Уманского, было украдено.

Именно поэтому "Европейская Солидарность" будет поддерживать это постановление. Спасибо коллегам, которые поддерживают эту инициативу. А в том, что касается Зеленского, - думаю, что такой же подход будет и относительно продажи должностей, и по распродаже масок", - отметил Герасимов.

Также читайте: Когда Зеленский жалуется на 16 тыс. поправок к банковскому закону - он жалуется на самого себя, потому что закон блокируют его же депутаты, - Герасимов

Автор: 

ВР (29285) Уманский Игорь (139) Герасимов Артур (313) Европейская Солидарность (1060)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Вся зелень не смогла на Порошенко ничего накопать.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:14 Ответить
+24
Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7711
показать весь комментарий
24.04.2020 19:23 Ответить
+23
порошенко уходил с ростом ввп +4,5%, бездефицитным бюджетом и золотовалютными запасами 20 лярдов зелени. а бубочка все это не только просрал за год, но и долгов понаделывал на 300 млрд. грн
показать весь комментарий
24.04.2020 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы в правительстве Потрошенки вначале расследуйте. Чтобы подтвердить непредвзятость своих намерений.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:11 Ответить
можна починати з крадчука з піньчуком ... та чучморилими і до останнього збіговиська ...не промахнетесь 9 з десяти
показать весь комментарий
24.04.2020 19:13 Ответить
бубочку надо на кол..... дОлой жжжжв.. бей жжжв..
показать весь комментарий
24.04.2020 19:42 Ответить
Вся зелень не смогла на Порошенко ничего накопать.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:14 Ответить
Так и на этих не накопают. Подписи свои в темных делишках никто из них не ставит.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:20 Ответить
мой сын раньше именно так и говорил как зебики, сейчас я спрашиваю за сегодня, а не за вчера. Увы, воруют при Зе, а вот при Пете доказать еще надо-его позиция после года зеболота.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:20 Ответить
та ну на ...хто "копать" буде ...дольщики крадіжки укранської землі ?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:57 Ответить
порошенко уходил с ростом ввп +4,5%, бездефицитным бюджетом и золотовалютными запасами 20 лярдов зелени. а бубочка все это не только просрал за год, но и долгов понаделывал на 300 млрд. грн
показать весь комментарий
24.04.2020 19:14 Ответить
Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7711
показать весь комментарий
24.04.2020 19:23 Ответить
а рост то в чому був , в роттердамських тарифах так ці вже в стелю головою вперлися тариф "на собаку" придумали ...
показать весь комментарий
24.04.2020 19:59 Ответить
Ротердам то был для Коломойского если ты не покупал у Коломойского феросплавы то Ротердам тебя не касался!
показать весь комментарий
24.04.2020 20:12 Ответить
роттердам то був для ахметова з педрою у долі ...а платив ти (якщо звісно в Україні живеш) ...
показать весь комментарий
24.04.2020 20:25 Ответить
Рік минув - ЗЕкоманда підтвердила ( презумція невинуватості, мо чули?)
показать весь комментарий
24.04.2020 19:15 Ответить
В смысле? Лишила ворье депутатской неприкосновенности и открыла по барыге уголовные дела? Так лучше бы действовала по пециной "презумції": мешок на голову-самолет-за бугор. Без суда и следствия.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:16 Ответить
***** не можна МВФ за його горою стане ...трахш не дадуть ...вони своїх злодіїв оберігають
показать весь комментарий
24.04.2020 19:15 Ответить
Тоесть попрошайка бубочка - злодей?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:37 Ответить
Ооо, зебилоидное мясо кинули прикрывать зеочко
показать весь комментарий
24.04.2020 19:16 Ответить
А может начнём с самого начала? Шо падла зелёная делала в мокше в 14? Почему деньги привата у ГлавЗебила на счетах в оффшоре?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:36 Ответить
Рябошапка у поміч!
показать весь комментарий
24.04.2020 19:11 Ответить
крадій до крадія по крадене ...якось так ...там на більшості депутан немає де клеймо ставити ...
показать весь комментарий
24.04.2020 19:12 Ответить
усі Х*виє? якось так?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:38 Ответить
открываем бюджет 2020 и там видим чудо - бубочка со своей командой так усердно работал, что за год своего правления ограбил украинцев аж на 300 миллиардов! поэтому зеленского на нары.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:12 Ответить
