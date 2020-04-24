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Новости Агрессия России против Украины
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Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов, - Волкер. ВИДЕО

Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов, - Волкер. ВИДЕО

Пока президент РФ Владимир Путин будет видеть в Украине слабую страну, он никогда не откажется от агрессивной политики для достижения собственных геополитических целей. Зато, по-настоящему сильная Украина может изменить такое отношение, ведь цена для Кремля за попытку ее покорения может стать слишком высокой.

Такое убеждение в пятницу во время виртуальной конференции в рамках киевского форума по безопасности выразил Курт Волкер - Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ютуб-канал "Open Ukraine".

"Стоит ли ожидать оптимистических изменений в позиции Путина и в российской политике? На мой взгляд, - нет, думаю, не стоит. Россия сейчас действительно оказалась в затруднительном положении, на которое следует обратить внимание. Но на противоположной чаше весов он (Путин) также видит слабость Украины. Он видит, что США вне процесса, что Франция играет с Россией, он видит, что Германия отвлекается на свои внутренние политические преобразования и изменения, а также конечно, что коронавирус влияет на всех. Поэтому, я думаю, Путин чувствует себя достаточно комфортно", - отметил американский дипломат.

По его мнению, назначение в РФ нового "куратора" по Украине Дмитрия Козака ничего не изменит в позиции России, поскольку ни Козак, ни Сурков, который до этого пытался координировать эту тему, не принимают решений. Поэтому президент РФ Путин будет продолжать использование целой архитектуры с отколотых самопровозглашенных "республик" вокруг России для того, чтобы в дальнейшем дестабилизировать соседей, сдерживать их от приближения или интеграции с Западом.

"Я считаю, что такая стратегия (России) остается неизменной ... Путин видит слабую Украину как возможность. Мой совет Украине будьте прямо противоположной. Важно, чтобы Украина стала настолько сильной, насколько возможно", - подчеркнул посол США.

Он подчеркнул, что такая сила Украины должно опираться на финансовую стабильность и верховенство права, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя уверенно, установление сильных показателей экономического роста и внедрение последовательных экономических реформ.

"Если это произойдет, Украина будет чрезвычайно сильной. И именно в этом я вижу реальную возможность изменить расчеты Путина. Пока он считает, что ему удастся малой цене и в дальнейшем подрывать Украины и ее стремление к более тесной интеграции с Европой, - он не остановится. А если он увидит, что такие попытки не дают результатов, и что Украина становится сильнее вопреки всему, тогда цена, которую он должен заплатить, станет более очевидной. и тогда, вероятно, может подумать, что оно того не стоит .... Вот к чему, по моему мнению, должен стремиться Украины ", - сказал Курт Волкер

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96169) Волкер Курт (628)


