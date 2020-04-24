Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов, - Волкер. ВИДЕО

Пока президент РФ Владимир Путин будет видеть в Украине слабую страну, он никогда не откажется от агрессивной политики для достижения собственных геополитических целей. Зато, по-настоящему сильная Украина может изменить такое отношение, ведь цена для Кремля за попытку ее покорения может стать слишком высокой.

Такое убеждение в пятницу во время виртуальной конференции в рамках киевского форума по безопасности выразил Курт Волкер - Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ютуб-канал "Open Ukraine".

"Стоит ли ожидать оптимистических изменений в позиции Путина и в российской политике? На мой взгляд, - нет, думаю, не стоит. Россия сейчас действительно оказалась в затруднительном положении, на которое следует обратить внимание. Но на противоположной чаше весов он (Путин) также видит слабость Украины. Он видит, что США вне процесса, что Франция играет с Россией, он видит, что Германия отвлекается на свои внутренние политические преобразования и изменения, а также конечно, что коронавирус влияет на всех. Поэтому, я думаю, Путин чувствует себя достаточно комфортно", - отметил американский дипломат.

По его мнению, назначение в РФ нового "куратора" по Украине Дмитрия Козака ничего не изменит в позиции России, поскольку ни Козак, ни Сурков, который до этого пытался координировать эту тему, не принимают решений. Поэтому президент РФ Путин будет продолжать использование целой архитектуры с отколотых самопровозглашенных "республик" вокруг России для того, чтобы в дальнейшем дестабилизировать соседей, сдерживать их от приближения или интеграции с Западом.

"Я считаю, что такая стратегия (России) остается неизменной ... Путин видит слабую Украину как возможность. Мой совет Украине будьте прямо противоположной. Важно, чтобы Украина стала настолько сильной, насколько возможно", - подчеркнул посол США.

Он подчеркнул, что такая сила Украины должно опираться на финансовую стабильность и верховенство права, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя уверенно, установление сильных показателей экономического роста и внедрение последовательных экономических реформ.

"Если это произойдет, Украина будет чрезвычайно сильной. И именно в этом я вижу реальную возможность изменить расчеты Путина. Пока он считает, что ему удастся малой цене и в дальнейшем подрывать Украины и ее стремление к более тесной интеграции с Европой, - он не остановится. А если он увидит, что такие попытки не дают результатов, и что Украина становится сильнее вопреки всему, тогда цена, которую он должен заплатить, станет более очевидной. и тогда, вероятно, может подумать, что оно того не стоит .... Вот к чему, по моему мнению, должен стремиться Украины ", - сказал Курт Волкер