Артурчик, ты можешь только зловонную субстанцию создать...
показать весь комментарий
24.04.2020 19:13 Ответить
Там не только по таможне, или налоговой. Основное - оп и ермак + окружение. Вот туда особое внимание.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:14 Ответить
во загнул, Зе знает о толрантности только со стороны гей парадов,а вот то ,что
у нас есть толерантное отношение, на самом деле, но у нас толерантное отношение не к тому, о чем обычно говорят; у нас толерантное отношение к клептомании, к тому, что люди, находящиеся во власти, оказавшиеся во власти, вдруг ни с того ни с сего получают право на хищение государственных средств, государственного имущества.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:17 Ответить
А кто инициатор?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:17 Ответить
Можно в ТСК даже твоего друга безлера включить. Или он сейчас занят поджогом лесов?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:19 Ответить
Интересная формулировка.исследовать не!факт коррупции ,а заявления!о коррупции.видимо заявления написаны столь витиевато,возможно на санкстрите или вообще..петроглифами.коль достойны исследования такими серьезными людьми.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:24 Ответить
Он отметил, что фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.Источник: https://censor.net/n3191418
показать весь комментарий
24.04.2020 19:34 Ответить
Тут не исследовать.тут сажать надо.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:25 Ответить
Вспоминая классиков.а судьи кто?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:36 Ответить
ГЕРАСИМОВ!!!!ТЫ ЗАЙМИСЬ СВОЕЙ И ПОРОШЕНКО КОРУПЦИЕЙ!!!!!!! ВЫ ВОРЮГИ И НЕГОДЯИ,ВАС ПЕРВЫХ НАДО НА НАРЫ!!!!!!
показать весь комментарий
24.04.2020 19:37 Ответить
Только после того, как бубочка в бюджет бабло вернёт
показать весь комментарий
24.04.2020 19:40 Ответить
И за Приват тоже!
показать весь комментарий
24.04.2020 20:10 Ответить
Согласен, после того, как бубочка в бюджет бабло вернёт выведенное из Привата на свои оффшоры
показать весь комментарий
24.04.2020 20:14 Ответить
Нонна, не истерите, здесь не русская весна.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:40 Ответить
У тебя капслок заедает. Купи новую клавиатуру, а заодно и мозги.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:42 Ответить
Нонна шо ти так нервуєш коупнокаліберно?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:43 Ответить
Теперь посмотрим как Пётр расправляется "с инородными телами", а не с родными януковичами)
показать весь комментарий
24.04.2020 19:38 Ответить
На Петра и Кабмин его каденции, уже сбилась со счета, кто там только не рыл. И пусто.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:07 Ответить
никакого отношения к моему камменту
показать весь комментарий
24.04.2020 20:27 Ответить
ювелірна робота.
Як ви думаєте, чого в 2015-18, практично кожен місяць були повідомлення про викриття чергового конверт. центру?
показать весь комментарий
24.04.2020 20:31 Ответить
а чого зараз нема таких повідомлень?
показать весь комментарий
24.04.2020 21:06 Ответить
і зараз є, але менше.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:07 Ответить
Я помню, что регулярно эти конверт.центры закрывали. Рукописи Документы не горят и думаю за последний год там перелопачено инфы не по одному кругу. В итоге - пшик. Ну а в вашей ничем не ограниченной фантазии как всегда очевидно все наоборот.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:07 Ответить
у меня фантазия ограничена знаниями, как эта система работает и то, что она не была остановлена при власти Порошенка наводит меня на определённые логичные выводы.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:14 Ответить
Закрывали пачками.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:20 Ответить
ті самі люди, які відкривали - вони ж і закривали і так по колу.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:21 Ответить
Сами рассказали?
показать весь комментарий
24.04.2020 21:29 Ответить
найкращий із шпійонів - це логіка+ знання.
та й не розкаже ніхто - це таємниця в сейфі.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:25 Ответить
То есть это ваши фантазии? Потому что эти домыслы как-то не вяжутся с логикой и тем более к знаниям, которые сами говорите - тайна в сейфе.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:38 Ответить