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Топ комментарии
+26
Украина в опасности,пока ЗЕленая сопля у власти.
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24.04.2020 19:45 Ответить
+21
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 6896
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24.04.2020 19:53 Ответить
+20
При цій владі сильної України не буде. Спочатку треба каяття тих, хто обрав зевладу. Потім нові вибори з узгодженим кандидатом на посаду президента...
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24.04.2020 19:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
чтоб он здох, ботокс блохастый.
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24.04.2020 19:42 Ответить
Украина в опасности,пока ЗЕленая сопля у власти.
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24.04.2020 19:45 Ответить
Волкер прав 100%. Зе-команда даёт повод Х**лу продолжать гибридную войну. и на что-то надеяться.
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24.04.2020 20:11 Ответить
)(уйло здохне - держава постане?
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24.04.2020 19:47 Ответить
При цій владі сильної України не буде. Спочатку треба каяття тих, хто обрав зевладу. Потім нові вибори з узгодженим кандидатом на посаду президента...
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24.04.2020 19:45 Ответить
алі, сорян, але з ким узгоджувати???
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24.04.2020 19:48 Ответить
Між партіями, які погодяться на нову коаліцію.
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24.04.2020 19:59 Ответить
вибори й могли б стати каяттям
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24.04.2020 19:49 Ответить
Ні! Так можна обрати нового бубочку!
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24.04.2020 20:01 Ответить
нехай спочатку покаюцця... свободу не сприйматиму, допоки там керуватиме тягнибок
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24.04.2020 20:37 Ответить
Ну не может же дипломат сказать открытым текстом - " Идиоты, что вы творите с оборонным сектором?"
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24.04.2020 19:50 Ответить
Новая жена Волкера грузинка , журналистка
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24.04.2020 19:45 Ответить
Ие Меурмишвили сотрудничает с "Голосом Америки" с 2009 года. Она один из редакторов программы "Вашингтон сегодня". -спросить бы их о Михо...
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24.04.2020 19:48 Ответить
А пліснява влада робить все щоб йому в цьому допомогти...
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24.04.2020 19:45 Ответить
поговаривают, что плешивому скоро конец....
https://www.youtube.com/watch?v=eMM2BIbYJ3o
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24.04.2020 19:47 Ответить
плешивому это в смысле карликовому мордовскому педофильному пигмею?
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24.04.2020 20:06 Ответить
именно.....
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24.04.2020 20:07 Ответить
А наші керманичі думають, що підлизуванням можна досягти миру, бо інакше не можуть
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24.04.2020 19:50 Ответить
_Это ты по недалёкости думаешь что они так думают, в то время как их цель и задача - сдать Украину путлеру.
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24.04.2020 21:18 Ответить
Откуда она станет сильной, если 30 лет говно во власти? Нарид достоен того, что выбирает. Вывод? Делайте сами..
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24.04.2020 19:50 Ответить
Таки да.
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24.04.2020 19:51 Ответить
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 6896
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24.04.2020 19:53 Ответить
Туркмен один раз выбирает себе хана. Можно ли винить туркмена? Для него это родное. Иначе быть не может.
Может и нарид хороший? Что близко, что отвечает мыслям и чаяниям, за то и голосуем. А кто по навыдумывал европейских целей тот всего лишь остался со своими мечтами. Армия,мова, вира, если всё так быстро сдали, значит не наше, никому не дорого. Закон о земле, якобы земли лишат, батрачить будем. Какое батрачить, какое голодать - вирус вокруг, дело опасное. Вот мы такие, зебильные порохоботы или шоколадеые зебилы. Мы такие, и живём как нам удобно. Минталитет.
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24.04.2020 20:17 Ответить
И слабым его сделали 73% не очень умных
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24.04.2020 19:51 Ответить
Кажуть, кажуть дурному помитися, коросту з себе зчистити. Ні, він сидить у багнюці, кричить ну що може той Захід розуміти у моїх проблемах.
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24.04.2020 19:51 Ответить
ну хоть один вменяемый.
------------------
а то доня он уже ультрафиолет подкожно предлагает вводить и
дезинфицирующие средства - они убивают вирус за минуту.
а и правда - почему бы не подкожно?
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24.04.2020 19:51 Ответить
Доня себя показал учеником 3-го класса ЦПШ. С облучением УФ... Это писец.
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24.04.2020 19:59 Ответить
понимаем...
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24.04.2020 20:00 Ответить
у нас меньше - пополам практически, а значит есть надежда
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24.04.2020 20:08 Ответить
Дай вам бог, без вас рухнет мировой порядок.
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24.04.2020 20:11 Ответить
дай нам всем Бог - тока не кацапский с его гyмноканвоями....
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24.04.2020 20:22 Ответить
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 5590
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24.04.2020 19:53 Ответить
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 6166
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24.04.2020 19:55 Ответить
Давайте следующий тост.
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24.04.2020 19:56 Ответить
Чего тряпки ссышься,казламордое?😂🌷
