Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе
Игорь Егоров скрывался под позывным "Эльбрус", участвовал в оккупации Крыма и был одним из ключевых кремлевских кураторов на Донбассе в ходе вторжения в Украину в 2014 году. Он также является фигурантом дела о сбитом "Боинге" MH17. Кроме этого, он координировал убийстве в Европе приговоренных ФСБ к смерти чеченцев.
Речь об этом идет в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
Егоров известен в связи с задержанием генерал-майор СБУ Валерия Шайтанова, которого обвинили в шпионаже в пользу России. По версии СБУ, именно Егоров завербовал Шайтанова еще до начала войны.
Но журналисты-расследователи выяснили, что этим биография Егорова не исчерпывается.
Егоров родился в 1962 году в городе Стаханов Луганской области. Служил в спецподразделении "Вымпел" ФСБ, дослужился до полковника, после чего значился вице-президентом ветеранской организации "Вымпел-В", но на деле он оставался действующим сотрудником, о чем свидетельствует тот факт, что вплоть до 2019 года он пользовался своим паспортом на имя Игорь Семенов.
Игорь Егоров с дочерью
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В 2014 году он участвовал в операции по оккупации Крыма (и получил медаль "За возвращение Крыма"), после чего наряду с ГРУ-шными офицерами Николаем Ткачевым и Олегом Иванниковым был командирован Кремлем на оккупированные территории Донбасса для координации боевых действий.
В начале июля 2014 года Кремль решил отправить на оккупированные территории Украины нескольких опытных военных для централизации контроля над ситуацией и прекращения внутренних конфликтов между разными группировками боевиков. Было создано два штаба, один в Краснодоне (им руководил генерал-майор Николай Ткачев — "Дельфин", а вместе с ним высокопоставленный офицер ГРУ Владимир Иванников — "Орион"), а другой в Луганске, возглавляемый военным с позывным "Эльбрус".
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Из перехваченных разговоров следовало, что "Эльбрус" служил в "Вымпеле" (подразделение Центра специальных назначений ФСБ). Кроме того, в одном из интервью террорист, участвовавший в передаче российским властям Надежды Савченко, заявил, что через границу ее перевозил именно "Эльбрус", которого они знали как "советника" из ФСБ. Советником из ФСБ он представлялся и другим террористам. Из перехватов, впрочем, следует, что "Эльбрус" был не просто советником, а занимался оперативным командованием на оккупированных территориях.
Совместная расследовательская группа (JIT), занимающаяся расследованием дела о сбитом "Боинге", также включила "Эльбруса" в число фигурантов дела как представителя российского военного командования, назначенного Москвой и прибывшего в зону боевых действий ровно в те дни, когда туда был доставлен и "Бук", из которого был сбит "Боинг". То, что в середине июля 2014 года Москва прислала своих военных для руководства боевыми действиями, признавал в интервью The Insider террорист Игорь Гиркин (Стрелков).
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У Егорова было и еще одно направление работы — "чеченское", считают журналисты. Вместе с Шайтановым он организовывал покушение на Адама Осмаева. Также он может быть причастен к убийству беженца Хангошвили в Берлине, которое было организовано и исполнено подразделением "Вымпел" Центра специальных назначений ФСБ.
В последние 5 лет Егоров практически каждый месяц летал за границу, отмечают журналисты. Он бывал в Германии, Хорватии, Франции, Черногории, Израиле, Иордании, Сингапуре, Италии и Болгарии. Столь интенсивное перемещение по Европе ставит целый ряд неприятных вопросов перед европейскими спецслужбами, отмечают журналисты.
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По их данным, Украина предупреждала немецкие спецслужбы о визите Егорова в феврале 2020 года, но Германия не арестовала его. В марте Егоров снова должен был прилететь в Германию — и в этот раз немцы уже готовы были его задержать, но он отменил поездку. Второго такого шанса уже не будет.
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етим никто не хочет заняться?
компот впереди борща не идет....
https://www.youtube.com/watch?v=O6hvffeiOl4
Это означает, что кто то из украинских спецслужб слил информацию кацапам между февралем и мартом, поэтому он и не поехал. Да, предатель на предателе сидят в спецслужбах, выше и ниже