да да
показать весь комментарий
24.04.2020 23:40 Ответить
мабуть, ви не зрозуміли, таємниці в службових сейфах
показать весь комментарий
25.04.2020 12:34 Ответить
Остается выяснить, кому принадлежат сейчас эти служебные сейфы и почему до сих пор молчат их владельцы. Наверное Порошенко до сих пор ключи хранит у себя от всех сейфов, во всех правоохранительных органах страны.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:39 Ответить
хто ж буде говорити, якщо має з того дуже добрий профіт. Там люди підбираються та відшліфовуються не менш, як 10 років.
Чого в нас політики, які були при владі аж пищать, так хочуть повернутися до влади в найбіднішій країні Європи? - ось через доступ до неконтрольованої готівки.
В інших країнах, програв вибори? - пішов собі спокійно займається своєю справою чи на пенсіон.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:51 Ответить
Мне показалось или фамилия шефа СБУ уже почти год как Баканов?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:10 Ответить
Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5344. .
показать весь комментарий
24.04.2020 19:42 Ответить
Ці смєтут. Після них земля чорна.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:11 Ответить
От говна
показать весь комментарий
24.04.2020 20:15 Ответить
Ви зрозуміли правильно.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:42 Ответить
У каждого наполеона есть свое Ватерлоо и у каждого зелебоба есть свой дерьмак
показать весь комментарий
24.04.2020 19:42 Ответить
Портнов вам жизни не даст, но главное упорство
Борітеся поборете.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:54 Ответить
...Благодійний фонд "Пацієнти України" закуповує захисні костюми з тим же стандартом, який вимагає Міністерство охорони здоров'я (EN 14126:2003), але удвічі дешевше - за 215 гривень. МОЗ витрачає 488 гривень на один костюм.Про це пише організація на своїй сторінці у Facebook.
Костюми - українського виробництва, їх відшиває ТОВ "Тезаурус", що розташований у Вінницькій області.
В організації є фото паспорта на захисні костюми, в якому вказано стандарт EN 14126:2003.
"Крім того, стандарт, яким прикривається МОЗ, який нібито гарантує дуже надійний захист лікарів, не передбачає тестування на вірусних інфекціях.
Читайте также: Швы или ткань: У Зеленского и в Минздраве назвали разные версии закупки дорогих костюмов для медиков
Тобто, стандарт EN 14126:2003, яким керується МОЗ, не стандартизується щодо респіраторних вірусних інфекцій.
Для перевірки стандарту використовується тест на бактеріях. Це означає, що ніхто у світі немає відповіді щодо проникнення через них коронавірусів. Напевно, тільки наш МОЗ", - пишуть пацієнти.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375591-blagodijniki_kupujutj_kostjumi_z_mihnarodnim_standartom_udvichi_deshevshe_nih_moz
...
показать весь комментарий
24.04.2020 19:55 Ответить
Створюйте, якщо дозволять ( не вистачить голосів). Тільки не перетворюйте в "ми начинаєм КВН".
показать весь комментарий
24.04.2020 20:09 Ответить
херАсимов с больной головы на здоровую, уж чья бы корова мычала.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:36 Ответить
А где наши борцуны с коррупцией? Их целый полк. И ещё мало? Мы столько борцунов не прокормим...
показать весь комментарий
24.04.2020 21:52 Ответить
Слюнтяї тепер створили ТСК,до вже створених НАЗК,ГПУ,САП.СБУ,ДБР І Антикорупційного суду.28 років бла-бла-бла,вже задовбали всіх.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:53 Ответить
Они создают,потом дискредитируют,а затем крутят влево-вправо.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:47 Ответить
Якщо все по фільму , то наступні кадри будуть такі!Ми створюємо ТСК, яка розслідуватиме багатомільярдну корупцію в уряді Зеленського, - Герасимов - Цензор.НЕТ 574
показать весь комментарий
25.04.2020 00:03 Ответить
Це ті самі поросята які п"ять років блокували всі запити на створення такої комісіі і казали,що якщо хочите поховати справу на багато мільярдні зловживання - створіть ТСК?
***
Фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка буде досліджувати заяви колишнього міністра фінансів Уманського щодо кричущих фактів багатомільярдної корупції в уряді Зеленського.Джерело: https://censor.net/ua/n3191418
показать весь комментарий
25.04.2020 09:38 Ответить
Врёт Герасимов.Это снулое гавно забыло сказать,что расследовать будут за весь 2019.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:49 Ответить
 
 