В 2020 году доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза, - замглавы ОП Ковалив

Доход от малой и средней приватизации в I квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 6,3 раза, это свидетельствует о том, что внутренний инвестор не менее интересен, чем внешний.

Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на малую приватизацию. Это о внутреннем инвесторе, который нам не менее интересен и важен, чем внешний. Сегодня малая приватизация - прямой инструмент борьбы с кризисом, стимулирование экономики. Это площадка, где каждый украинец получает возможность стать инвестором объектов на первичном рынке. Мы обновили команду Фонда госимущества, и они уже показывают результат. Если сравнивать статистику первого квартала 2019 года с 2020-м, мы увидим, что доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза", - сказала Ковалив.

Она отметила, что выросли интерес и конкуренция за объекты малой приватизации, стартовая цена объектов приватизации в среднем увеличивалась на 28%, хотя еще в прошлом году этот показатель был на уровне 12%. С начала года по апрель проведено 111 успешных аукционов с общей суммой продажи - 410,7 млн грн.

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"Один из последних успешных примеров привлечения крупного иностранного инвестора продемонстрировал НАК "Нафтогаз". По результатам конкурса им удалось привлечь международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО "Укргаздобыча" в Западной Украине. Это первый в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценный сервисный контракт по росту добычи - около 1 млрд грн инвестиций, что позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13 малых месторождениях в Западной Украине", - подчеркнула Ковалив.

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