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Новости
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В 2020 году доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза, - замглавы ОП Ковалив

В 2020 году доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза, - замглавы ОП Ковалив

Доход от малой и средней приватизации в I квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 6,3 раза, это свидетельствует о том, что внутренний инвестор не менее интересен, чем внешний.

Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на малую приватизацию. Это о внутреннем инвесторе, который нам не менее интересен и важен, чем внешний. Сегодня малая приватизация - прямой инструмент борьбы с кризисом, стимулирование экономики. Это площадка, где каждый украинец получает возможность стать инвестором объектов на первичном рынке. Мы обновили команду Фонда госимущества, и они уже показывают результат. Если сравнивать статистику первого квартала 2019 года с 2020-м, мы увидим, что доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза", - сказала Ковалив.

Она отметила, что выросли интерес и конкуренция за объекты малой приватизации, стартовая цена объектов приватизации в среднем увеличивалась на 28%, хотя еще в прошлом году этот показатель был на уровне 12%. С начала года по апрель проведено 111 успешных аукционов с общей суммой продажи - 410,7 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФГИ откладывает большую приватизацию, малая будет продолжена, - Сенниченко

"Один из последних успешных примеров привлечения крупного иностранного инвестора продемонстрировал НАК "Нафтогаз". По результатам конкурса им удалось привлечь международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО "Укргаздобыча" в Западной Украине. Это первый в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценный сервисный контракт по росту добычи - около 1 млрд грн инвестиций, что позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13 малых месторождениях в Западной Украине", - подчеркнула Ковалив.

Читайте также: В этом году падение ВВП на 5% из-за коронавируса будет оптимистическим сценарием, - замглавы ОП Ковалив

Автор: 

инвестиции (1165) приватизация (1043) ФГИУ (664) Ковалив Юлия (53)


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Топ комментарии
+4
Тільки божевільний буде вкладати гроші при такій владі🤗
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24.04.2020 19:35 Ответить
+3
Малая приватизация, это продать за 100 000 грн здание, стоящее 1 000 000 долларов
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24.04.2020 19:32 Ответить
+2
Профанам грошей не дають.
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24.04.2020 19:40 Ответить
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Это разве что зебилы приватизируют коронавирус и продадут его всем желающим.
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24.04.2020 19:32 Ответить
Малая приватизация, это продать за 100 000 грн здание, стоящее 1 000 000 долларов
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24.04.2020 19:32 Ответить
БІЗНЕСНЯНЯ ДЛЯ КУРЧЕНКО?
Издание «Новое время» со ссылкой на российское информагентство РБК https://nv.ua/biz/markets/biznes-kurchenko-na-donbasse-dolgi-vneshtorgservis-priblizilis-k-400-mln-novosti-ukrainy-50056096.html сообщает , что «Внешторгсервисом», который зарегистрирован в Южной Осетии, управляет беглый украинский олигарх Сергей Курченко.

Сергей Курченко на открытии НПЗ в Одессе, 29 марта 2013 года

Где Курченко, а где Южная Осетия? В чем смысл?
... так Россия легализирует отношения с Донецком и Луганском, чтобы избежать санкций.
Схема работает так: Россия признала независимость Южной Осетии, та признала независимость неподконтрольных украинским властям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И через эту цепочку идет торговля.

https://www.radiosvoboda.org/a/29615383.html В 2020 году доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 7276

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0266 По информации Министерства финансов США, «Внешторгсервис» «работал с компанией ООО «Газ-Альянс», контролируемой Сергеем Курченко, для экспорта угля из контролируемых сепаратистами регионов в Европу».
И этим углем так хорошо торгуют, что российские конкуренты Курченко решили жаловаться в Генеральную прокуратуру России, ФСБ и Владимиру Путину.
Причиной недовольства, как https://www.rbc.ru/business/22/03/2018/5ab240569a7947e39a8159bc сообщает РБК, стал запрет вывоза угля из Донецка и Луганска для всех компаний, кроме «Газ-Альянса» Сергея Курченко.
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24.04.2020 19:33 Ответить
Отже Арахамія сьогодні у Шустера буде просувати свою ідею,що Грузія не США , а Курченко не дарма просуває Саакашвілі через канал Ахметова?
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24.04.2020 19:35 Ответить
Тільки божевільний буде вкладати гроші при такій владі🤗
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24.04.2020 19:35 Ответить
Профанам грошей не дають.
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24.04.2020 19:40 Ответить
нашла чем хвастаться, активы государства продать много мозга не нужно иметь, тут не раждоваться нужно а плакать
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24.04.2020 19:41 Ответить
Ага,молодец.Подели теперь всё на 27,5 и ещё раз расскажи чем это ваша компашка 3 месяца занималась.
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24.04.2020 19:44 Ответить
В 1944 году на Колыме добыли на 7,5% золота больше чем в 1943! Приблизительно такие же цифры!
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24.04.2020 19:45 Ответить
дебіли ...лядь
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24.04.2020 19:53 Ответить
невиданное достижение!
Распродать, растащить по карманам, а потом нарид зубы на полку положит, а слуги смоются на итальянские виллы.
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24.04.2020 20:02 Ответить
В 2020 году доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 1700
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24.04.2020 20:13 Ответить
вы заметили что у нас новости от власти очень похожи на рашистские. все показатели растут в разы а реальная жизнь ухудшается в разы))) посмотрел фильм о годе правления зеленского, прослезился, от смеха конечно. на кого эта ересь расчитана?
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24.04.2020 21:15 Ответить
Дык, на то она малая и средняя, что хоть увеличивай, хоть уменьшай - кака была, кака есть.
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24.04.2020 21:19 Ответить
Очередные продаватели и обещатели. Уже миллиарды "видели".
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24.04.2020 21:50 Ответить
хорошо. правильно.
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24.04.2020 23:32 Ответить
 
 