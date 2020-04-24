В 2020 году доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза, - замглавы ОП Ковалив
Доход от малой и средней приватизации в I квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 6,3 раза, это свидетельствует о том, что внутренний инвестор не менее интересен, чем внешний.
Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу обратить внимание на малую приватизацию. Это о внутреннем инвесторе, который нам не менее интересен и важен, чем внешний. Сегодня малая приватизация - прямой инструмент борьбы с кризисом, стимулирование экономики. Это площадка, где каждый украинец получает возможность стать инвестором объектов на первичном рынке. Мы обновили команду Фонда госимущества, и они уже показывают результат. Если сравнивать статистику первого квартала 2019 года с 2020-м, мы увидим, что доход от малой и средней приватизации увеличился в 6,3 раза", - сказала Ковалив.
Она отметила, что выросли интерес и конкуренция за объекты малой приватизации, стартовая цена объектов приватизации в среднем увеличивалась на 28%, хотя еще в прошлом году этот показатель был на уровне 12%. С начала года по апрель проведено 111 успешных аукционов с общей суммой продажи - 410,7 млн грн.
"Один из последних успешных примеров привлечения крупного иностранного инвестора продемонстрировал НАК "Нафтогаз". По результатам конкурса им удалось привлечь международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО "Укргаздобыча" в Западной Украине. Это первый в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценный сервисный контракт по росту добычи - около 1 млрд грн инвестиций, что позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13 малых месторождениях в Западной Украине", - подчеркнула Ковалив.
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Издание «Новое время» со ссылкой на российское информагентство РБК https://nv.ua/biz/markets/biznes-kurchenko-na-donbasse-dolgi-vneshtorgservis-priblizilis-k-400-mln-novosti-ukrainy-50056096.html сообщает , что «Внешторгсервисом», который зарегистрирован в Южной Осетии, управляет беглый украинский олигарх Сергей Курченко.
Сергей Курченко на открытии НПЗ в Одессе, 29 марта 2013 года
Где Курченко, а где Южная Осетия? В чем смысл?
... так Россия легализирует отношения с Донецком и Луганском, чтобы избежать санкций.
Схема работает так: Россия признала независимость Южной Осетии, та признала независимость неподконтрольных украинским властям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И через эту цепочку идет торговля.
https://www.radiosvoboda.org/a/29615383.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0266 По информации Министерства финансов США, «Внешторгсервис» «работал с компанией ООО «Газ-Альянс», контролируемой Сергеем Курченко, для экспорта угля из контролируемых сепаратистами регионов в Европу».
И этим углем так хорошо торгуют, что российские конкуренты Курченко решили жаловаться в Генеральную прокуратуру России, ФСБ и Владимиру Путину.
Причиной недовольства, как https://www.rbc.ru/business/22/03/2018/5ab240569a7947e39a8159bc сообщает РБК, стал запрет вывоза угля из Донецка и Луганска для всех компаний, кроме «Газ-Альянса» Сергея Курченко.
Распродать, растащить по карманам, а потом нарид зубы на полку положит, а слуги смоются на итальянские виллы.