РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10383 посетителя онлайн
Новости
11 476 27

Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе

Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе

Игорь Егоров скрывался под позывным "Эльбрус", участвовал в оккупации Крыма и был одним из ключевых кремлевских кураторов на Донбассе в ходе вторжения в Украину в 2014 году. Он также является фигурантом дела о сбитом "Боинге" MH17. Кроме этого, он координировал убийстве в Европе приговоренных ФСБ к смерти чеченцев.

Речь об этом идет в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Егоров известен в связи с задержанием генерал-майор СБУ Валерия Шайтанова, которого обвинили в шпионаже в пользу России. По версии СБУ, именно Егоров завербовал Шайтанова еще до начала войны.

Но журналисты-расследователи выяснили, что этим биография Егорова не исчерпывается.

Егоров родился в 1962 году в городе Стаханов Луганской области. Служил в спецподразделении "Вымпел" ФСБ, дослужился до полковника, после чего значился вице-президентом ветеранской организации "Вымпел-В", но на деле он оставался действующим сотрудником, о чем свидетельствует тот факт, что вплоть до 2019 года он пользовался своим паспортом на имя Игорь Семенов.

Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе 01

Игорь Егоров с дочерью

Смотрите на Цензор.НЕТ: Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

В 2014 году он участвовал в операции по оккупации Крыма (и получил медаль "За возвращение Крыма"), после чего наряду с ГРУ-шными офицерами Николаем Ткачевым и Олегом Иванниковым был командирован Кремлем на оккупированные территории Донбасса для координации боевых действий.

В начале июля 2014 года Кремль решил отправить на оккупированные территории Украины нескольких опытных военных для централизации контроля над ситуацией и прекращения внутренних конфликтов между разными группировками боевиков. Было создано два штаба, один в Краснодоне (им руководил генерал-майор Николай Ткачев — "Дельфин", а вместе с ним высокопоставленный офицер ГРУ Владимир Иванников — "Орион"), а другой в Луганске, возглавляемый военным с позывным "Эльбрус".

Также на Цензор.НЕТ: В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет"

Из перехваченных разговоров следовало, что "Эльбрус" служил в "Вымпеле" (подразделение Центра специальных назначений ФСБ). Кроме того, в одном из интервью террорист, участвовавший в передаче российским властям Надежды Савченко, заявил, что через границу ее перевозил именно "Эльбрус", которого они знали как "советника" из ФСБ. Советником из ФСБ он представлялся и другим террористам. Из перехватов, впрочем, следует, что "Эльбрус" был не просто советником, а занимался оперативным командованием на оккупированных территориях.

Совместная расследовательская группа (JIT), занимающаяся расследованием дела о сбитом "Боинге", также включила "Эльбруса" в число фигурантов дела как представителя российского военного командования, назначенного Москвой и прибывшего в зону боевых действий ровно в те дни, когда туда был доставлен и "Бук", из которого был сбит "Боинг". То, что в середине июля 2014 года Москва прислала своих военных для руководства боевыми действиями, признавал в интервью The Insider террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Читайте также: Анонимность 12 свидетелей по делу MH17 сохранят, одного - рассекретят, - решение суда Гааги

У Егорова было и еще одно направление работы — "чеченское", считают журналисты. Вместе с Шайтановым он организовывал покушение на Адама Осмаева. Также он может быть причастен к убийству беженца Хангошвили в Берлине, которое было организовано и исполнено подразделением "Вымпел" Центра специальных назначений ФСБ.

В последние 5 лет Егоров практически каждый месяц летал за границу, отмечают журналисты. Он бывал в Германии, Хорватии, Франции, Черногории, Израиле, Иордании, Сингапуре, Италии и Болгарии. Столь интенсивное перемещение по Европе ставит целый ряд неприятных вопросов перед европейскими спецслужбами, отмечают журналисты.

Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе 02

Также на Цензор.НЕТ: Чеченец Хангошвили убит в Берлине спецназом ФСБ "Вымпел", - расследование. ВИДЕО+ФОТО

По их данным, Украина предупреждала немецкие спецслужбы о визите Егорова в феврале 2020 года, но Германия не арестовала его. В марте Егоров снова должен был прилететь в Германию — и в этот раз немцы уже готовы были его задержать, но он отменил поездку. Второго такого шанса уже не будет.