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24.04.2020 20:59 Ответить
Это он говорит с 2014
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24.04.2020 19:57 Ответить
Набор благих пожеланий от мистера Курта про то что лучше быть сильным и богатым чем слабым и бедным . Он бы еще рассказал как все это реализовать не привлекая внимания одного ботоксного диктатора отморозка и кучи доброжелателей партнеров-конкурентов вокруг
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24.04.2020 19:58 Ответить
сильная позиция Украины сегодня - отступать-разводить.
и еще больше нариков в вице премьеры,
та вам бы не встрявать, Курт, в етот кацапско-наркотный шабаш....
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24.04.2020 19:59 Ответить
Доки Путін бачить в Україні слабку державу, він не відмовиться від агресивних планів, - Волкер - Цензор.НЕТ 4214
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24.04.2020 20:05 Ответить
и сра3у в рай!!!))))
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24.04.2020 20:06 Ответить
... ми усі "здохнем", а він в рай від масажу простати
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24.04.2020 20:14 Ответить
нужно просто перестать ДУМАТЬ...
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24.04.2020 20:05 Ответить
Волкеру не наливать!
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24.04.2020 20:05 Ответить
Тонше вже нікуди)
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24.04.2020 20:06 Ответить
Значит никогда. Украинцы не способны создать сильное государство, мы всегда будем недовольны властью, это сопротивление в генах.
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24.04.2020 20:07 Ответить
хватит себя обманывать, они (кацапы) никогда не отстанут. Это никак не зависит от "силы государства". С трампом мутили? мутили! с Германией/Италией/Францией/Нидерландами/т.п. мутили? мутили! Это вечный враг, пока он не будет повержен ничего не прекратится! Будут просто меняться подходы и осторожность с их стороны.
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24.04.2020 20:12 Ответить
Це очевидно, та тільки не для Янелоха, який хоче бачити в очах фуйла мир, та його фсбшного навушника дермака
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24.04.2020 20:13 Ответить
Таких советов любой по 20 штук в минуту сочинит.он бы еще посоветовал руки мыть и помещение проветривать.доя профилактики короновируса.как сделали польские врачи консультанты .после чего незамедлительно были посланы на ....и ты,курт тоже.
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24.04.2020 20:20 Ответить
Если убрать Зелю, то это государство станет сильным. Потому срочно надо запускать процедуру импичмента.
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24.04.2020 20:23 Ответить
А шож до Зели не стало ? Не мог же Комик всего за год развалить все то что было создано за годы ,,патужных перемог" блистательных папередников !
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24.04.2020 20:27 Ответить
Запускайте уже соевые.Вы с первого дня его президенства через день запускаете,но только не импичмент,а что то другое)))
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24.04.2020 20:34 Ответить
янелох, пшел нхй.
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24.04.2020 20:32 Ответить
У Порошенко было 5 лет чтобы сломать хребет коррупции и начать поднимать экономику страны. Но куда там, он наоборот, еще больше укрепил коррупцию, особенно это касается суда, который принимает решения по всем спорным вопросам и рассматривает уголовные дела против коррупционеров.
И фиг теперь этих судей уберешь, они все сейчас пожизненно назначены, минимум лет 20 будут работать в интересах коррупции. Тем более что в конечном итоге суды принимают решения о восстановлении на работе. Всех коррупционеров восстанавливают, а уж сами себя тем более не обидят.
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24.04.2020 20:38 Ответить
Зеленский, который всего лишь год правит, виноват?! А все эти кравчуки, кучмы, порошенки и прочие папердники чего же за 25 лет не создали сильное государство, а лишь плодили коррупцию да сами богатели, ушлепки.
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24.04.2020 20:42 Ответить
Треба рвати за Україну усіх рогатих та своїх гнід!!!
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24.04.2020 21:10 Ответить
своих гнид нужно в первую очередь,а то нож в спину воткнут
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24.04.2020 22:19 Ответить
Надо становится сильными! Хотя бы на словах.
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24.04.2020 21:47 Ответить
Пока не будут сидеть все воры и коррупционеры, я могу сказать только, что ни во что не верю. Посадите всю эту клику разворовавшую такую мощную страну, без срока давности накажите, чтоб не повадно было никому в 7 колене. Вот тогда Украина возродится. Опыт Сингапура, как становится успешным государством и этот опыт надо применить в Украине.
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24.04.2020 21:53 Ответить
Волкер считает, что США следует более откровенно говорить о российской агрессии в Украине,ну да сколько можно остерегаться от умом непонятного образования под названием Параша.
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24.04.2020 22:17 Ответить
"Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов" - прошийте це ЗЄлє в мозг (заросіть до США. а там під час візиту в таємній лабораторії ЦРУ відкоригуйте йому мозга)
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24.04.2020 23:14 Ответить
Для тупих потрохобєцилів із зайвою хромосомою розшифровую, слова "доки Україна буде слабкою" означають, що Потрох нічого не зробив задля її укріплення, як і нова влада. Зе і По майже два сапоги - пара, тільки Зе подарунків Пу, як По у вигляді арткатерів і т .п. не робив.
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25.04.2020 00:35 Ответить
У нас вже, як мінімум, 3-й строк у кресло президента насрано - Зек і два мерзенних жида. Яким чином країна буде сильною з таким "мудрим нарідом" ?
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25.04.2020 06:52 Ответить
***** все такие
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25.04.2020 09:38 Ответить
 
 