Автор: 

спецслужбы (470) ФСБ (1942) Осмаев Адам (98) Хангошвили Зелимхан (12) Шайтанов Валерий (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Это не интересно ,лучше расскажите за куратора Ермака😁
показать весь комментарий
24.04.2020 19:11 Ответить
+11
В РФ начали сжигать лишнюю нефть. Лишних людей пока не трогают. (с)
показать весь комментарий
24.04.2020 19:11 Ответить
+7
И в СБУ таких "пасечников" еще полным полно, которые за бабки мать родную продадут.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это не интересно ,лучше расскажите за куратора Ермака😁
показать весь комментарий
24.04.2020 19:11 Ответить
А почему, мой израильский друг, тебе неинтересно за что Порошенко наградил этого патриота?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:59 Ответить
у них в методичке такого вопроса нет.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:39 Ответить
цікаво не те, що Порошенко нагородив, а цікаво те, ХТО саме подав Порошенку його на нагородження. Де фамілія цієї людини?
показать весь комментарий
25.04.2020 03:27 Ответить
В РФ начали сжигать лишнюю нефть. Лишних людей пока не трогают. (с)
показать весь комментарий
24.04.2020 19:11 Ответить
Нічого собі...............
показать весь комментарий
24.04.2020 19:13 Ответить
И зачем нам эта информация? Гордиться вездесущим Егоровым?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:13 Ответить
все больше склоняюсь к решению вопроса методами Массад... но с таким верховным разве анекдотами до смерти его можно затравить
показать весь комментарий
24.04.2020 19:16 Ответить
Шайтанов - лох и болтун. А вот СБУшник Пасечник уже президентом ЛНР стал.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:22 Ответить
И в СБУ таких "пасечников" еще полным полно, которые за бабки мать родную продадут.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:25 Ответить
главный предатель и кацапский подшпионец - булавой сейчас машет в ОП.
етим никто не хочет заняться?
компот впереди борща не идет....
показать весь комментарий
24.04.2020 19:36 Ответить
Это ж он Шайтанову генерала дал, я не помню?
показать весь комментарий
24.04.2020 20:00 Ответить
Если о нем всё известно, разобрали до молекул его жизнь. Почему его не пытались заманить в Украину для ареста? Ведь такая возможность в принципе существовала. И шо теперь делать в этими опубликованными знаниями)?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:37 Ответить
При многочисленных российкротах в Украинских спец службах? Не смешите мои тапочки. Там же предатель на предателе сидят
показать весь комментарий
24.04.2020 20:51 Ответить
Іуда.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:40 Ответить
Слава Америкосам!
показать весь комментарий
24.04.2020 19:57 Ответить
Так почему Украина не запросила ареста Егорова , когда он встречался с Шайтановым в Европе и наша СБУ вела эти встречи ?
показать весь комментарий
24.04.2020 20:07 Ответить
Крутой мужик, хороший слуга своих хозяев. Хозяев за жабры слабо взять, остается на прислуге отрываться. Солдат лишь исполнял приказы, в любой стране так.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:08 Ответить
По теме:

https://www.youtube.com/watch?v=O6hvffeiOl4
показать весь комментарий
24.04.2020 20:15 Ответить
...и шо это интересно?)..............лучше еще раз посмотрю 17 мгновений)
показать весь комментарий
24.04.2020 20:16 Ответить
"По их данным, Украина предупреждала немецкие спецслужбы о визите Егорова в феврале 2020 года, но Германия не арестовала его. В марте Егоров снова должен был прилететь в Германию - и в этот раз немцы уже готовы были его задержать, но он отменил поездку. Второго такого шанса уже не будет.Источник: https://censor.net/n3191420" -

Это означает, что кто то из украинских спецслужб слил информацию кацапам между февралем и мартом, поэтому он и не поехал. Да, предатель на предателе сидят в спецслужбах, выше и ниже
показать весь комментарий
24.04.2020 20:48 Ответить
Берите круче - начиная с преЗЕдента.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:03 Ответить
Президент у вас слабак и популист. Может он и не предатель. Но развёл их вокруг себя и в стране немеряно
показать весь комментарий
25.04.2020 14:49 Ответить
Может, и не предатель. Просто его олигархи сообща поставили определенные функции исполнять. Он и исполняет.
показать весь комментарий
25.04.2020 17:12 Ответить
В Украине все президенты исполняли волю олигархов, не только этот. Но у этого ещё и непрофессионализм, отсутствие команды и яиц
показать весь комментарий
25.04.2020 20:22 Ответить
Украина предупредила немецкие спецслужбы и Егорова то же , - вот он и не поехал.
показать весь комментарий
24.04.2020 21:53 Ответить
 
 